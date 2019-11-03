Renault Captur yenilendi

Dönüşüm gerçekleştiren model, dinamik ve güçlü yeni SUV çizgileriyle dikkati çekiyor - Yeni Captur, 2020 yılının ilk yarısında Türkiye'de pazara sunulacak - Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: - "Türkiye binek otomobil pazarından yüzde 3,7 pay alan B-

Renault Captur yenilendi
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Renault Captur, bir önceki neslini başarıya taşıyan kimliğini daha da güçlendirerek yenilendi.

Renault'tan yapılan açıklamaya göre, SUV pazarının öncü modellerinden Renault Captur, lanse edildiği 2013 yılından bu yana 1,5 milyon satış adedine ulaşarak hem Fransa hem Avrupa'da kısa sürede segmentinin en çok satan modeli oldu.

Segmentinde oyuncu sayısındaki artışa rağmen her yıl yükselen bir satış grafiği gösteren Renault Captur, 2018 yılında Fransa'da 67 bin, Avrupa'da ise 215 bin satış adedi ile B-SUV segment liderliğini sürdürdü.

Rekabetin giderek arttığı pazarda yeni Captur, bir önceki neslini başarıya taşıyan kimliğini daha güçlendirerek yenilendi. Dönüşüm gerçekleştiren model, dinamik ve güçlü yeni SUV çizgileriyle dikkati çekiyor.

Renault Grubu için üst düzeyde stratejik bir bölge olan Çin'de de üretilecek olan yeni Captur, böylece global bir model haline geliyor. Model, Güney Kore dahil olmak üzere Renault markası altında, tüm pazarlarda aynı isim ile pazara sunulacak.

Yeni Captur, CMF-B platformu gibi yeni platformların kullanımı ve ortak teknolojilerin geliştirilmesi ile İttifak bünyesindeki sinerjiyi güçlendirmeye yönelik, grup stratejisinin merkezinde yer alıyor. Modelin yeni elektrik ve elektronik mimarisi, en yeni teknolojik gelişmelerin kullanımını mümkün hale getiriyor. Yeni Captur, elektrikli, internet bağlantılı ve otonom sürüş özellikleriyle Renault Grubu'nun stratejik planını destekliyor.

İç mekanda sunduğu kalite ve konfor ile yeni Captur, üst segment araçlara yaklaşıyor. En üst kalite malzemeler, yumuşak ön panel, kapı paneli, fütüristik EDC vites kolu ile kokpit tarzı orta konsol, titizlikle işlenmiş detaylar ve yeni koltuk mimarisi ile yenilikler dikkati çekiyor.

Yeni Captur'un iç kısmındaki teknolojik devrim ilk bakışta fark ediliyor. Yeni Captur, sürüş, park ve güvenlik olmak üzere 3 kategoride ADAS (Sürüşe Yardımcı Destek Sistemleri) teknolojileri sunuyor. Renault EASY DRIVE sistemini oluşturan bu özellikler, Renault EASY LINK multimedya sistemi üzerinden dokunmatik olarak kolayca kontrol edilebiliyor. Yeni Captur 9,3 multimedya ekranı ve 10,2 inç dijital gösterge paneli ile kategorisinin en büyük ekranlarından birine sahip.

Yeni Captur'da modelin DNA'sını oluşturan kişiselleştirme ve modülerlik özelikleri korunuyor. Yeni Captur ile 11 gövde rengi, 4 kontrast tavan rengi ve 3 özelleştirme paketi ile toplamda 90 farklı kombinasyon seçeneği sunuluyor. Captur'un konfor ve modülaritesi için kilit bir faktör olan kayar arka koltuklar, ikinci nesilde de mevcut. Yeni Captur, 536 litre gibi oldukça yüksek bir bagaj hacmi (sınıfının en iyisi), 27 litreye kadar iç depolama hacmi ve hepsinden de önemlisi benzersiz bir modülarite sunuyor.

Yeni Captur, yenilenen verimli bir motor yelpazesine sahip. Yeni Captur, 4 benzinli ve 3 dizel motor ile pazara sunuluyor. Bunlar benzinli 1.0 TCe 100bg, 1.3 TCe 130 bg GPF, 1.3 TCe 130 bg EDC GPF, 1.3 TCe 155 bg EDC GPF ve dizel 1.5 Blue dCi 95 bg, 1.5 Blue dCi 115 bg ve 1.5 Blue dCi 115 bg EDC. Yeni Captur, 2020 yılından itibaren motor seçenekleri arasına E-TECH Plug-in hibrit motor da ekleyecek. Renault Grubu için bir ilk olan bu ürün, aynı zamanda B-SUV segmentinde de benzersiz bir seçenek olacak.

Yeni Captur, 2020 yılının ilk yarısında Türkiye'de pazara sunulacak.


- "Yeni Captur, verimli ve ekonomik bir motor seçeneğine sahip"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, Avrupa'da B-SUV segment lideri olan Captur'un, daha belirgin yeni çizgileri ile dinamik ve güçlü bir SUV görünümü kazandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Modelin DNA'sındaki temel özellik olan kişiselleştirme ve modülerlik korunurken Yeni Captur, sahip olduğu eksiksiz sürüş destek sistemlerinin yanı sıra en kapsamlı teknolojik donanımları ile rakiplerinden ayrılıyor. 2020 yılından itibaren Renault Grubu’nun ve sınıfının ilk şarj edilebilir hibrit motorunu da müşterilerinin beğenisine sunacak olan yeni Captur, verimli ve ekonomik bir motor seçeneğine sahip. Türkiye binek otomobil pazarından yüzde 3,7 pay alan B-SUV segmentinin önemli oyuncularından Captur'un, yenilenen tasarım ve özellikleri ile Türkiye pazarındaki iddiasını arttıracağına inanıyoruz."

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