İSTANBUL - Petlas sponsorluğunda, Ankara Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Ankara Ticaret Odası (ATO) Marka Buluşmaları 46. Hitit Rallisi'nde klasman birincisi ekiplere bir takım lastik hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Candemir, Hitit Rallisi'nin, Türk ralli sporunda bir Ankara klasiği olduğunu belirterek, "Bu önemli yarışın, evine dönmüş olması memnuniyet verici. Türkiye'nin lastik markası Petlas olarak, Ankara'nın önemli bir markası olmuş Hitit Rallisi’nde başarı kazanan sporculara, Türk sermayesi, mühendisliği ve iş gücü ile dünya kalitesinde üretilen lastiklerimizi hediye etmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgiye göre, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun düzenlediği 2019 Zafer Vatansever Ralli Kupası 'nın son yarışı olarak organize edilen ATO Marka Buluşmaları 46. Hitit Rallisi'nde, genel klasman birinciliğini Serdar Kaan Yalçın kazandı.

Dereceye giren ekiplere kupa ve hediye çeklerini ATO Başkanı Gürsel Baran ve Petlas Satış Direktörü Ahmet Candemir takdim etti.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile iş birliği yapan ve Ar-Ge gücüyle geçen yıl Petlas Motorsport departmanına ve yarış lastiği geliştirme programına start veren Petlas'ın ürettiği lastikler, 2019 WRC Rally of Turkey'de etap güvenliği için yarışma öncesi parkura çıkıp, süpürücülük görevini üstlenen öncü araçlarda da kullanılmıştı.