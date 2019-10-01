"Otoyolun açılması İzmir konut sektörünü yüzde 40 hareketlendirdi"

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak: - "Otoyolun açılması ve faizlerdeki indirimle İzmir'de gayrimenkul piyasası yüzde 30-40 hareketlendi" - "Yabancı yatırımcıların konut alımında İzmir'e ilgisi enteresan şekilde arttı. Yabancı konut alımında dire

"Otoyolun açılması İzmir konut sektörünü yüzde 40 hareketlendirdi"
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İZMİR - Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun açılmasının ve faizlerdeki indirimin İzmir gayrimenkul piyasasını yüzde 30-40 hareketlendirerek konut satışlarını artırdığını söyledi.

Sancak, gayrimenkul sektöründe yaşanan son gelişmelerin, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun İzmir konut sektörüne etkilerinin ve Folkart tarafından hayata geçirilen projelerin anlatıldığı basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi.

Türkiye'nin en önemli sektörülerinden olan inşaatın Türkiye'deki sektörlerin yüzde 30'u ile iş yaptığını dile getiren Sancak, inşaatın Türkiye'nin GSMH'sinin yüzde 8'ini oluşturduğunu bildirdi.

Sancak, inşaattaki hareketliliğin ülke ekonomisinin hareketliliği manasına geldiğini kaydederek, yüzlerce alt sektörü etkileyen inşaat alanında ciddi bir istihdam oluşturulduğunu anlattı.

Kamu bankalarının öncülüğünde konut kredilerinin ağustos başında yüzde 0,99'a düşürülmesine değinen Sancak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son bir yılda maalesef faiz oranlarının yüksekliği sektörü olumsuz etkiledi. İnsanlarımız genelde biriktirdiği paranın üzerine kredi çekerek ev sahibi oluyor ancak yüksek faiz nedeniyle ev alımı ertelendi, durduruldu. Faizlerin yüzde 0,99'a çekilmesi sektörü ciddi anlamda olumlu etkiledi. İzmir'de de bunu birebir hissettik. Ekimde bunu daha fazla hissedeceğiz. Ekim başında enflasyon oranı açıklandığında düşük rakam gelecek. Bunlar piyasalara ciddi anlamda moral veriyor ve insanların alım iştahını artırıyor."

Sancak, son 1,5 yıldır ekonomik anlamda durgunluk yaşandığını belirterek, ancak bu zor sürecin geride kaldığını her geçen ay güzel haber geldiğini, satın alma iştahının güzel haberlerle perçinleşeceğini bildirdi.

Konut müşterisinin artık ev almaya hazır hale geldiğini dile getiren Sancak, düşük faiz ve ekonomik göstergelerin iyiye gitmesinin bunda etkili olduğunu vurguladı. Sancak, konut satışlarındaki hareketlilikle stokların eriyeceğini kaydederek, bu sayede sektörün toparlanacağını ve yeni konutların inşa edileceğini anlattı.


- "İzmir'de konut piyasası hareketlendi"


Sancak, İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat süresini 3,5 saate düşüren otoyolun (İstanbul-İzmir Otoyolu) 4 Ağustos'ta açıldığını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Otoyolun açılması İzmir'i İstanbul'da, Bursa ve Balıkesir gibi illerle iç içe hale getirdi. İstanbul'da 3 saatte, Bursa'dan 2 saatte buraya gelinebiliyor. Bu tip yatırımlar insanların İzmir'e ilgisini artırıyor. Ayrıca Ankara-İzmir hızlı tren hattı, Çanakkale kuzey otobanı, Antalya-İzmir otobanı İzmir'i Türkiye'ye bağlayacak önemli projelerden. İstanbullu gidecek yer arıyor. İstanbul'da yaşayanların gidebileceği en güzel şehir İzmir'dir. Güneşi, denizi, termali, ulaşım imkanları, tarımı ile eşsiz bir şehir İzmir."

Sancak, son aylarda İzmir gayrimenkul piyasasındaki hareketliliğin ciddi arttığını kaydederek, "Otoyolun açılması ve faizlerdeki indirimle İzmir'de gayrimenkul piyasası yüzde 30-40 hareketlendi. Bizim projemizdeki hareketlilik ise yüzde 100 artış gösterdi." diye konuştu.


- "Yabancıların İzmir'e ilgisi arttı"


Sancak, yılın 8 ayında yabancılara konut satışının 2018'in aynı dönemine göre yüzde 50'ye varan oranda arttığını ve 27 bini aşkın konut satıldığını söyledi.

"Yabancı yatırımcıların konut alımında İzmir'e ilgisi enteresan şekilde arttı. Yabancı konut alımında direksiyonu İzmir'e kırdı." diyen Sancak, İzmir'de konut yatırımının yabancıların önemli ölçüde ev aldığı İstanbul'a göre daha avantajlı olduğunu bildirdi.

Sancak, İzmir'in adeta yabancıların yeni keşfettiği bir kent olduğunu kaydederek, burada konut fiyatlarının İstanbul'a göre daha avantajlı olduğunu vurguladı.

Folkart olarak son dönemde yabancıya satış oranını önemli ölçüde artırdıklarını dile getiren Sancak, "Müşterilerimiz genelde Avrupalı. New York'tan Kanada'ya ve Avrupa ülkelerine kadar önemli bir müşteri çeşitliliğimiz var. Ayrıca Körfez'den de ciddi sayıda müşterilerimiz söz konusu. Avrupalı hem kullanım hem yatırım amaçlı, Körfez'dekiler ise yatırım amaçlı alıyor." diye konuştu.


