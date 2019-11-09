İSTANBUL - "Abiye, Gelinlik, Damatlık ve Moda Fuarı-CNR Fashionist", modaya yön veren sektör profesyonelleri 19-21 Kasım'da buluşturacak

CNR Holding'in açıklamasına göre, İstanbul Fuarcılık AŞ tarafından, Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği (OTİAD) iş birliği ve KOSGEB desteğiyle düzenlenen alanındaki en büyük fuar, 19-21 Kasım'da CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Farklı model ve renk seçenekleriyle abiye, gelinlik, damatlık, takım elbise ve şık giysilerde son model tasarımların görebileceği fuarda, yerli ve yabancı 100'ün üzerinde firmanın 500'den fazla markasının 10 binlerce ürünü sergilenecek.

Birbirinden özel kumaşlarla tasarlanmış gelinlik, damatlık ve abiye kıyafetlerin 2020 yılı modellerinin sergileneceği fuara 15 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor.





- 70 ülkeden 800 kişilik alım heyeti





CNR Fashionist, 70 ülkeden 800 kişilik alım heyetini de ağırlayacak. ABD, Avrasya, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Kuzey Afrika'dan profesyonel alıcının beklendiği fuarın global ticaretin yanı sıra sektörün iç pazarındaki ticaretine de katkı sağlaması hedefleniyor.

Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün potansiyelini ortaya çıkararak, B2B iş görüşmeleri sayesinde 2 milyar dolarlık ihracat kapısının aralanması bekleniyor.



