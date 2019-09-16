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Oyun geliştiriciler teknolojiye de yön veriyor

Teknolojinin sınırlarını zorlayan oyun geliştiriciler, eğlencenin yanı sıra eğitim, sağlık, savunma, telekomünikasyon, tanıtım, ulaşım gibi pek çok sektörün gelişimine katkıda bulunuyor.

Oyun geliştiriciler teknolojiye de yön veriyor
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - İhracat ve istihdama yaptığı katkıları artırarak sürdüren oyun geliştirme sektörü, eğlencenin yanı sıra eğitim, sağlık, savunma, telekomünikasyon, tanıtım, ulaşım gibi pek çok sektörün gelişimine de katkı sağlıyor.

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin, AA muhabirine, oyun sektörünün dünya genelinde özellikle son 5 yılda gösterdiği hızlı büyüme ile eğlence ve teknolojinin buluştuğu noktada lokomotif sektör haline geldiğini söyledi.

Müzik ve film endüstrilerinin toplamını geçen bir değerle her yıl daha da etkileyici rakamlara ulaşan oyun endüstrisinin, tüm dünyada 150 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaştığını belirten Erkin, son araştırmalara göre bu değerin yüzde 60 gibi önemli bir bölümünün mobil oyunlardan geldiğini bildirdi.

Erkin, özellikle kolay oynanışa ve düşük öğrenme eşiğine sahip "hyper casual" oyunların kazandırdığı yeni oyuncu kitlesinin, sektörde önemli bir yönlendirme gücüne sahip olduğuna dikkati çeken Erkin, şöyle konuştu:

"Bu durum diğer oyun platformlarının güçsüz olduğu anlamına gelmiyor. Örneğin bazı kesimler tarafından şu an etkisiz olduğu varsayılan PC oyunlarının da yüzde 20'lik pazar payıyla 30 milyar dolarlık büyüklüğü yansıttığını belirtmek gerekir. 10 yıl öncesine oranla pazar payını yüzde 45'lerden yüzde 20'lere indirmiş görünen konsolların ise yeni jenerasyon konsol gelişiyle tekrar payını yükselmesi öngörülüyor. Tüm dünyada 2 milyar oyuncuya ulaşan bu büyük endüstri, kriz dönemlerinden dahi etkilenmeyen ve her yıl farklı kulvarlardan ve teknolojilerden beslenerek ilerleyen önemli bir ekonomi haline gelmiş durumda."

"Türkiye yüksek potansiyele sahip"

Ali Erkin, oyun endüstrisinin, tüm dünyada teknolojideki ilerlemeleri doğrudan etkileyen ve hatta bu ilerlemelere yol gösteren başlıca unsurlar arasında yer aldığını dile getirdi.

Oyunların teknolojinin sınırlarını zorlayarak, eğlencenin yanı sıra eğitim, sağlık, savunma, telekomünikasyon, tanıtım, ulaşım gibi pek çok sektörün gelişimine katkıda bulunduğunu vurgulayan Erkin, "Gerek donanım gerekse yazılım alanındaki gelişmeler dünyada olduğu gibi ülkemizde de diğer sektörleri ve kullanım alanlarını etkiyor. Bu sayede disiplinler arası iş birliği için oluşan imkanlar artıyor, teknoloji uzmanlık bilgimizi ulusal ölçekte yükseltmek için yapılan çalışmalar çoğalıyor." dedi.

Türkiye'nin oyun geliştirme konusunda özel bir konuma sahip olduğuna işaret eden Erkin, "Gelişmekte olan ve büyüme hızıyla yüksek potansiyel yansıtan ülkemiz, her yıl geliştirici ve oyun sayısını katlayarak artırırken aynı zamanda ihracat rakamlarıyla da başarılı bir büyüme sergiliyor. Yılda 1 milyar dolar ihracata ulaşan Türkiye oyun geliştirme alanı, çok kısa sürede ulusal eğlence endüstrileri arasında kayda değer bir yer edinmeyi başardı." diye konuştu.

"Hedefler büyüyor"

Erkin, yüksek potansiyeli sağlıklı şekilde ilerletebilmek, ulusal ve uluslararası başarı örneklerini çoğaltabilmek ve sürdürülebilir gelişim ortamını sağlayabilmek için sektörün iletişiminin ve paylaşımının çok önemli olduğunu söyledi.

TOGED olarak Türkiye'de lider oyun geliştirici stüdyolar önderliğinde pek çok farklı ölçekten ve uzmanlıktan üyelerle Türkiye'deki geliştirme faaliyetlerini başarıyla temsil amacıyla çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Erkin, bu sayede sektörün nabzını tuttuklarını, gelişimi için gerekli ihtiyaçları tespit ettiklerini ve destek unsurları oluşturarak oyun geliştirme sektörünün büyümesine imkan sağladıklarını ifade etti.

Erkin, Türk oyun geliştiricilerinin dünyanın en önemli başarı göstergesi kabul edilen ABD satış listelerinde en üst sıraya oturmasını ve zirvede kalarak uluslararası başarılarını pekiştirmesini heyecanla izlediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli iş birlikleriyle uzmanlık alanını genişleten oyun geliştiricilerimiz, Google Play ve Apple App Store odağında başarılı oyunlara imza atmaya devam ediyor. Yayına çıktığı hafta milyon dolar satışa ulaşabilen oyun kavramı artık inanılmaz veya erişilemez bir hedef değil. Mobil dışında platformlarda oyun geliştiren ve çok başarılı sonuçlar elde eden geliştiricilerimiz de var. Bu da bir yandan coğrafyamızın kültürel zenginliğinin bir yansıması. Farklı ifadeler, farklı anlatılar ve deneyimler geliştirebilen bir profil sergileyen ülkemizde etkileyici devam yapımları kadar heyecan verici yeni oyunlarımız da yolda."

"İstihdam imkanları da büyüyor"

Ali Erkin, oyun sektöründeki çoğu firmanın çalışanlarına iyi imkanlar sağlayan ve özlük hakları konusunda belki de alışılmışın dışında hassasiyet gösteren stüdyolar olduğunu bildirdi.

Bu kültürün, oyun sektörünün sağlam ve sürdürülebilir temeller üzerinde yükselmesini de sağladığını vurgulayan Erkin, şunları kaydetti:

"Bu geniş yelpazeye baktığımızda görüyoruz ki yerel oyun geliştirme uzmanlık bilgimiz de katlanarak ilerliyor. Her yıl yükselen ihracat seviyeleri ve büyüyen istihdam imkanları da sektörümüzün önemli unsurları olarak kendini gösteriyor. Biz de TOGED olarak, yeni nesil geliştirici adaylara uzmanlık bilgilerinin sağlıklı aktarılabilmesi ve sektör başarısının sürdürülebilir bir modelde desteklenebilmesi için eğitimlerimiz ve mentorluk çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıllar için koyduğumuz hedeflerimiz doğrultusunda uluslararası ölçekte etkili bir bölge haline gelmeyi planlıyor, kamu ve özel sektöre yönelik bilinçlendirme çalışmalarımıza hız kazandırıyor ve bu çerçevede yeni destek programları ve projelerimizi hayata geçiyoruz."

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