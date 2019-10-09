BURSA - Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan ve yüzde 0,4'lük düşüşe rağmen 2,6 milyar dolarlık dış satımıyla tarihindeki en yüksek ikinci eylül ayı performansına imza atan otomotiv sektörünün Orta Doğu ile Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerine ihracatı ciddi ölçüde arttı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk otomotiv sektörü eylülde geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 düşüşle 2 milyar 594 bin dolar, ocak-eylül döneminde ise 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 azalışla 22 milyar 549 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ülkeler bazında eylülde sektör ihracatının en fazla arttığı ülkenin İran olduğu görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre eylülde İran'a dış satım yüzde 388 artışla 23 milyon 109 bin dolara yükseldi. Yılın ilk üç çeyreğine bakıldığında ise İran'a ihracatın tutarı 92 milyon 711 bin dolar oldu.

Yine eylülde İsrail'e yüzde 198'lik artışla 60 milyon 543 bin dolarlık dış satım yapılırken, ocak-eylül döneminde bu ülkeye yüzde 35,5'lik yükselişle 540 milyon 248 bin dolarlık satış gerçekleştirildi.

Irak'a da bu ayda yüzde 35'lik artışla 24 milyon 374 bin dolarlık ihracat yapıldı. Irak'a ocak-eylül dönemindeki dış satımın tutarı ise yüzde 60 artarak 183 milyon 45 bin dolar oldu.

Azerbaycan'a ihracat yüzde 305 arttı

Otomotiv sektörü, eylülde Azerbaycan'a yüzde 305'lik artışla 24 milyon 674 bin dolarlık ihracat yaptı. Sektör, ocak-eylül döneminde ise bu ülkeye yüzde 144,5 yükselişle 96 milyon 70 bin dolarlık satış gerçekleştirdi.

Geçen ay Ukrayna'ya yüzde 74 artışla 18 milyon 685 bin dolarlık ihracat yapan sektörün, yılın ilk üç çeyreğinde bu ülkeye yüzde 4,5'lik yükselişle 115 milyon 786 bin dolarlık satış gerçekleştirdiği kayıtlara geçti.

Eylülde Rusya'ya ihracat yüzde 23 yükselişle 45 milyon 991 bin dolar, ocak-eylül döneminde de yüzde 15 artışla 394 milyon 72 bin dolar oldu.

Orta Doğu ülkelerine ihracatta yüzde 71 artış

Ülkeler grubu bazında değerlendirildiğinde, Orta Doğu'ya eylülde geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 71 yükselişle 148 milyon 847 bin dolarlık ihracat yapıldı. Yılın 9 ayında ise bu bölgeye yüzde 8 yükselişle 1 milyar 187 milyon 925 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

BDT ülkelerine de eylülde yüzde 63,5'lik artışla 116 milyon 179 bin dolar, ocak-eylül döneminde ise yüzde 18'lik yükselişle 791 milyon 500 bin dolarlık satış yapıldı.

Türk otomotiv sektörünce bu dönemde Orta Doğu ve BDT ülkelerinin yanı sıra Hollanda, Romanya, ABD ve Mısır gibi ülkelere ihracatta da ciddi artışlar sağlandı.