İSTANBUL (AA) - OPPO'nun Reno serisinin yeni üyesi Reno Z, Türkiye pazarında satışa çıktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Reno Z, yenilikçi ve estetik bir tasarımla, en son teknolojileri ve fotoğrafçılık özelliklerini bir araya getiriyor.

Reno Z, 6.4 inç büyüklüğündeki etkileyici su damlası ekranı, 48MP+5MP çift kamerası, 32MP selfie kamerası ve yeni ekran parmak izi kilidi özelliklerine sahip.

OPPO, dünyadaki genç kullanıcılar arasında büyük bir üne sahip olan yüksek kaliteli mobil fotoğrafçılık deneyimini Reno Z modelinde de yaşatıyor.

Reno Z, arka kısımda 48MP ana sensör ve 5MP derinlik sensörü taşıyan çift kamera düzeneğine sahip. 48MP kamera, 1/2 inç Sony IMX586 sensörü, bir F1.7 diyafram açıklığı ve 6P lens özelliklerini taşıyor. Söz konusu özellikler tüm kullanıcıların profesyonel kalitede gündüz ve gece çekimleri yapmasını kolaylaştırıyor.

Ayrıca, tamamen yeni Ultra Gece Modu 2.0, kompozit çoklu kare gürültü azaltma ve çoklu kare HDR teknolojisi sayesinde görüntülerin netliğini ve parlaklığını artıyor. Söz konusu özellik, Reno Z'nin optimize edilmiş cilt tonu efektleri sunmasını ve gerçekçi resimler elde etmek için yüzleri ve arka planları ayrı ayrı işlemesini sağlıyor.

Reno Z'nin ön kamerası, 32MP sensör, F2.0 diyafram ve 5P lens barındırıyor. Standart 80 derecelik geniş açı ile Reno Z kolayca daha geniş selfie çekimleri yapılmasına yardımcı oluyor.

32MP selfie kamerası ayrıca, selfie fotoğraflarının doğal renkler ve ten tonlarıyla çıkmasını sağlayan OPPO Portre Modu 2.0'ı da destekliyor.

Reno Z, OPPO'nun yaratıcı gizlilik kavramına dayanan yeni tasarım dili ile kullanıcılara yepyeni, zarif ve kusursuz bir form sunuyor. Reno Z, 19.5: 9 en/boy oranına ve yüzde 92 etkileyici ekran/gövde oranına sahip 6.4 inç full HD+AMOLED su dalması ekran ile birlikte geliyor.





- Reno Z ekran parmak izi teknolojisi var





Reno Z ayrıca, yeni aydınlatma sistemine sahip bir ekran parmak izi teknolojisi barındırıyor. Ekran parmak izi açma özelliği ve yapay zeka parmak izi görüntü tanıma algoritması, parmak izi açma başarı oranını önceki nesle kıyasla yüzde 20-30 artırıyor.

Reno Z arka tasarımda, kameralar ve yazı da dahil olmak üzere dikey eksende birden fazla ögenin merkezi olarak hizalandığı bir tasarım kullanıyor.

Bu tasarım konsepti daha düzenli ve estetik görünüm sağlıyor. Aynı zamanda kameralar da çıkıntısız arka panelin altında yer alarak telefonun arka bölümüne daha entegre bir his kazandırıyor.

Reno Z, sekiz çekirdekli bir MediaTek Helio P90 12nm işlemci, 4GB LPDDR 4x sistem belleği ve 128 GB'a kadar UFS 2.1 Flash depolama belleği ile destekleniyor. Daha büyük depolama alanına sahip gelişmiş işlemciler, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını daha kolay karşılamasını sağlıyor. Reno Z batarya açısından, 4.035mAh batarya, VOOC 3.0 ve damlama şarj işlemini büyük ölçüde kısaltan yeni bir şarj algoritması ile donatıldı.

VOOC 3.0 ayrıca, şarj ve telefon işlemlerini aynı anda destekleyebilen sıcaklık kontrol performansı sunuyor.

Mükemmel donanım teknolojisi sayesinde OPPO Reno Z, hem Frame Boost hem de Touch Boost içeren Game Boost 2.0 oyun optimizasyonu ile mümkün olan en kesintisiz oyun deneyimini yaşatıyor.

Frame Boost, sıkışmaları gidermek için karelerin önceden azalmasını öngörerek mükemmel oyun performansı sunuyor.

Touch Boost, dokunmatik gecikmenin azalmasını sağlayarak, dokunmatik ekranın tepki hızını önemli ölçüde artırıyor. Ek olarak, OPPO Reno Z ayrıca kullanıcıların diğer uygulamalar tarafından rahatsız edilmesini önleyen ve daha etkileyici bir oyun deneyimi sunan Oyun Alanı, Oyun Asistanı ve benzeri uygulamaları içeriyor.

Reno Z'nin işletim sistemi, UI düzenini optimize eden, gereksiz bölümleme çizgilerini kaldıran ve kenarlıksız bir tasarım dili kullanan yeni ColorOS 6'yı içeriyor.

Sistem, gölgelemeyi daha doğal hale getirmek için hafif, zarif ve aşamalı renkler kullanıyor. Yeni yazı tipleri ve animasyonlar, ColorOS 6'nın tam ekranlı bir telefonda daha da etkileyici bir deneyim sunmasına katkı sağlıyor.

OPPO Reno Z'de iki bellek kombinasyonu sunuluyor. 4GB RAM + 128 ROM.

"Kuzey Işıkları" ve "Karbon Siyahı" olarak iki degrade rengi bulunan OPPO Z'nin 4GB + 128GB modeli, 3 bin 499 lira KDV dahil tavsiye edilen tüketici fiyatı ile zincir mağazalarda ve operatörlerde satışa sunulacak.

