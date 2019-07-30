İZMİR (AA) - Ticaret Bakanlığı himayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 88'inci İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) onur konuğu Kahramanmaraş, fuar hazırlıklarını sürdürüyor.

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda (EBSO) gerçekleştirilen tanıtım programında konuşan İzmir Kahramanmaraş Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Özbilir, eylül ayında organize edilecek fuarda kentlerini tüm yönleriyle tanıtacaklarını bildirdi.

Kahramanmaraş'ın onur konuğu olarak belirlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Özbilir, emeği geçenlere ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür etti.

Murat Özbilir, başta dondurma olmak üzere Kahramanmaraş'ın önemli değerlerini burada en güzel şekilde tanıtmak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Fuar'ın onur konuğu ülkesi de Çin Halk Cumhuriyeti olacak. Çin üretici bir ülke, Kahramanmaraş da üretici bir il. Ciddi alışverişler olacağını ve ciddi bağlantılar kurulacağını düşünüyoruz. Çok güçlü firmalarımız, markalarımız, millete anlatacağımız zengin bir mutfağımız var. Emsali olmayan ve kalitesi taklit edilemeyen dondurmayı da İzmirlilere tanıtacağız. Bu anlamda herkesi fuara davet ediyoruz."

- "1,5 milyonun üzerinde ziyaretçi bekliyoruz"

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri (İZFAŞ) Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu ise etkinliğe bu yıl, dünyanın en büyük ticaret hacmine sahip ülkeleri arasında yer alan Çin'in ortak ülke olarak katılacağını hatırlattı.

Onur konuğu il olan Kahramanmaraş'ın sürprizlerini beklediklerini dile getiren Karaosmanoğlu, şöyle konuştu:

"İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl da Türkiye'den ve dünyadan pek çok katılımcıyı bir araya getiriyor. Bu yıl 1,5 milyonun üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. 10 günlük fuarda pek çok konser, sanat etkinliği ve kültürel aktiviteler de olacak. Bu etkinliklerde Kahramanmaraş'ın özel bir ağırlığı olacak."







