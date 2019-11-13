İSTANBUL - QNB Finansbank'ın insan kaynakları uygulamaları, Mükkemmel İşveren (Stevies for Great Employers) ve Mükkemmellik Ödülleri'nde (Brandon Hall Group Excellence Awards) 11 dalda ödüle layık görüldü.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, geliştirdiği "Finansçı 360" ve "Şube Müdürü Gelişim Programları" ile dünyanın saygın iş ödülleri arasında gösterilen Stevies for Great Employers ve Brandon Hall Group Excellence Awards'ta 11 ödül kazandı.

Stevie Great Employers'ta, Finansçı 360 Gelişim Programı ile "En İyi Öğrenme ve Gelişim Stratejisi", "Yetkinlik Gelişimi", "Dönüşüme En İyi Öncülük Eden Program", "Adaptasyon Becerisi Gelişimi" kategorilerinde ödül alan banka, Şube Müdürü Gelişim Programı'yla da "En İyi Liderlik Gelişimi Programı", "Liderlik Eğitimi" ve "Yönetsel Eğitim" dallarında ödüllendirildi.

Banka böylece Stevie Great Employers'ta toplam 8 ödül aldı.

QNB Finansbank, Brandon Hall Groups tarafından düzenlenen Mükemmellik Ödülleri'nde ise Finansçı 360 Gelişim Programı'yla, "İş Stratejisindeki Değişimi Destekleyen En İyi Gelişim Programı" kategorisinde altın, "En İyi Öğrenme Sonuçları" ve "En Yenilikçi Gelişim Programı" kategorilerinde gümüş ödülün sahibi oldu. Ödüller, Şubat 2020'de Florida'da düzenlenecek gala gecesinde verilecek.





- "QNB Finansbank'ı uluslararası arenada en iyi şekilde temsil ettik"





Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar, başarılı bir ekiple çalıştıklarını belirterek, çalışanları bilgi ve beceriyle donatmanın önemine dikkati çekti.

Eğitimlere devam edeceklerini vurgulayan Akıncılar, "Ekip olarak gerçekleştirdiğimiz tüm bu çalışmalar kazandığımız ödüllerle çok daha anlamlı oldu. İnsan kaynakları olarak doğru yolda ilerlediğimizin göstergesi olan bu ödüllerle QNB Finansbank'ı uluslararası arenada en iyi şekilde temsil ettik. İK yönetimi olarak 'finansçıyı tanı, finansçıyı dinle' yaklaşımımızı tüm iş yapış şekillerimize yansıtmaya devam edeceğiz." değerlendirmelerini yaptı.