New Holland, Adana Tarım Fuarı'nda

New Holland, farklı tip traktörlerini, tarımsal ekipmanlarını, iş makinelerini ve mekanizasyona erişimi kolaylaştıracak kampanyalarını 13'üncü Adana Uluslararası Tarım Fuarı'nda çiftçilerle buluşturuyor

New Holland, Adana Tarım Fuarı'nda
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - New Holland, farklı tip traktörlerini, tarımsal ekipmanlarını, iş makinelerini ve mekanizasyona erişimi kolaylaştıracak kampanyalarını 13'üncü Adana Uluslararası Tarım Fuarı'nda çiftçilerin beğenisine sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, New Holland tarımda verimliliği artıracak üstün teknolojiye sahip ürün, hizmet ve çözümlerini çiftçilerle bir araya getiriyor.

New Holland, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Adana Uluslararası Tarım Fuarı'nda farklı tip traktörlerini, tarımsal ekipmanlarını, iş makinelerini ve mekanizasyona erişimi kolaylaştıracak kampanyalarını çiftçilerle buluşturuyor.

Şirket, fuarda ziyaretçilere, piyasaya en son sunduğu Türkiye'nin otomatik dümenleme sistemine sahip yerli üretim traktörü MasterDrive ile Türkiye'nin ilk yarı otomatik şanzımana sahip yerli traktörü TR5 Electro Command'i, bahçe traktörleri T580B, T450 S/B, TD4.100F ve TTJ Limited Edition'ı yakından inceleme fırsatı veriyor.


- "Adana'nın tarım potansiyelini daha verimli kılacak teknolojik ürünlerimizi getirdik"


Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rehda Cem Akyüz, Adana'nın verimli arazileri ile Türkiye'nin tarım ekonomisine yaptığı katkıya işaret ederek, "New Holland olarak Adanalı çiftçilerimize hem onların hem de bu güzel şehrimizin tarım potansiyelini daha verimli kılacak teknolojik ürünlerimizi getirdik. Bölge çiftçilerimizin yeniliklere ne kadar açık olduğunu biliyoruz. Bu anlamda kendilerine sunduğumuz en son teknolojiye sahip ürünlerimizin en iyi şekilde değerlendirileceğinden şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.


- Adana Fuarı'na özel kampanyalar mekanizasyona erişimi kolaylaştırıyor

Toprak işlemeden hasada kadar her türlü ihtiyaca yönelik ekipmanları stantlarında sergilediklerini bildiren Akyüz, Adana Fuarı'na 20'ye yakın farklı ekipman ve tarım sektöründe çiftçilerin yol arkadaşı olacak çeşitli iş makineleriyle geldiklerini aktardı.

Akyüz, standı ziyaret eden misafirlerin asılır tip hububat ekim makineleri, DPSP serisi dal-sap parçalama makineleri, yem karma makinelerini gibi ekipmanlar ile 200 serisi nokta dönüşlü mini yükleyici, C serisi mini ekskavatör ve B serisi kazıcı yükleyici gibi New Holland iş makinelerini de yakından inceleme şansı yakalayacaklarını kaydetti.

New Holland'ın fuar katılımcılarına son teknolojiye sahip ürün, hizmet ve çözümlerini sunarken mekanizasyona erişimlerini de kolaylaştırmak üzere çeşitli finansal çözümler sağladığını vurgulayan Akyüz, şunları kaydetti:

"Bölge çiftçilerimiz, tüm serilerde geçerli, 5 yıl vade sağlayan TürkTraktör Finans'ın çok cazip güncel faiz oranları, sonbahar kampanyamız ve fuara özel çalıştığımız TT Junior ve TD4 bahçe serilerimizde yüzde 5, TD serisinde ise 4 silindirli modellerde yüzde 2 indirim sunan, yine seçili modellerde yıl sonuna dek özel fiyat sağlayan kampanyalarımız hakkında detayları stantlarımızı ziyaret ederek öğrenebilirler.

Çiftçilerimiz, TürkTraktör Finans avantajlarının yanı sıra yüzde 0,69'dan başlayan faiz oranlarının olduğu kampanyamız için de Vakıfbank şubelerinden başvuru yapabilirler. Bunlara ek olarak bu yılın ilk yarısında lanse ettiğimiz Tarlam Cepte uygulamamız için Adana Tarım Fuarı'na özel olarak ileri servislerini satın almak isteyen müşterilerimize yıllık kullanım bedelini bu aya özel 365 TL olarak sunuyoruz."

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