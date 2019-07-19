Petkim Limanı 4. kez "Yeşil Liman Sertifikası" aldı

- SOCAR Türkiye'ye ait Petkim Limanı dördüncü kez "Yeşil Liman Sertifikası"nın sahibi oldu

Petkim Limanı 4. kez "Yeşil Liman Sertifikası" aldı
Ekonomi
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA (AA) - SOCAR Türkiye'ye ait Petkim Limanı, dördüncü kez "Yeşil Liman Sertifikası"nın sahibi oldu.

SOCAR Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan denetimlerin ardından, Petkim Limanı'nın, Yeşil Liman Projesi kapsamında verilen Yeşil Liman Sertifikasını dördüncü kez almaya hak kazandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu sertifikayı, Petkim'in Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Demirözü'nün, bakanlıkta düzenlenen törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'dan aldığı kaydedildi.

Yeniden belgelendirme kapsamında liman operasyonları, limanlarda sağlık ve güvenlik, çevre yönetim sistemleri, sera gazı yönetim planı ve enerji verimliliği denetiminin uzmanlar tarafından gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, IEC/ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, TS/ISO 31000 Risk Yönetimi Doğrulama Sistemi ve TS/ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi’nden oluşan entegre yönetim sistemi yapısına sahip olan Petkim, böylelikle dördüncü kez Yeşil Liman Sertifikasını mevcut yapısına eklemiş oldu."

Açıklamada, 2014'te başlatılan Yeşil Liman Projesi'yle liman tesislerinde entegre kalite yönetim sisteminin oluşturulması, çevredeki deniz suyu kalitesinin iyileştirilmesi ve korunması, çevresel kirliliğin azaltılması, enerji verimliliğinin en yüksek seviyede tutulması, atık geri dönüşümünün sağlanarak atık miktarının azaltılması ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alınmasının hedeflendiği kaydedildi.

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