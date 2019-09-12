Plato Sanat, Contemporary İstanbul medya sponsoru oldu İSTANBUL - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Sanat, 10.yılında Contemporary İstanbul medya sponsoru oldu. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul, sanatseverleri 12-15