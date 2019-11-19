İSTANBUL - Renault ve Dacia'nın, kış servis kampanyası başladı.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 Aralık 2019 tarihine kadar yetkili servislerde geçerli olan kampanya kapsamında, tüm Renault ve Dacia modellerinde bakım, mekanik ve ön cam onarımları, tüm fix paketler ve Elf Motor yağında yüzde 20 indirim avantajı bulunuyor.

Kangoo, Master, Trafic, Dokker hafif ticari modellere özel fren paketlerinde yüzde 30 indirim fırsatı yer alırken, kampanya dahilinde 4 adet Michelin marka lastik alımında ise 340 TL'ye varan yakıt kartı hediye ediliyor.

Kampanya dahilinde Maximum kart ödemelerinde artı 4 taksit imkanı da sunuluyor.