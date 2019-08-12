Rekoltesi artan kırmızı biber üreticileri sevindirdi

- Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Amik Ovası'nda hasadına başlanan salçalık kırmızı biberin, geçen yıl 49 bin ton civarındaki rekoltesi yüzde 20 arttı - Salçalık kırmızı biberdeki rekolte artışı ile fiyatların seyri çiftçiyi sevindirdi - Antakya Z

Rekoltesi artan kırmızı biber üreticileri sevindirdi
Ekonomi
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Isparta Düğün Salonları

HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ - İklim özellikleri ve verimli topraklarıyla yılda birden fazla ürünün yetiştirildiği Hatay'da geçen yıla göre ekim alanı ve rekoltesi yaklaşık yüzde 20 artan salçalık kırmızı biber, verim ve fiyatıyla üreticilerini sevindirdi.

Geçen yıl yaklaşık 25 bin dönüm alanda ekimi yapılan ve 49 bin ton civarında rekolte elde edilen salçalık kırmızı biberin, bu sene ekim alanında ve veriminde yüzde 20 artış oldu.

Ortalama 2 lira ile 2,20 kuruş arası kilogram satışı gerçekleşen ürünler, veriminin yanı sıra fiyatların seyriyle çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, AA muhabirine, kırmızı biber salçası denildiğinde Hatay'ın ilk akla gelen yerler arasında olduğunu söyledi.

Tadı ve aromasıyla kentteki kırmızı biber salçasının çok fazla tercih edildiğini ve bunun da üreticilerin üzerinde olumlu etki oluşturduğunu anlatan Okay, şöyle devam etti:

"2018 yılında toplam ekilen saha 25 bin dönümdü, buradan 49 bin ton biber elde edildi. Bu sene bu rakamları yüzde 20 yukarı doğru revize edeceğiz. Asıl buradaki hedef 2020 yılı çünkü etli yani 'kapya' diye tabir ettiğimiz yöresel salçalık biberimizin ekiminde ciddi anlamda artış olacağını öngörüyoruz. Bu da yaklaşık 80-90 bin ton civarlarında olacak. İddialıyız, inşallah daha iyi olacağız. Şu an da aldığımız duyumlar ve bilgilere göre yurt dışı bağlantılı yabancı firmaların biber taleplerinin olduğu doğrultusunda...

Bu sene odamız bu yurt dışı bağlantılı biber isteyenlerle bir görüşme sağlayacak. Onları da üreticimizin faydasına sunacağız. Yani iki yıl içinde üretimde ciddi artışlar olacak, zaten salçalık biber dediğiniz zaman akla ilk gelen yer Hatay, bu da zeytin yağı gibi iyi bir algı. Bu algıyı daha da üst seviyelere çıkarırsak bundan hem üretici kazanır hem de yeni bir bitki üretimi çiftçinin seçenekleri arasına girmiş olur."

Bu sene kırmızı biberdeki verimin de yüksek olduğunun altını çizen Okay, bunun sebebinin üreticilerin "kanser" olarak tabir ettiği, biberi olumsuz etkileyen kuruma hastalığının yaşanmamasından kaynaklandığını dile getirdi.

Fiyatların da sevindirici olduğuna işaret eden Okay, "Bu sene biber fiyatları da talep çok olduğu için 2 lira-2 lira 20 kuruş bandında seyrediyor. Bu da çiftçiyi sevindiriyor. Birim alandan aldığı ürün değerine satılınca memnun oluyor." dedi.

- Üreticinin yüzü gülüyor

Kırmızı biber üreticisi Ali Yitar da yaklaşık 20 yıldır biber ekimi yaptığını söyledi.

Geçen yıl 10 dönümlük arazisine biber ektiğini ve istediği verimi alamadığını belirten Yitar, "Mahsulde hastalık oldu ve fazla verim alamadık. Bu yıl daha iyi, yaklaşık 12 dönüm arazide biber ektim, biberler geçen yıldan daha iyi, hastalık riski olmadı ve daha kaliteli ürün oldu. Kan kırmızısı, salçalık ürünlerim oldu. Bu yıl, geçen yıla göre yüzde 30 daha fazla verim almayı bekliyorum." diye konuştu.

Geçen yıl 10 dönüm araziden 20 ton ürün aldığını anlatan Yitar, bu yıl 35 ton ürün elde etmeyi beklediğini dile getirdi.

Yitar, yetiştirdiği ürünleri komisyonculara sattığını kaydederek, kırmızı biberlerin kilosunu şu an için 2 liradan verdiğini, fiyatların da bu haliyle çok memnun edici olduğunu sözlerine ekledi.

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