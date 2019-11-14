İSTANBUL - Penta Teknoloji, endüstriyel baskı çözümleri ürünleri alanında dünyanın en büyük markalarından Printronix'in Türkiye’deki yetkili dağıtıcısı oldu.



Penta Teknoloji'den yapılan açıklamaya göre, bilgisayar, yazılım ve donanım ürünleri başta olmak üzere, 29 yıldır bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımını gerçekleştiren şirket, endüstriyel baskı çözümlerinde dünyanın önde gelen firmalarından Printronix'le sözleşme imzaladı.



İmzalanan sözleşme kapsamında Penta Teknoloji, Printronix ve TallyGenicom satır (line matrix) yazıcılarının yanı sıra, nokta vuruşlu (serial dot matrix) yazıcı modellerinin de Türkiye'deki dağıtıcılığını üstlenecek.



Üretim, lojistik, FMCG ve bankacılık gibi farklı sektörlere hitap eden Printronix yazıcılarının geniş kullanım alanı bulunuyor. Üretimden satışa, muhasebeden satın almaya kadar birçok departmanın fatura, irsaliye, ürün etiketleri, barkod basımı gibi farklı boyutta ve nitelikteki baskı ihtiyaçları için kullanılan Printronix yazıcılar, hem zaman tasarrufu hem de maliyet avantajı sağlıyor.



Printronix yazıcılar özel iklimlendirme ortamlarına (nem, toz, sıcaklık) ihtiyaç duymaması sayesinde, iklim kontrolü olmayan zor ortamlarda bile her zaman kaliteli baskı alınmasını sağlayarak güvenilir bir şekilde çalışabiliyor.

Printronix, yüksek adetli baskı ihtiyacı için satır yazıcılarını; daha orta ölçekli baskı ihtiyaçları için ise nokta vuruşlu yazıcı modellerini müşterilere sunuyor.





- "Printronix'i daha fazla müşteriyle buluşturmayı hedefliyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Erünsal, Printronix markasını daha fazla müşteriye ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Dağıtıcılığını yaptığımız markaların ve iş ortaklarımızın hem bilişim pazarını hem de iş hacimlerini büyütmeleri için Penta Teknoloji olarak sektöre değer katmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Printronix'in endüstriyel baskı alanında, özellikle imalat, otomotiv ve gıda üreticileri ile lojistik alanında hızlı ve kaliteli baskı sağlayan, maliyet avantajına sahip ve dayanıklılığı yüksek ürünler sunduğunu aktaran Erünsal, "Ayrıca ileri teknoloji yazıcı çözümleriyle donatılmış Penta Baskı Teknolojileri Merkezi’mizde, hem iş ortaklarımıza hem de iş ortaklarımızın müşterilerine Printronix ürünlerini satış öncesi deneyimleme olanağını sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Printronix Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Rosemarie Zito da, Penta Teknoloji'nin yetkili dağıtıcıları olmasından dolayı memnun olduklarını belirterek, "Ülke çapında bayilik oluşturmada müthiş bir geçmişe sahip olması iş çözümlerimizin yayılmasını büyük ölçüde destekleyecek. İnanıyoruz ki Penta Teknoloji, müşterilerimize çözümlerimizi ulaştırma noktasında en iyi şekilde destek olacak." yorumunu yaptı.

