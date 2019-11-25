İSTANBUL - e-ticaret platformu n11.com, işletmelerin işini kolaylaştırmak için önemli bir adım daha attı.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, n11.com, KOBİ'lerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Geride bıraktığı 7 yılda 150 bini aşkın kayıtlı mağazasına, üreticiye, iş ortaklarına ve ülke ekonomisine katkı sağlayan n11.com, KOBİ'lerin iş yükünü azaltmak için yeni bir stratejik ortaklığa imza attı.

Platform, Fibabanka iştiraki Finberg ve Bizim Hesap ile stratejik bir iş ortaklığına imza attı. Bizim Hesap.com ile n11.com üyesi olan KOBİ'ler, tek tuşla banka hesaplarına ulaşabilecek, e-ticaretteki birçok işlemi n11.com üzerinden gerçekleştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen n11.com İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İzi Adato, Türkiye'nin gelecek hedeflerinde dijital ekonominin önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "n11.com olarak hedefimiz, bizi kullanarak e-ticaret faaliyeti yapan işletmelerin işlerini biraz daha kolaylaştırmak. n11.com ve Fibabanka'ya entegre olarak çalışacak Bizim Hesap uygulaması ile kullanıcılar bilgisayarlar ya da cep telefonlarından e-faturalarını kesecek, gelir-gider takibi yapabilecek ve ihtiyaç duydukları raporlara tek tıkla ulaşabilecekler." ifadelerini kullandı.





- "KOBİ'leri desteklemeyi ve onlara inovatif çözümler sunmayı hedefliyoruz"





Fibabanka Genel Müdürü ve Finberg Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Mert de yatırım ve finansal teknoloji şirketi Finberg ile Türk ekonomisinin belkemiği KOBİ'leri desteklemeyi ve onlara inovatif çözümler sunmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Finberg ile rekabet avantajı sağlayacak ürünleri, start-up'lar üzerinden KOBİ'lerimize ulaştırmayı ve tüm fintek ve perakende ekosisteminin büyümesine destek olmayı amaçlıyoruz. Finberg'i kurduğumuzda, ilk yatırımlarımızdan birini 2018 yılında Bizim Hesap'a yapmıştık. Türkiye'nin en önemli e-ticaret platformlarından n11.com'un da yaptığımız bu stratejik iş birliği ile Bizim Hesap'ın potansiyeline destek olması, bu ekosistemin büyümesi ve geleceği için çok kıymetli. Biz de Fibabanka olarak Finberg ile yeni girişimleri çok yakından takip ediyor ve iş ortaklığı fırsatlarını araştırarak değerlendiriyoruz."

Verilen bilgiye göre, Bizim Hesap, ön muhasebe işlemlerini saniyelere indiriyor ve sahip olduğu özelliklerle 10 bini aşkın KOBİ'nin iş yükünü azaltıyor. e-fatura ve e-ticaret entegrasyonu da bulunan bulut tabanlı uygulama, KOBİ'lerin nakit para giriş-çıkışlarını, çalışan harcamalarını, kasa ve banka hareketlerini tek tuşla takip etmesini sağlıyor.

Ödeme ve tahsilat takibini de "kusursuzlaştıran" Bizim Hesap, işletmelerin ihtiyaç duyduğu ön muhasebe ve finans raporlarına hızla ulaşmalarına olanak tanıyor. Uygulama üzerinden ek olarak üretim-stok takibi, müşteriler için özel fiyat oluşturma, kargo entegrasyonu, kolay hesap özeti takibi, teklif-sipariş yönetimi ve proje takibi de yapılabiliyor. Bizim Hesap ayrıca, tüm bu özellikleri mobil uygulamasından da sunuyor.

