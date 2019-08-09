İSTANBUL (AA)- Paycell kolay para transferini mümkün kılan “Harçlık İste” özelliği sayesinde hem eli öpülesi büyükleri yormuyor hem de bu bayram harçlık bekleyenleri sevindirecek olan toplam 50 bin TL hediye dağıtacak.



Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, Paycell uygulamasındaki “Harçlık İste” özelliği sayesinde anne, baba, tüm yakın ve uzak akrabalardan artık kolayca bayram harçlığı istemek mümkün. Paycell uygulamasında yer alan “Harçlık İste” özelliğine girip rehbere kayıtlı telefon numarasını seçmek yeterli.



Paycell özelliği sayesinde harçlık isteyen kişinin yazacağı mesajla birlikte istek karşı tarafa iletiliyor. Harçlık istenen kişi uygulaması varsa gelen bildirim üzerinden, yoksa uygulamayı indirerek para gönder adımından tek tıkla hemen gönderim yapabiliyor.



Paycell ayrıca bu bayram 30 TL ve üzeri harçlık isteyenlere 10 TL hediye edecek. Kurban Bayramı’na özel vereceği özel hediye harçlık ile Paycell bir yandan küçükleri sevindirirken bir yandan da büyüklerin hayatını kolaylaştırıyor. Paycell uygulamasının 4 milyona yakın kullanıcısı bulunuyor. Paycell uygulamasından ayrıca kurum faturalarını ödeme, 7/24 para transferi yapma, İstanbul Kart’a para yükleme gibi pek çok işlem de kolayca yapılabiliyor.