- "İzmir'de ekonomide ve konut satışlarında ivme yakaladı"


Sancak, İzmir'in uluslararası emlak danışmanlık ve değerlendirme şirketi Knight Frank'ın hazırladığı ve kısa süre önce açıklanan "Global Residential Cities Index"te zirvede yer aldığını belirterek, "2017'nin 2. çeyreği ile 2018'in 2. çeyreği arasında yer alan bir yıllık dönemi kapsayan çalışmaya göre İzmir, konut fiyatlarındaki yüzde 16,2'lik artışla 2. sırada yer aldı." dedi.

Şehrin beyaz yakalıların gözdesi olduğunu ve 2008-2018 döneminde tüm Türkiye'den bir milyon 305 bin kişinin ikamet adresini İzmir'e taşıdığını dile getiren Sancak, İzmir'e göç veren illerin başında İstanbul, Manisa, Ankara ve Antalya'nın geldiğini söyledi.

Sancak, İzmir'in, hem ekonomik büyüme hem de gayrimenkul sektörü açısından önemli bir ivme yakaladığını kaydederek, kentte istikrarlı bir büyümenin söz konusu olduğunu bildirdi.

Yeni ulaşım imkanlarıyla kente ilginin daha da artacağını dile getiren Sancak, son dönemde operasyonlarını İzmir'e taşıyan uluslararası şirketlerin sayısının da hızla arttığını anlattı. Sancak, her geçen gün daha fazla kişinin hem yaşamak hem çalışmak için İzmir'i tercih ettiğini belirterek, "Bu ilginin gayrimenkul sektörüne olumlu yansıyacağı kesin. Türkiye son yıllarda İzmir'i konuşuyor, önümüzdeki dönemde de İzmir'in sunduğu fırsatları konuşacak." yorumunu yaptı.


- "5 projemizde inşaat sürüyor"


Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, şu anda inşaat halinde 5 projelerinin bulunduğunu, Folkart Vega'nın en son çıkan proje olduğunu, 8 ay önce tanıtımını yaptıklarını belirterek, inşaatın gelecek günlerde yükselmeye başlayacağını, Folkart Vega'da yüzde 40 satış oranına ulaştıklarını söyledi.

Yatırımlara bundan önceki gibi bundan sonra da devam edeceklerini dile getiren Sancak, son 2 ayda faizlerin düşmesi ve otoyolun açılmasıyla satışı süren projelerde önemli ciro artışı sağladıklarını anlattı.

Sancak, dövizle borçlanan bazı gayrimenkul şirketlerinin ekonomik dalgalanmada sıkıntı yaşadığını kaydederek, dövizle borçlanmanın bir hata olduğunu, böyle zamanlarda sağlam iş yapan ve öz sermayesi güçlü olanların ayakta kaldığını bildirdi.

Folkart'ın 2017'de ciro bazında Türkiye'de en çok gayrimenkul satan 4. firma olduğunu anımsatarak, 2018 sonuçları açıklandığında 1-2 basamak daha yükselebileceklerini, 2019'da ise ilk sıraya yerleşebileceklerini aktardı.

Sancak, bugüne kadar İzmir'de 6 milyar liralık yatırım değerine sahip projelere imza attıklarını belirterek, şirketin yatırımcısına sağladığı yüksek kazançtan bahsetti.

Daha önce kısa sürede teslim ettikleri projelere değinen Sancak, şu bilgileri verdi:

"Folkart Incity tanıtımına Mayıs 2017'de start verdik, kasım sonu teslimlere başlıyoruz. Yatırımcılarımız yüksek kar elde ediyor. Folkart Life Bornova'da lansman fiyatlarıyla bugünkü değer arasında yüzde 88 ila yüzde 107'lik bir artış söz konusu. Folkart Time'de bu oran yüzde 74 ila yüzde 99 arasında. Incity'de ise daha şimdiden yüzde 43 ila yüzde 92 arasında değişiyor."


- "Üç yeni projeye başlıyoruz"


Sancak, İzmir'in gelecek 10 yılda Türkiye'nin en büyük ikinci şehri olacağını belirterek, kendilerinin de projeleri hayata geçirmeye devam edeceğini söyledi.

Gaziemir'de bin konutluk yeni bir proje hayata geçireceklerini dile getiren Sancak, İstanbul Hadımköy'de 600 dönümlük arazi üzerine 330 villa yapacaklarını bildirdi.

Sancak, kısa süre içerisinde üç ayrı projeye başlayacaklarını kaydederek, "2020 için şu andaki görüşmelerimiz hariç 3 projemiz var. Arsalar hazır, hatta iki tanesinin görselleri bile hazır. Bunlardan bir tanesi Gaziemir'de. Alaçatı Reisdere bölgesinde villa projemiz var. 160 villalık projemize önümüzdeki yıl başlamayı hedefliyoruz. Çeşme Ardıç bölgesinde de yeni bir projeye başlıyoruz." dedi.

Gayrimenkul üretimini yurt dışına taşıyacaklarını aktaran Sancak, Almanya'da hızlıca organize olup, Köln veya Berlin'de konut üretmeyi hedeflediklerini, ayrıca buradaki yatırımcılara Türkiye'deki projelerinden de satış yapacaklarını anlattı.

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