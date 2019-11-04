İSTANBUL - Uluslararası para transfer sistemi SWIFT Global Payments Innovations'a (GPI) katılan QNB Finansbank, yabancı para transferi yapan bireysel ve tüzel tüm müşterilerine internet şubesi ya da banka şubesi aracılığıyla işlemlerinin takibini uçtan uca izleme hizmeti sunuyor.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, SWIFT GPI sistemi ile artık dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir kişiye ya da kuruma yapılan para transferi işlemini, tam bir şeffaflıkla hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Böylece QNB Finansbank, muhabir bankacılık ağındaki sınır ötesi ödemelerde önemli ölçüde hız ve sorunsuz ödeme deneyimi sunuyor.



QNB Finansbank müşterileri, yapmış oldukları yabancı para transfer işlemlerinin statüsü, muhabir banka, her aşamada alınan komisyon, muhabir bankadaki hareketlerinin tarih ve saat gibi bilgilerini internet şubesi ya da banka şubesi üzerinden anlık ve şeffaf olarak izleyebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan, QNB Finansbank olarak bankacılık trendlerini çok yakından takip ettiklerini belirterek, "Müşteri odaklı bir banka olarak müşterilerimizin beklentilerini aşan birinci sınıf hizmetler ve yenilikçi çözümler sunmak en büyük önceliğimiz. Bu kapsamda da hızla gelişen uluslararası ödemeler ekosistemindeki gelişmeleri de hizmetlerimiz arasına ekledik. Müşterilerimiz, sunduğumuz Swift GPI hizmeti ile ister yurt içi ister yurt dışı tüm döviz transfer işlemlerini QNB Finansbank şubelerinden veya internet şubesi üzerinden kolayca gerçekleştirebilecek ve uçtan uca tüm işlemlerini adım adım izleyebilecekler.” ifadelerini kullandı.