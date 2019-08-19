Piyasalar bu hafta Powell'ın mesajlarını bekliyor

Piyasalarda negatif fiyatlamaların yaşandığı geçen haftanın ardından yatırımcılar bu hafta Fed'in temmuz ayı toplantı tutanakları ile Powell'ın Jackson Hole kapsamındaki açıklamalarını takip edecek.

Piyasalar bu hafta Powell'ın mesajlarını bekliyor
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, geçen hafta risk iştahını azaltan gelişmelerle negatif seyretmesinin ardından, yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz ayı toplantı tutanakları ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole konferansı kapsamında yapacağı açıklamalarla yön bulacak.

Geçen hafta, global çapta kötü gelen makroekonomik verilerin ardından artan resesyon endişeleri, Arjantin'deki gelişmeler ve ticaret savaşına ilişkin haber akışı yatırımcıların odağına yerleşirken, risk algısında ciddi bozulma yaşandı. Her ne kadar ABD'nin ticaret savaşı konusunda Çin'e karşı geri adım atması sonrası cuma günü piyasalarda alımlar güçlense de, haftalık bazda hisse senedi piyasalarında düşüş, tahvil faizlerinde ise yükseliş gözlendi.

Piyasalarda negatif fiyatlamaların yaşandığı geçen haftanın ardından yatırımcılar bu hafta ise Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) temmuz ayı toplantı tutanakları ile Powell'ın Jackson Hole kapsamındaki açıklamalarını takip edecek.

Fed'in 2008 küresel ekonomik krizden bu yana ilk kez faiz indirimine gittiği temmuz ayı toplantısına ilişkin tutanaklar, çarşamba günü açıklanacak. Söz konusu toplantıda, faizler 25 baz puan düşürülerek yüzde 2.00-2.25 aralığına çekilse de kararın ardından Başkan Powell'ın bunun uzun dönemli bir faiz indirimi döngüsünün başlangıcı olmadığını vurgulaması piyasalarda kafa karışıklığı yaratmıştı.

Analistler, Powell'ın cuma günü merkez bankaları üst düzey yetkililerin bir araya geleceği ve "Para Politikası İçin Zorluklar" başlığı altında düzenlenecek Jackson Hole toplantıları kapsamında yapacağı açıklamaların, Fed'in bundan sonraki aksiyonları için sinyal niteliği taşıyabileceğini ifade etti.

Son durumda Fed'in eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği ihtimalinin tamamen fiyatlandığına dikkati çeken analistler, bankanın temmuz toplantısına ilişkin karar metninde de bu yönde ipuçları aranacağını kaydetti.

Piyasalarda sert hareketlerin yatıştığı cuma günü New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 1,20, S&P 500 endeksi yüzde 1,44 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,67 değer kazansa da her üç endekste de geçen hafta yüzde 1 civarında düşüş yaşandı. Geçen hafta yüzde 1,50 ile son 3 yılın en düşük seviyesini gören ABD 10 yıllık tahvil faizleri yeni haftada yüzde 1,58 seviyelerinden başlarken, dolar endeksi 98,2 seviyelerinde dengelendi.

Avrupa tarafında, geçen hafta Almanya'nın resesyona girdiğine işaret eden büyüme verisi sonrasında yatırımcıların riskten kaçması ile 1,10 sınırına kadar gerileyen avro/dolar paritesi, bugün yatay bir seyir izliyor. Cuma günü pay piyasalarında ise yükseliş yaşanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,22, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,31 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71 değer kazandı.

Asya borsalarında yeni haftanın pozitif bir seyirle başladığı gözlenirken, Japonya'da açıklanan dış ticaret verilerinin beklentilerin altında kalmasına karşın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma gününü özellikle bankacılık hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle yüzde 0,87 düşüşle 95.734,17 puandan tamamladı. Geçen hafta 5,63 seviyelerine kadar yükselen dolar/TL ise yeni haftada 5,56 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bu hafta Jackson Hole'da gerçekleştirilecek toplantıdan gelecek mesajlar, Fed toplantı tutanakları ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini söyledi.

Yurt içinde ise Hazine'nin düzenleyeceği ihalelerin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 seviyesinin destek 98.500 puanın direnç konumuna geldiğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı perakende satış ile ciro endeksleri

11.00 Avro Bölgesi, haziran ayı cari işlemler dengesi

12.00 Avro Bölgesi, temmuz TÜFE

Muhabir: Belgin Yakışan


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