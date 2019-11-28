ANKARA - GÖKSEL YILDIRIM - Otokar, savunma sanayisinde büyüme, ihracatın ciro içindeki payını artırma ve yeni modellerle büyüme vizyonu doğrultusunda yurt dışında yeni bir yatırımı hayata geçirdi.

Türkiye'nin otomotiv ve savunma sanayisindeki öncü şirketlerinden Otokar, yurt dışındaki varlığını güçlendiriyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, fikri mülkiyet hakları kendine ait ürünleriyle 5 kıtada 60'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Otokar, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Romanya'nın ardından Kazakistan'da da şirket kurdu.

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, yeni kurulan Otokar Central Asia'nın kuruluş belgesini, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Otokar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç'a teslim etti.

Otokar, Kazakistan Nur-Sultan'daki Astana International Financial Center'da (AIFC) kurduğu yeni şirketiyle başta Kazakistan olmak üzere, Orta Asya bölgesindeki mevcut ve potansiyel kullanıcılarına yakın olmayı ve bölgedeki satışlarını artırmayı amaçlıyor.

Halihazırda askeri ve ticari ürünleri Kazakistan ve Orta Asya'da aktif olarak kullanılan Otokar, yeni şirketiyle bölgede ortak ürün geliştirme, yerel iş ortaklıkları, yerel üretim, teknoloji transferi gibi farklı iş birliği fırsatlarını da değerlendirmeyi hedefliyor.

- Cirosunun büyük kısmı yurt dışı satışlardan

Türk bayrağını farklı coğrafyalarda dalgalandıran Otokar, bu girişimiyle Türkiye'nin ihracatına da katkı sağlayacak.

Yurt içi ve dışındaki müşterilerinin otobüs, zırhlı araç, hafif kamyon ve yedek parça ihtiyaçlarını karşılayan Otokar'ın cirosunda ihracat önemli bir yer tutuyor. Otokar, 10 yılda ihracat gelirini yıllık ortalama yüzde 21 artırdı.

Bu yılın 9 aylık döneminde 1 milyar 877 milyon 342 bin lira ciro elde eden Otokar, bunun yüzde 82'sini yurt dışı satışlardan sağladı.

