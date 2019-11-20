MÜSİAD'ın düzenlediği Vizyoner Zirvesi için geri sayım başladı

2 yılda bir düzenlenen zirve, bu yıl "Dijital Gelecek" temasıyla 27 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek - MÜSİAD Vizyoner İcra Kurulu Başkanı Muhammet Ali Özeken: - "İlk zirvemizde yaklaşık 3 bin, ikincisinde 4 bini aşkın katılımcıyı mis

MÜSİAD'ın düzenlediği Vizyoner Zirvesi için geri sayım başladı
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen Vizyoner Zirvesi, "Dijital Gelecek" temasıyla 27 Kasım'da 3'üncü kez gerçekleştirilecek.

Zirve öncesi basın toplantısında konuşan MÜSİAD Vizyoner İcra Kurulu Başkanı Muhammet Ali Özeken, Vizyoner19 Zirvesi ile dünyada meydana gelen dijital dönüşüm sürecine dikkati çekmeyi amaçladıklarını belirterek, bu zirveyle toplumsal, ekonomik ve siyasi anlamda farkındalık oluşturmayı planladıklarını söyledi.

MÜSİAD'ın temel hedefinin sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve toplumsal refah artışını olduğunu bildiren Özeken, "Çalışmalarının merkezine 'insan'ı koyan MÜSİAD, hedeflerini gerçekleştirmek için teknolojik bağımsızlığı ve katma değerli üretimin önemi idrak eden ve bu uğurda yaklaşık 30 yıldır gayretle çalışan Türkiye'nin en büyük iş insanları derneğinden biri konumundadır." ifadelerini kullandı.

Vizyoner19 ile Vizyoner Zirveleri'nin 3'üncüsünü gerçekleştireceklerini aktaran Özeken, şunları kaydetti:

"İlk zirvemizi 2015 yılında 'Gelecekte İş Yapmak', 2'ncisini 2017'de 'Dönüşen Dünyada Yeni Türkiye" temasıyla gerçekleştirmiştik. Vizyoner19 ile 4 yıllık tecrübemizi, icra kurulumuzun ufkuyla birleştirerek 'Dijital Gelecek' temasıyla çok daha dolu bir program hazırladık. Bu kapsamda yerli ve yabancı, iş dünyasından birçok önemli ismi Vizyoner19'da ağırlayacağız."


- "Doğru hamlelerle bu çağı yakalayacağız"


Muhammet Ali Özeken, Vizyoner Zirveleri'ne katılımcı sayısının sürekli artış gösterdiğini belirterek, "İlk zirvemizde yaklaşık 3 bin, ikincisinde 4 bini aşkın katılımcıyı misafir etmiştik. Vizyoner19'un başlamasına 1 hafta olmasına rağmen şu an 7 bin 250 online başvuruya ulaştık. Bu sayının daha da artmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dijitalleşme sürecinin gelecek 20 yıl içerisinde mevcut mesleklerin büyük bir kısmında dönüşüme neden olacağına değinen Özeken, bu sürecin iyi değerlendirildiği takdirde iş dünyası için büyük fırsatlar barındırdığını belirtti.

Özeken, Türkiye'nin tarihi süreç içerisinde birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerini kaçırdığını dile getirerek bilgi ve dijitalleşme çağı olarak adlandıran bu yeni dönemde Türkiye'nin aktif rol alması gerektiğine işaret etti.

Türkiye'nin "milli ve yerli üretim" mottosuyla özellikle son dönemde büyük bir atılım gerçekleştirdiğini vurgulayan Özeken, "Ancak bu durum yeterli değil. Yeni dönemde, Türkiye'nin gelecekte daha güçlü bir şekilde var olabilmesi gerekiyor. Doğru strateji ve yerinde hamlelerle bu defa çağı takip eden değil, teknolojide liderlik eden, yol açan bir ülke olmaya talibiz. Bunun için gerekli güç, inanç ve azme sahibiz. Çok çalışarak ve bu dönüşümün gereklerini doğru okuyarak, doğru hamlelerle bu çağı yakalayacağız." diye konuştu.

Özeken, Vizyoner19'un Birevim ana sponsorluğunda, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşeceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da zirveyi teşrif edeceğine sözlerine ekledi.


- Vizyoner19 hakkında


Toplantıda verilen bilgilere göre, Vizyoner19 Zirvesi'nde ilk kez "Vizyoner Exchange" başlıklı "Business to Business" (B2B) programı düzenlenecek.

Vizyoner Exchange için özel geliştirilen model ile başta Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), İstanbul Teknopark, İstanbul Üniversitesi Entertech, YTÜ Yıldız Teknopark, ODTÜ Teknopark, BİST Özel Pazar Yeri, Genç MÜSİAD'dan seçilen yaklaşık 100 start-up firması yatırımcılarla bir araya gelecek.

Zirveye, kitapları ve konuşmalarıyla dünya çapında ses getiren Geopolitical Futures'un Kurucu Başkanı ve Siyaset Bilimci George Friedman ve Hyperloop Kurucu Ortağı Dirk Ahlborn konuşmacı olarak katılacak.

Zirvede, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut devletin dijital dönüşüme ve yatırıma yönelik hedef ve çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verecek.

