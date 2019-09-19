İSTANBUL - Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "Art niyetli oluşumlar, sahte isimlerle iş insanlarını yanıltabiliyor. Geçersiz poliçe ve kefalet senedi satanlara dikkat edilmeli, sadece yetkili kurumlarla işlem gerçekleştirilmeli." dedi.

Ahmet Yaşar, poliçe ve kefalet senedine ilişkin yaptığı açıklamada, art niyetli oluşumların sahte isimlerle iş insanlarını yanıltabildiğini belirtti.

Geçersiz poliçe ve kefalet senedi satanlara dikkat edilmesi ve sadece yetkili kurumlarla işlem gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden Yaşar, geçen yıl kefalet sigortası hizmeti sunmaya başlayan Quick Sigorta'nın, bu branşta sektördeki lider şirketler arasında yer aldığının altını çizdi.

Yaşar, kefalet sigortalarının, iş insanlarının gayri nakdi krediye ulaşımını artırdığını ve dolayısıyla ekonominin büyümesine katkıda bulunduğunu bildirdi.

Ekonomiye yeni bir kaynak kazandıran ürünün kötü niyetli ya da yetki verilmemiş kişiler tarafından suistimal edilebildiğini belirten Yaşar, kefalet senedinde ve poliçe yaptırılırken dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Yaşar, şunları kaydetti:

"İş insanlarımızın kefaleti senedi aldıktan sonra mağduriyet yaşamaması için dikkatli olması gerekiyor. Quick Sigorta ismini taklit etmeye çalışan art niyetli oluşumların geçersiz poliçe ve kefalet senedi satmaya çalıştıklarını tespit ettik. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından kefalet sigortası düzenleme konusunda ruhsatlandırılmış şirketler ile yetkili ruhsatlı acente ve brokerlerin dışındaki kurumlara itibar edilmemeli. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kefalet sigortası branşında ruhsatlandırılan ve piyasaya bu branşta arz sunan başlıca şirketlerden biriyiz."

Yaşar, iş insanlarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan 5684 sayılı Kanun'un 5. maddesi kapsamında kefalet branşında ruhsatı bulunan şirketlerin güncel listesine www.hmb.gov.tr/sigorta-sirketleri linkinden ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.