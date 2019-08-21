Red Bull Car Park Drift Dünya Finaline 10 gün kaldı

Ülke finalleri sonunda belirlenen 11 pilotun yanı sıra Wild Card’lar ile finale adını yazdıran 7 pilot, 1 Eylül 2019 tarihinde İBB Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde driftin en iyisi olmak için mücadele

Red Bull Car Park Drift Dünya Finaline 10 gün kaldı
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Dünyanın en iyi drift pilotunun belli olacağı Red Bull Car Park Drift Dünya Finali için heyecan artmaya başladı. Kuveyt’te 1 Şubat’ta elemelerle başlayan Red Bull Car Park Drift 2019’un Dünya şampiyonu İstanbul’da belli olacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, ülke finalleri sonunda belirlenen 11 pilotun yanı sıra Wild Card’lar ile finale adını yazdıran 7 pilot, 1 Eylül 2019 tarihinde İBB Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde driftin en iyisi olmak için mücadele edecek.

Kuveyt, Mısır, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Cezayir, Mauritus, Tunus, Fas, Gürcistan, Türkiye ve Ürdün’de yapılan ülke finalleri sonunda belirlenen, aralarında yavru vatan Kuzey Kıbrıs’tan da olan 17 farklı milletten, birbirinden yetenekli 18 yarışçının büyük bir rekabet içerisinde geçecek zirve mücadelesi büyük heyecana sahne olacak.

Dünyanın dört bir yanından gelen en iyi drift pilotlarının hünerlerini sergileyeceği yarışta, Türkiye’yi, ülke elemesini ilk üç sırada bitiren Fahimreza Keykhosravi, Ali İnal ve İbrahim Yücebaş temsil edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden İbrahim Yücebaş da bu mücadele yer alacak. Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde drift sporunun usta ismi dünyaca ünlü Red Bull sporcusu Abdo Feghali de drift tutkunlarına unutulmaz bir gösteri yapacak.

- Efsaneler jüri koltuğunda

2019 yılında Dünyanın en iyi drift pilotunu belirleyecek jüride ise drift dünyasının efsaneleri, Red Bull sporcuları Michael Whiddett nam-ı diğer Mad Mike ve Aleksander Grinchuk, Fransız drift pilotu Nicolas Dufour ve 2017 Avrupa Ralli Kupası’nın yanı sıra beş kez de Türkiye Ralli Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı yer alacak.
Efsanevi isimler, nefes kesen performanslar, birbirinden heyecanlı gösteriler, güçlü otomobiller ve bol dumanlı zirve mücadelesine sahne olacak Red Bull Car Park Drift Dünya Finali, motorsporları severlere unutulmaz bir gün yaşatacak.

Falken sponsorluğunda, 1 Eylül Pazar günü saat 13:00’te İBB Maltepe Etkinlik Alanı’nda büyük heyecana sahne olacak yarışın sonunda kazanan 2019 yılının “En İyi Drift Pilotu” olarak tarihe geçecek. Bu eşsiz heyecana ortak olmak isteyenler etkinlik biletlerini Biletix’ten satın alabilir.


Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Süper indirimler geliyor! Tabloya bak, hesabını yap
Isparta'da şehre örnek sokak uygulaması
MEMUR-SEN'DEN ZAM AÇIKLAMASI 2019
Isparta Merkez'de elektrik kesintileri olacak
ISPARTA'DA OBEZİTE VERİLERİ: 1 TON KİLO VERDİLER
Isparta'da avcılar bu habere dikkat! önemli duyuru
​Tabakhane Camiinin çevre düzenlemesini Isparta Belediyesi yapacak
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
PROJE BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN 23 AĞUSTOS 2019
Yeni gelen öğrencilere Eğirdir'de tanıtım
Isparta'da kalp krizi geçiren hasta 10 dakikada hayata döndü
Isparta, Burdur ve Antalya için meteorolojik uyarı
ÖDÜLLÜ 4 MEVSİM ISPARTA FOTOĞRAF YARIŞMASI
Isparta'nın Tarihi Pınar Pazarı'nda bu hafta
Isparta'da kötü koku sorunu vaadi yerine geliyor!
Isparta’da FETÖ/PDY operasyonu
Hükümetin memurlara zam teklifi belli oldu 2019
Isparta'da ​Zabıta’dan yaka kameralı denetim başladı
Isparta'da muhtarlara deprem eğitimi
Isparta'da Jandarmadan Trafik Tedbirleri 2019
Isparta'da yasa dışı silah operasyonu...
Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! bugün başladı
Geliri olmayana devletten destek
Isparta'da cinayet
Isparta Valiliği'nden önemli duyuru
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da cinayetIsparta'da cinayet15 Ağustos 2019
Yüzmek için girdiği Salda Gölü’nde boğulduYüzmek için girdiği Salda Gölü’nde boğuldu14 Ağustos 2019
Geliri olmayana devletten destekGeliri olmayana devletten destek16 Ağustos 2019
Isparta, Burdur ve Antalya için meteorolojik uyarıIsparta, Burdur ve Antalya için meteorolojik uyarı19 Ağustos 2019
Isparta'da midibüs devrildi: 8 yaralıIsparta'da midibüs devrildi: 8 yaralı15 Ağustos 2019
Isparta'da kalp krizi geçiren hasta 10 dakikada hayata döndüIsparta'da kalp krizi geçiren hasta 10 dakikada hayata döndü19 Ağustos 2019
Isparta’da FETÖ/PDY operasyonuIsparta’da FETÖ/PDY operasyonu16 Ağustos 2019
Isparta Valiliği'nden önemli duyuruIsparta Valiliği'nden önemli duyuru15 Ağustos 2019
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralıBurdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı19 Ağustos 2019
Bayramda torunun torununu görmenin mutluluğunu yaşadıBayramda torunun torununu görmenin mutluluğunu yaşadı14 Ağustos 2019
Sıfır araba boyalı çıktı! Mahkemeden emsal karar!Sıfır araba boyalı çıktı! Mahkemeden emsal karar!14 Ağustos 2019
Burdur'da otomobil devrildi: 1'i ağır 2 yaralıBurdur'da otomobil devrildi: 1'i ağır 2 yaralı16 Ağustos 2019
Isparta'nın Tarihi Pınar Pazarı'nda bu haftaIsparta'nın Tarihi Pınar Pazarı'nda bu hafta18 Ağustos 2019
Şarkıcı Bergen mezarı başında anıldıŞarkıcı Bergen mezarı başında anıldı14 Ağustos 2019
Isparta'da ​Zabıta’dan yaka kameralı denetim başladıIsparta'da ​Zabıta’dan yaka kameralı denetim başladı16 Ağustos 2019
Başkan'dan üniversiteyi kazanan öğrencilere önemli uyarı! Başkan'dan üniversiteyi kazanan öğrencilere önemli uyarı! 14 Ağustos 2019
Yeni gelen öğrencilere Eğirdir'de tanıtımYeni gelen öğrencilere Eğirdir'de tanıtım19 Ağustos 2019
Isparta'da Jandarmadan Trafik Tedbirleri 2019Isparta'da Jandarmadan Trafik Tedbirleri 201916 Ağustos 2019
Isparta'da kötü koku sorunu vaadi yerine geliyor!Isparta'da kötü koku sorunu vaadi yerine geliyor!17 Ağustos 2019
Hükümetin memurlara zam teklifi belli oldu 2019Hükümetin memurlara zam teklifi belli oldu 201916 Ağustos 2019