Onur Air, Anapa uçuşlarının biletlerini satışa çıkardı İSTANBUL - Rusya’nın önemli ticaret ve turizm kenti Anapa'ya 26 Kasım'da tarifeli sefer başlatacak Onur Air, bu uçuşun biletlerini satışa çıkardı.Onur Air'in açıklamasına göre, şirket, Rusya'nın önemli ticaret ve turizm kenti Anapa'ya