Otokar’ın TULPAR ve COBRA II araçları Londra’da boy gösterecek

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 10-13 Eylül tarihleri arasında Londra’da düzenlenecek Savunma Sanayisi ve Güvenlik Fuarı'nda zırhlı paletli aracı TULPAR’ı ve tekerlekli zırhlı aracı COBRA II’yi sergileyecek - Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç: - "Son

Otokar’ın TULPAR ve COBRA II araçları Londra’da boy gösterecek
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Milli askeri araç üreticisi Otokar, Londra'da düzenlenecek Savunma Sanayisi ve Güvenlik Fuarı'nda (DSEI) zırhlı paletli aracı TULPAR ve taktik tekerlekli zırhlı aracı COBRA II'yi sergileyecek.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın en büyük savunma sanayisi ve güvenlik fuarı DSEI 10-13 Eylül tarihleri arasında Londra’da 20’nci kez düzenlenecek. Türk savunma sanayisini yurt dışında başarıyla temsil eden Otokar da fuara zırhlı paletli aracı TULPAR ve taktik tekerlekli zırhlı aracı COBRA II ile katılacak. Mühendislik gücü, üstün tasarım ve test kabiliyetleri, üretim deneyimi ve kendini kanıtlamış ürünleriyle dünya savunma sanayii sektöründeki konumunu her geçen gün güçlendiren Otokar, standında lansmanından bugüne küresel ölçekte büyük beğeni toplayan TULPAR zırhlı muharebe aracını yine kendi tasarımı olan MIZRAK-30 uzaktan komutalı kule sistemi ile sergileyecek.

Otokar ayrıca, fuarın açık alan kısmında COBRA II taktik tekerlekli zırhlı aracını Keskin kule sistemi ile sergileyecek. Fikri mülkiyet hakları kendine ait olan araçlarıyla 5 kıtada 30'dan fazla ülkeye ihracat yapan Otokar, Türkiye’nin milli katılım gerçekleştireceği ve 4 gün sürecek organizasyonda ayrıca dünyaca ünlü askeri araçlarını tanıtarak kara sistemlerindeki kabiliyetlerini aktaracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar'ın fikri mülkiyet hakları kendine ait askeri araçlarıyla dünya savunma sanayii pazarındaki yükselişine devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Son 10 yılda ciromuzun yaklaşık yüzde 8,5'ini Ar-Ge faaliyetleri için ayırdık. Modern orduların güncel ve gelecek ihtiyaçları düşünerek geliştirdiğimiz askeri araçlarla ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz Mayıs ayında ilk kez sergilediğimiz, Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı aracı olan Akrep IIe bunun en güzel örneklerinden biri. Tamamı kendi mühendislerimiz tarafından geliştirilen araçlarımız çok farklı coğrafyalarda, zorlu iklim koşullarında, riskli bölgelerde aktif olarak hizmet veriyor. Savunma sanayiinde kara sistemleri alanında kullanıcımızın farklı ihtiyaç ve beklentilerini analiz ediyor, mühendislik kabiliyetlerimiz ve üstün Ar-Ge imkanlarımız ile bu ihtiyaçları yanıtlayabilecek çözümleri hızlı şekilde geliştiriyoruz. Envanterlerinde Otokar araçlarına sahip kullanıcılarımız, yeni kullanıcılar için referans oluyor. Her geçen yıl bayrağımızı yeni ülkelerde dalgalandırıyoruz. Fuar süresince mevcut kullanıcılarımızla olan iş birliklerimizi geliştirirken, potansiyel kullanıcılara kara sistemleri alanındaki kabiliyetlerimizi tanıtmayı planlıyoruz."

NATO ile Birleşmiş Milletler'in tedarikçisi olan Otokar'ın kara sistemleri alanındaki deneyiminin ve geniş ürün gamının altını çizen Görgüç, "Fuarda sergilediğimiz araçlardan biri olan TULPAR, günümüzde NATO ülkelerinde yürütülen benzeri araç programlarında yer alan yetenek ve özellikler dikkate alınarak tasarlandı. En sert iklim koşullarında ve ağır arazi şartlarında test edilen TULPAR, modüler yapısı ile farklı müşteri isteklerine cevap veriyor." ifadelerini kullandı.


- TULPAR, farklı ihtiyaçlara tek bir platformla cevap veriyor


İsmini Manas Destanı’ndaki savaşçıları koruyan efsanevi kanatlı attan alan TULPAR, 21. yüzyılın gereksinimleri doğrultusunda geliştirildi. Yüksek hareket kabiliyeti, balistik ve mayın korumasına sahip araç, en sert iklim koşullarında ve ağır arazi şartlarında test edildi. TULPAR, modüler yapısı sayesinde, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına tek bir platform ile cevap veriyor. 45 tona kadar genişleme potansiyeline sahip çok amaçlı paletli araç olarak tasarlanan TULPAR, bu özelliği sayesinde, zırhlı muharebe aracı, personel taşıyıcı, hava savunma aracı, keşif aracı, komuta kontrol aracı, 105 mm silah taşıyan hafif ve orta ağırlık sınıfı tank gibi farklı görevlerde kullanılabiliyor.

Otomatik şanzımanlı, yüksek performansa sahip güç grubu, her türlü arazide hareket kabiliyeti sağlayan palet askı ve süspansiyon donanımı, açık mimariye sahip elektronik sistemi ile donatılmış araç, farklı sistem entegrasyonuna sahip alt yapısı ile birlikte müşteriye özel çözümler oluşturulabiliyor. Ayrıca süspansiyon, hız azaltan, palet gergi gibi alt sistemler Otokar bünyesinde tasarlandığı ve geliştirildiği için kullanıcıya düşük ömür devri maliyeti sunuyor.

COBRA II, yüksek koruma ve taşıma seviyesi ve büyük iç hacmi ile öne çıkıyor. Üstün hareket kabiliyetinin yanı sıra komutan ve sürücü dahil 10 kişilik personel taşıma kapasitesine sahip COBRA II, balistik, mayın ve EYP tehditlerine karşı üstün koruma özelliği sayesinde üst düzey güvenlik sunuyor. En zorlu arazi ve iklim koşullarında yüksek performans sağlayan COBRA II, isteğe bağlı olarak amfibik tipte üretiliyor ve ihtiyaç duyulan farklı görevlere kusursuz uyum sağlıyor.

Geniş silah entegrasyon ve görev donanım ekipman opsiyonları sayesinde özellikle tercih edilen COBRA II, Türkiye’de ve ihracat pazarlarında sınır koruma, iç güvenlik ve barış koruma harekatları da dahil birçok görevi başarıyla sürdürüyor. COBRA II aynı zamanda, sahip olduğu modüler yapı sayesinde personel taşıyıcı, silah platformu, kara gözetleme radarı, KBRN keşif aracı, komuta kontrol aracı ve ambulans olarak da görev alabiliyor.

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