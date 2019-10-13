Operatörler yarıştı, numara taşıma 129 milyona yaklaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Operatörlerin en iyi hizmeti sunma yarışı, abonelerimizin yararına bir durum. Yılın ikinci çeyreğinde taşınan numara sayısı 128,8 milyona ulaştı." dedi.

Operatörler yarıştı, numara taşıma 129 milyona yaklaştı
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yılın ikinci çeyreğine ilişkin hazırlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu" ışığında, sektöre yönelik değerlendirmede bulundu.

Raporda, yılın ilk yarısında elektronik haberleşme sektöründe oluşan verilerin de yer aldığını ifade eden Turhan, hem yapılan yatırımlar hem de işletmecilerin elde ettikleri gelirler anlamında sektördeki büyüme ve gelişmenin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

BTK'den elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere yetki belgesi alan şirket sayısının 460'a yükseldiğini belirten Turhan, bu şirketlerin aldığı yetki belgesi sayısının 825 olduğunu aktardı.

Turhan, elektronik haberleşme sektöründe yer alan işletmecilerin yılın ikinci çeyreğinde elde ettikleri gelirin yılın ilk çeyreğine oranla artış göstererek yaklaşık 16,2 milyar liraya ulaştığı bilgisini veren Turhan, işletmeci gelirlerine Türk Telekom ve mobil operatörler özelinde bakıldığında 4 operatörün gelir toplamının yılın ikinci çeyreğinde 12,2 milyar lirayı aştığını dile getirdi.

Bakan Turhan, bunların dışında kalan diğer işletmecilerin gelir toplamının ise yaklaşık 4 milyar lira olduğunu ifade etti.

Sektörde yaşanan gelir artışının yatırımları da olumlu etkilediğine dikkati çeken Turhan, yılın ilk çeyreğinde işletmeciler tarafından yapılan yatırımların toplam tutarı 2,1 milyar lirayken bu rakamın yılın ikinci çeyreğinde 2,8 milyar liranın üzerinde gerçekleştiğini vurguladı.

"4,5G abone sayısı 73,4 milyonu aştı"

Söz konusu yatırımların 2,4 milyar liralık kısmının Türk Telekom ve mobil operatörler tarafından yapıldığına işaret eden Turhan, Bakanlık olarak hizmetlerin ülkenin tamamına en üst kalitede alınabilmesi için büyük çaba harcadıklarını söyledi.

Turhan, özellikle mobil hizmetlerin ülke çapında yaygınlığının ve abone sayısının artmaya devam ettiğini belirterek, "Mobil hizmetlerde abone sayısı 81,6 milyona, nüfusa göre mobil abone yaygınlığı ise yüzde 99,5'e yükseldi." dedi.

Gün geçtikçe 4,5G hizmeti altyapısının güçlenerek yaygınlığının arttığını vurgulayan Turhan, bu hizmete abone olanların sayısındaki artışın da sürdüğünü ifade etti.

Turhan, yılın ilk yarısı sonunda 4,5G abone sayısının 73,4 milyonu aştığına dikkati çekerek, hem cihazı hem de SIM kartı uyumlu olduğu için bu hizmeti aktif kullanabilen abonelerin sayısının 43,6 milyonu bulduğunu bildirdi.

3G abone sayısının 6,1 milyon civarında olduğunu aktaran Turhan, "makinelerin birbiriyle haberleşmesi" olarak tarif edilen M2M hizmeti abone sayısının da ikinci çeyrek sonunda 5,5 milyona ulaştığını kaydetti.

Turhan, operatörlerin en uygun fiyata en iyi hizmeti sunma yarışının, abonelerin yararına olduğuna işaret ederek, "Bu rekabet ortamının ne kadar güçlü olduğu, taşınan numara sayılarına bakılarak da görülebilir. Yılın ikinci çeyreğinde taşınan 2,9 milyon numarayla toplamda taşınan numara sayısı 128,8 milyona ulaştı." diye konuştu.

Rapor kapsamında incelenen Avrupa ülkeleri arasında aylık ortalama mobil konuşma süreleri bakımından Türkiye'nin, geçmiş dönemlerdeki birinciliğini bu dönemde de koruduğunu vurgulayan Turhan, yılın ikinci çeyrek verilerine göre, aylık ortalama konuşma süresinin 476 dakika olduğunu dile getirdi.

"Genişbant abone sayısı 75,3 milyona yükseldi"

Sabit ve mobil genişbant internet hizmetlerindeki gelişimin eğitimden sağlığa birçok alanda ilerlemeyi tetiklediğini ifade eden Turhan, 4,5G hizmetinin sağladığı çok daha hızlı mobil internet ve gelişen fiber altyapılar sayesinde hem mobil hem sabit genişbant abone sayısında artışın sürdüğünü söyledi.

Turhan, yılın ikinci çeyreği sonunda toplam genişbant abone sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 5 artarak 75,3 milyona yükseldiğini bildirdi.

Bu rakam içinde mobil genişbant abone sayısının 61,5 milyona yükseldiğini aktaran Turhan, sabit genişbant internet abone sayısının da 13,8 milyona ulaştığını kaydetti.

Sabit genişbant internet abone sayısındaki artış incelendiğinde, en yüksek artışın "eve kadar fiber" abone sayısında yıllık bazda yüzde 46,6'lık artışla gerçekleştiğini vurgulayan Turhan, toplam fiber abone sayısının da geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15,2 artışla 3 milyona ulaştığını dile getirdi.

Turhan, kablo internet abone sayısının yıllık yüzde 14,4 artarak 983 bine ve xDSL abone sayısının yıllık yüzde 5,4 artarak 9,6 milyona ulaştığını aktardı.

Hem sabit hem de mobil abonelerin kullandığı veri miktarında artışın sürdüğüne dikkati çeken Turhan, söz konusu dönemde mobil veri kullanımının aylık ortalama 5,6 gigabayt, sabit internet kullanımının ise aylık ortalama 114,5 gigabayt olduğunu ifade etti.

Bakan Turhan, fiber altyapı konusunda da yatırımların sürdüğünü görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirerek toplam fiber altyapı uzunluğunun yılın ilk yarısı sonunda 365 bin kilometreye ulaştığını sözlerine ekledi.

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