Katılımcılar, "Ticaretin Dijital Ekosistemi", "Dijital Ekonomi ve Paranın Geleceği", "Geleceğin Şehirleri ve Kaynakları", "Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye" ile "Dijital Gelecek'te Değerlerimiz" başlıklı panelleri dinleyecek.

Vizyoner Zirvesi, Türkiye ve dünyadan önde gelen uzman, akademisyen ve iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda zirveye katılması beklenen diğer isimler şöyle:

"Mindmaze Yapay Zeka Teknolojileri Lideri Martin Ciupa, Global Resources Partnership Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öğütçü, Digital Reality Pazarlama Direktörü Ömer Wilson, Havelsan Genel Müdür ve Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Hamdi Atalay, Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane, Uipath Doğu Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, stratejist Abdullah Çiftçi, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, IGA CEO'su Kadri Samsunlu, Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz, Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Yıldırım, Av. Kerim Altıntaş, Teknopalas Genel Müdürü Fahrettin Oylum, Keiretsu Genel Müdürü Duygu Eren ve Grow In Emea Kurucu Ortağı Ali Rıza Babaoğlan."


Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Gramı bir milyon euro: Bakanlık harekete geçti, ekonomiye kazandırılacak
Milyonlar bu haberi bekliyordu! Bakan resmen açıkladı: Maaşlar artacak
Isparta'da muhteşem sergi... bugün açılıyor...
Isparta'da Engellerini Değil Yeteneklerini Sergilediler
TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç ziyareti
Vali Ömer Seymenoğlu,Şarkikaraağaç Çaltı Köyü'nde
Üniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Isparta il sağlık müdürülüğü'nden önemli bilgilendirme
Isparta'da Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kursları Yıl Sonu Sergisi
Isparta'da 51 yaşındaki Turan'dan haber alınamıyor!
Isparta'da bıçaklanan üniversite öğrencisi kız öldü
Yeni Burdur Tanıtım Filmi ÇıktıYENİ BURDUR TANITIM FİLMİ ÇIKTI
Isparta’da özel sporculardan yüzmede çok özel başarı
Isparta'dan 5 ülkeye "kemik çimentosu" ihracatı
Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!
Gözde Balık Evi'nden efsanevi deniz ürünleri menüleri
Isparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulundu
Isparta'da trafik kazası: direğe çarptı...
Osman Çullu Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası Isparta'da başladı
Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarından çok özel fotoğraflar!
Isparta'da Biyonik El Geliştirildi
Isparta Valisi Seymenoğlu, Keçiborlu'da
Yöresel ve doğal lezzetler Kolancı Şarküteri'de
​Anadolu Kilimi “Geleneğin Kalp Atışları” Programında Tanıtıldı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!17 Kasım 2019
Isparta'dan 5 ülkeye "kemik çimentosu" ihracatıIsparta'dan 5 ülkeye "kemik çimentosu" ihracatı18 Kasım 2019
Isparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulunduIsparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulundu17 Kasım 2019
Gözde Balık Evi'nden efsanevi deniz ürünleri menüleriGözde Balık Evi'nden efsanevi deniz ürünleri menüleri17 Kasım 2019
Isparta’da özel sporculardan yüzmede çok özel başarı Isparta’da özel sporculardan yüzmede çok özel başarı18 Kasım 2019
Yeni Burdur Tanıtım Filmi ÇıktıYeni Burdur Tanıtım Filmi Çıktı18 Kasım 2019
Isparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını AçtıIsparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını Açtı14 Kasım 2019
ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık yeni çipli kimliklerle...ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık yeni çipli kimliklerle...14 Kasım 2019
Vali Ömer Seymenoğlu,Şarkikaraağaç Çaltı Köyü'ndeVali Ömer Seymenoğlu,Şarkikaraağaç Çaltı Köyü'nde19 Kasım 2019
Isparta'da trafik kazası: direğe çarptı...Isparta'da trafik kazası: direğe çarptı...17 Kasım 2019
Üniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandıÜniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı19 Kasım 2019
Isparta'da ​Otel Konforunda Olacak Yurtlar YükseliyorIsparta'da ​Otel Konforunda Olacak Yurtlar Yükseliyor14 Kasım 2019
Isparta'da basketbol ve voleybol turnuvası... sultanlar sahaya iniyor!Isparta'da basketbol ve voleybol turnuvası... sultanlar sahaya iniyor!14 Kasım 2019
Isparta'da 51 yaşındaki Turan'dan haber alınamıyor!Isparta'da 51 yaşındaki Turan'dan haber alınamıyor!19 Kasım 2019
​Anadolu Kilimi “Geleneğin Kalp Atışları” Programında Tanıtıldı​Anadolu Kilimi “Geleneğin Kalp Atışları” Programında Tanıtıldı15 Kasım 2019
Isparta'da bıçaklanan üniversite öğrencisi kız öldüIsparta'da bıçaklanan üniversite öğrencisi kız öldü19 Kasım 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç ziyaretiIsparta Valisi Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç ziyareti19 Kasım 2019
İZRO'dan Isparta Gezisi... İzmir'den ilimize yerli turist gelecekİZRO'dan Isparta Gezisi... İzmir'den ilimize yerli turist gelecek14 Kasım 2019
TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!19 Kasım 2019
Isparta'da ​Kadınlar Emeklerini Kazanca ÇevirebilecekIsparta'da ​Kadınlar Emeklerini Kazanca Çevirebilecek14 Kasım 2019