İSTANBUL (AA) - Novartis Onkoloji Türkiye ve Eczacıbaşı İlaç Pazarlama AŞ, faaliyet gösterdikleri alanlardaki ürünlere hasta erişimini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdikleri yeni iş modeli doğrultusunda, güçlü bir iş birliğine imza attı.



Novartis'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de onkoloji ve hematoloji alanındaki 20 ürünü ve 100’e yakın çalışanı ile hastaların hayatlarına değer katmak üzere çalışan Novartis Onkoloji Türkiye ve hastane ürünleri, dermatoloji, üroloji, gastroenteroloji, pediatri, tüketici sağlığı ve onkoloji alanında 350 çalışanıyla faaliyet gösteren Eczacıbaşı İlaç Pazarlama AŞ, hastayı ve operasyonel verimliliği odak noktasına koyan ortak bir iş birliği sözleşmesine imza attı.

Bu sözleşme kapsamında; Novartis Onkoloji Türkiye; Akromegali, NET, GİST, KML ve Akciğer Kanseri tedavi alanlarındaki 3 ürününün (ruhsatları Novartis’te kalacak şekilde) Türkiye ve KKTC’deki satış, tanıtım ve dağıtım haklarını 1 Ağustos 2019 itibarıyla süreli olarak Eczacıbaşı İlaç Pazarlama AŞ firmasına tanıdı.





- "İş birliği, önümüzdeki dönemde hastalar için ciddi katkılar sağlayacak"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Novartis Onkoloji Türkiye Genel Müdürü Pınar Üstündağ, iş süreçlerini daha odaklı bir şekilde yönetebilmek ve yenilikçi ürünlerin hastalara erişimini daha da artırmak amacıyla bu iş birliğini hayata geçirdiklerini belirtti.

Kanser ve ilgili hastalıkları olan hastaların tıbbi ihtiyaçlarına yanıt vermeye yönelik, yenilikçi onkoloji ilaçları geliştirmek ve sunmak üzere faaliyetlerimize devam ettiklerini aktaran Üstündağ, "Bu kapsamda; onkoloji, hematoloji ve nadir hastalıklar alanında 25’i aşkın hastalık için 20’ye yakın ürünümüzle global olarak en büyük portföylerden birine sahibiz. İlaç sektöründe her gün daha fazla gelişim ve katma değer ihtiyacına paralel olarak bu alandaki sorumluluğumuzu; halk sağlığında hedeflenen iyileştirmeler için iş birlikleri, istihdama, ülke ekonomisine ve Ar-Ge kapasitesine yapılacak destekler ile değerlendiriyoruz.

Bu sorumluluğun bilinci ile yerel üretim projelerimizin yanı sıra yeni iş birliği anlaşmalarıyla da bu vizyonumuzu destekliyoruz. Bu doğrultuda Novartis Onkoloji Türkiye olarak, Eczacıbaşı İlaç Pazarlama AŞ ile hayata geçirdiğimiz bu güçlü iş birliğinin önümüzdeki dönemde hastalar için ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Akromegali, NET, GİST, KML ve Akciğer Kanseri tedavi alanlarındaki 3 ürünümüzün satış, tanıtım ve dağıtım haklarının süreli olarak tanınmasına ilişkin anlaşmamız ile iş süreçlerimizde odaklı bir anlayışı sahipleneceğiz." ifadelerini kullandı.





- "Hastalara karşı artan sorumluluğumuzun bilinciyle değer yaratmayı hedefliyoruz"





Eczacıbaşı İlaç Pazarlama AŞ Genel Müdürü Canan Bademlioğlu da sağlık alanında, çağdaş, güvenilir ve yenilikçi çözümlerle hastaların yaşam kalitesini artırmak için çalıştıklarını belirterek, 70 yılı aşkın süredir, hasta odaklı yaklaşımlarını dünyadaki öncü kuruluşlarla yaptıkları iş birlikleri ile güçlendirdiklerini vurguladı.

Türkiye'deki hastaların doğru tedaviye ulaşmalarına katkı sağladıklarını belirten Bademlioğlu, şunları kaydetti:

"Novartis Onkoloji ile hayata geçirdiğimiz bu önemli anlaşma, köklü geçmişimize, hastalara ve topluma karşı taşıdığımız sorumluluğa ve kuruluş vizyonumuza uyumu ile bu işbirliğine olan inancımızı artırıyor. Bu nedenle yaptığımız stratejik iş birliğini, onkoloji hastalarının ihtiyaçlarına yönelik tedavileri almalarına katkı sağlama hedefimizin önemli kilometre taşlarından bir tanesi olarak görüyoruz. Akromegali, NET, GİST, KML ve Akciğer Kanseri tedavi alanlarındaki yenilikçi ürünlerin portföyümüze katılması ile onkoloji, hematoloji ve endokrinoloji alanlarında hastalara karşı artan sorumluluğumuzun bilinciyle değer yaratmayı hedefliyoruz. Eczacıbaşı İlaç Pazarlama olarak bundan sonraki dönemde gerçekleşebilecek olası iş birlikleri veya farklı iş modelleri için de önemli bir adım olacak bu sürecin her iki firma için de başarılı ve sürdürülebilir olacağına inancımızı belirtmek istiyoruz."







