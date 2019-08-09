KOCAELİ (AA) - Sanayi kenti Kocaeli'den ocak-temmuz döneminde Avrupa Birliği'ne (AB) yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artarak 6,2 milyar dolara ulaştı.

Avrupa pazarlarıyla iş yapmak için uygun bir konuma sahip olan ve depolama, otoyol, demir, deniz ve hava yolu erişimi konusunda önemli lojistik avantajlar barındıran Kocaeli, 28 üyeli AB ile ticarette büyük bir ivme yakaladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) verilerine göre, Kocaeli'nin geçen yılın ocak-temmuz döneminde 8 milyar 201 milyon 935 bin dolar olan dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 10 artışla 9 milyar 3 milyon 535 bin dolara yükseldi.

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşlarından Tüpraş, Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi firmalara ev sahipliği yapan Kocaeli'nin ihracatında otomotiv ve kimya sektörü önemli bir yer tuttu.

Kent ihracatının yüzde 75,6'sına denk gelen 6 milyar 812 milyon 165 bin dolarlık kısmını, otomotiv ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar yaptı.

Kentin ihracatında ilk sırayı otomotiv sektörü aldı. Söz konusu dönemde Kocaeli'nin otomotiv ihracatı 4 milyar 38 milyon 167 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ve yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi ile irili ufaklı madeni yağ ve boya tesisine ev sahipliği yapan kentin ihracatında kimya sektörü ikinci sırada yer aldı.

Kentin kimyevi madde ve mamulleri ihracatı, bu dönemde yüzde 48'lik artışla 2 milyar 773 milyon 998 bin dolara ulaştı.

Demir ve demir dışı metaller sektörü 456 milyon 215 bin dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer alırken, bunu 452 milyon 16 bin dolarla çelik, 338 milyon 615 bin dolarla elektrik-elektronik, 296 milyon 531 bin dolarla iklimlendirme endüstrisi izledi.

İhracatın yüzde 69,2'si AB'ye

İhracat liginde İstanbul'un ardından ikinci sırada yer alan Kocaeli, bu dönemde 180'in üzerinde ülke ve 13 serbest bölgeye sevkiyat yaptı. Kentten yapılan ihracatta AB'nin payı yüzde 69,2 oldu. AB'ye ihracat, ocak-temmuz aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3'lük artışla 6 milyar 233 milyon 963 bin dolara ulaştı.

Sanayi kentinin bu dönemde en fazla ihracat yaptığı birlik üyesi 859 milyon 197 bin dolarla Brexit sürecindeki Birleşik Krallık oldu.

Birliğin önemli ekonomilerinden Hollanda ise Kocaeli'nin bu dönemde en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında ikinci sıraya yerleşti. Bu ülkeye yapılan dış satım, ocak-temmuz döneminde yüzde 107 artarak 724 milyon 454 bin dolara çıktı.

Kentten yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,4 arttığı İspanya, 723 milyon 973 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, 721 milyon 426 bin dolarla Almanya, 561 milyon 350 bin dolarla Slovenya izledi.