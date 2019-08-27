İSTANBUL - Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren Monster Notebook, yıl sonunda Avrupa pazarında faaliyet gösterecek.

Monster Notebook tarafından İstanbul’da düzenlenen etkinlikte, şirketin üst yöneticisi (CEO) İlhan Yılmaz'ın katılımıyla şirketin hedefleri, gelecek projeleri ve oyun bilgisayarı sektörünün genel durumu değerlendirildi.



Monster Notebook oyun bilgisayarı pazarındaki yatırımları kapsamında, Avrupa’da ilk mağazasını Almanya’nın Berlin kentinde açmayı planlıyor. Almanya'da e-ticaret siteleri üzerinden Avrupa'nın da pek çok ülkesine satış yapmayı hedefleyen Monster Notebook, Berlin'de açacağı konsept mağazasında ürünlerini Almanya pazarına tanıtacak.





- "Hedefimiz Türkiye’den çıkan bir dünya markası olmak"







Monster Notebook CEO'su Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, şirket olarak, yaklaşık 20 yıl önce şirketin temellerini attıkları ilk günden itibaren en büyük hayallerinden birinin Türkiye'den bir dünya markası çıkarmak olduğunu söyledi.

Bilgisayar oyunları pazarının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla büyüdüğüne dikkati çeken Yılmaz, Türkiye'de 30 milyon aktif oyuncu bulunduğunu ve pazardaki toplam oyun gelirinin yaklaşık 850 milyon dolar olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, dünyada toplam oyun gelirinin 46 milyar dolar ile Hollywood'un gelirlerini aştığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Biz kurulduğumuz ilk günden itibaren bir alana odaklandık: performans. Oyuncuların ihtiyacı olan ve iş hayatında yüksek performans isteyenlere bilgisayar üretiyoruz. Oyun bilgisayarı bizim tüm gücümüzle sahiplendiğimiz bir alan. Bugün oyun bilgisayarı dediğiniz zaman Türkiye’de pek çok insan Monster Notebook markasını tanıyor ve biliyor. Şimdi de bir başka hayalimiz gerçek olsun istiyoruz. Türkiye’den bir marka dünyaya açılsın, markamız Türkiye sınırları dışında da güvenilen ve bilinen bir marka haline gelsin."

Yılmaz ayrıca, en önem verdikleri konulardan birinin müşteri memnuniyeti olduğunu ve şirket olarak müşterilerinin sorunlarını çözmeyi birinci öncelik olarak gördüklerini belirterek, "Tüm ürünlerimizde 2 yıl garanti veriyoruz ve bu süre içinde üründe kullanıcı hatası yok ise karşılaşabilecekleri sorunlar için ücret almıyoruz. Kullanıcılarımızın şikayetlerini en erken 1 saat, en geç 3 iş günü içerisinde çözebiliyoruz. Bir sorun yaşarlarsa daima onların yanında olduğumuzu ve her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu hissettiriyoruz." ifadelerini kullandı.







- Yüksek performanslı yeni modeller tanıtıldı







Etkinlikte ayrıca Monster Notebook'un Abra ve Tulpar serisinin yüksek performanslı yeni modelleri de tanıldı. Abra ve Tulpar serilerinin yeni modelleri, yüksek performanslı bir bilgisayara ihtiyaç duyan kullanıcılara yönelik olarak tasarlandı. Intel’in son nesil işlemcilerine sahip olan modeller, yüksek grafik kalitesi için NVIDIA’nın en son teknoloji ekran kartları kullanıyor. Işın izleme teknolojisine sahip RTX grafik kartlı Tulpar modelleri, hızlı SSD depolama birimleri ve sahip oldukları DDR4 RAM’ler sayesinde ağır grafik işlemlerini zorlanmadan yapıyor.



Monster Notebook’un iş bilgisayar segmenti olan HUMA serisinin yeni dizüstü bilgisayarları ise 1 kg olan ağırlığı, 14” FHD ekranı ve sahip olduğu sınıfının en güçlü donanımıyla öne çıkıyor. Huma H4 V2.1 ve V2.2 modelinin, siyah ve gümüş rengi bulunuyor ve Intel Whiskey Lake Core i7-8565U işlemcinin performansı ve 2GB GDDR5 Nvidia MX250 ekran kartıyla uzun süreli pil ömrü ve performansını bir arada sunuyor.





- Monster Notebook, oyun severlerle buluşmak üzere Roadshow’a çıkıyor





Monster Notebook, oyuncularla ve tüketicilerle doğrudan bir araya gelebilmek için 27 Ağustos - 12 Eylül tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerinde, meydanlar, alışveriş merkezleri ve etkinlik alanlarında çeşitli aktiviteler düzenleyerek, özel giydirilmiş "Monster" aracı ile oyunseverlerle buluşacak. 15 gün boyunca 8 ayrı mekanda gerçekleştirilecek etkinliklerde, Monster aracı ve beraberinde özel olarak kurulacak Monster çadırı içerisinde ziyaretçilere "Beat Saber" oyunu oynatılacak.

Monster Roadshow’un rotası, Forum İstanbul, Cevahir AVM, Ankara ANKAmall, KentPark, Çeşme ve İzmir Enternasyonel Fuarı olarak belirlendi. Roadshow’un son durağı İzmir’de gerçekleştirilecek olan Intel ESL Türkiye Şampiyonası olacak.Monster Notebook, en büyük oyun turnuvalarından biri olan Intel ESL Türkiye Şampiyonası’na, ana sponsor olarak destek verecek. Intel ESL Türkiye Şampiyonası, 12-15 Eylül tarihleri arasında İzmir Enternasyonel Fuarı'nda gerçekleşecek.