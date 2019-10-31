İSTANBUL (AA)- İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın terminal işletmecisi İSG tarafından 31 Ekim 2009'da hizmete sokulan terminal binası 10 yılda yaklaşık 240 milyon misafire ev sahipliği yaptı.



İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2009 yılı sonunda 6,6 milyon yolcuyu ağırlayan Sabiha Gökçen Havalimanı, 10 yılda yolcu sayısını 6 kat artırarak 2019 yılı sonunda 36 milyon yolcuya ulaşmayı hedefliyor.



Geride kalan 10 yıllık sürede 2009-2015'te art arda 7 sene Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanı olma unvanını da elde eden Sabiha Gökçen Havalimanı, yine bu 10 yıllık süre zarfında yurt içi ve yurt dışında onlarca ödülün sahibi oldu.

Hizmete girdiği 2009 yılında 34 milyon yıllık yolcu kapasitesi bulunan yolcu terminali, 31 Temmuz 2018 tarihinde hizmete giren iç hatlar ek binası ile birlikte bu kapasitesini yıllık 41 milyona çıkarırken, toplam terminal alanı 205 bin metrekareye ulaştı.

İç hatlar yolcu sayısı açısından Türkiye’de ilk sırada bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan halen yurt içinde ve yurt dışında 170 ayrı noktaya uçuş yapılıyor.





- 8 şiddetinde depreme dayanıklı





Sabiha Gökçen Havalimanı terminal binası 8 şiddetinde bir depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Terminal binası bu özelliği sayesinde dünyaca ünlü bilim dergisi Popular Science tarafından dünyada depreme en dayanıklı ve en güvenli 5 binadan biri seçildi. Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG, 2011 yılında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından aldığı sertifika ile Türkiye’nin ilk engelsiz havalimanı kuruluşu olma özelliğine de sahip.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG’nin Üst Yöneticisi Ersel Göral, İstanbul’un dünyaya açılan kapısı Sabiha Gökçen Havalimanı terminal binasının 10 yılının rekorlar, başarılar ve ödüllerle dolu olduğunu belirterek, bundan sonraki süreçte tüm bu başarıların üstüne yenilerini eklemeyi ve yepyeni başarı hikayeleri yazmayı amaçladıklarını ifade etti.



İstanbul Havalimanı’nın açılması ve Atatürk Havalimanı’nın kapanması ile birlikte artık İstanbul’un şehir havalimanı kimliğine kavuştuğunu aktaran Göral, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da misafirlerimizi sevdiklerine ve hayallerine yakınlaştırmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Sabiha Gökçen yolcularına zaman ve konfor kazandıracak yeni teknolojilere yatırım yapmayı sürdürdüklerini belirten Göral, şu değerlendirmede bulundu:



“Güvenlik girişinden itibaren check-in, pasaport kontrolü ve gate bölgelerinde hayata geçirdiğimiz teknolojik ve inovatif yatırımlarla misafirlerimize artık daha hızlı ve daha güvenli seyahat imkânı sunuyoruz. İstanbul’un şehir havalimanı olarak, artan yolcu sayımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek açısından bizim için büyük önem arz eden ikinci pistimizin ve metro bağlantısının 2020 yılında hizmete girmesini heyecan ve sabırsızlıkla bekliyoruz.

Tüm bunların yanında 2020 yılında önemli bir başka hedefimiz de yolcu kapasitemizi yıllık 41 milyondan 65 milyona çıkaracak olan yeni terminal binamızın temelini atmak olacak. İSG olarak Türkiye’nin 2023 vizyonuna uygun şekilde, sadece yurt içinde değil, yurt dışında da Türkiye’nin güçlü bir havacılık markası olmak için çalışmalarımız aralıksız devam edecek.”

