Mobilya sektöründe yaz hareketliliği

- sahibinden.com'un haziran ayı verilerine göre, mobilya ilanlarına ilgi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 arttı

Mobilya sektöründe yaz hareketliliği
Ekonomi
19 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com’un haziran ayı verilerine göre, mobilya ilanlarına ilgi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artış gösterdi.

sahibinden.com açıklamasına göre, mevsimselliğin etkisiyle, yeni mobilya alacakların veya mobilyasını değiştirmek isteyenlerin sıfır ve ikinci el ürünlere olan ilgisi giderek artıyor.

Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mobilya sektörüne yönelik uygulamaya konulan KDV indiriminin de sektörün hareketlenmesinde rol oynadığı kaydedildi.

Geniş ürün çeşidi ve fiyat seçenekleriyle çok sayıda mobilya ilanını kullanıcıları ile buluşturan sahibinden.com’un haziran ayı verilerine göre, mobilya ilanlarına ilgi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68'lik artış kaydetti.

sahibinden.com'un haziran ayı verilerine göre, İkinci El ve Sıfır Alışveriş kategorisi altında yer alan Mobilya alt kategorisindeki Mutfak, Yemek Odası ve Tamamlayıcı Ürünlere ait ilanlara ilgi geçen yıla oranla yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdi. Bunları yüzde 94 ile Yatak Odası, ve yüzde 68 ile Çocuk ve Genç Odası kategorileri takip etti.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da sanayi bölgesinde elektrik kesintisi
Isparta'da su arıtma cihazı, güneş paneli ve enerji sistemleri Ergün ISI'da
Sürücüler dikkat! Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı
ATSO Başkanı Çetin'den Isparta Belediyesi'ne ziyaret
Isparta'da Jandarmadan geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu!
Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Bu cezayı iptal ettirebilirsiniz...
Isparta'da Önder AVM şubelerinde indirimler başladı
Isparta Valisi Seymenoğlu. Direkli Köyü'nde
ISPARTA'DA MELİSA TARLA GÜNÜ ETKİNLİĞİ YAPILDI
Isparta merkezde elektrik kesintileri
​ISPARTA GÖKYÜZÜ GÖZLEM ŞENLİĞİ MELİKLER YAYLASI’NDA
Isparta'da yasa dışı kenevir operasyonu! 158 kök ele geçirildi
Isparta'da jandarmadan kaçak balık avına geçit yok
Isparta Kültür Müdürlüğü'nden önemli duyuru
“GÖLSU” projesi kapsamında Isparta ilimizde nasibini aldı
Isparta Royal Restaurant'tan Güveçte lezzetler
Isparta'da otomobil evin bahçesine devrildi
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI 24 TEMMUZ BASIN BAYRAMI MESAJI
Türkiye'nin en karanlık bölgesi Isparta Dedegöl dağı etekleri
Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu
Elektrik faturalarında yeni dönem başladı!
Isparta hasta popülasyonu en yüksek illerden
Uluborlu Kiraz Festivali Konserinde coştu
Isparta Belediyesi'nden ödeme noktaları için önemli duyuru!
Isparta'da kurban kesim ekibi oluşturuldu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
site parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Dul eş, emekli bile olsa ölüm aylığı alırDul eş, emekli bile olsa ölüm aylığı alır21 Temmuz 2019
Isparta'da Önder AVM şubelerinde indirimler başladıIsparta'da Önder AVM şubelerinde indirimler başladı19 Temmuz 2019
Bağ-Kur'luya 3 müjde birdenBağ-Kur'luya 3 müjde birden20 Temmuz 2019
Burdur'da su kuyusundaki gazdan zehirlenme iddiası: 2 ölü BaşlıkBurdur'da su kuyusundaki gazdan zehirlenme iddiası: 2 ölü Başlık20 Temmuz 2019
Yalvaç'ta dilenci operasyonuYalvaç'ta dilenci operasyonu20 Temmuz 2019
Kira zam oranı belli oldu! 2019Kira zam oranı belli oldu! 201921 Temmuz 2019
''Isparta'da tedavi altına alınan yeğenim ise bitkisel hayatta"''Isparta'da tedavi altına alınan yeğenim ise bitkisel hayatta"21 Temmuz 2019
BURDUR'DA DEPREM! İŞTE SON DEPREMLERBURDUR'DA DEPREM! İŞTE SON DEPREMLER21 Temmuz 2019
TARİHİ PINAR PAZARI TURİST AKININA UĞRAYACAK!...TARİHİ PINAR PAZARI TURİST AKININA UĞRAYACAK!...21 Temmuz 2019
Lokmacho Isparta Şubesi açıldıLokmacho Isparta Şubesi açıldı20 Temmuz 2019
FETÖ'cülerin paraları tavan arasından ve dolaptan çıktıFETÖ'cülerin paraları tavan arasından ve dolaptan çıktı20 Temmuz 2019
Burdur'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölüBurdur'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölü22 Temmuz 2019
Elektrik faturalarında yeni dönem başladı! Elektrik faturalarında yeni dönem başladı! 22 Temmuz 2019
Isparta haber : Benzine indirim geldi! İşte yeni fiyatlarIsparta haber : Benzine indirim geldi! İşte yeni fiyatlar19 Temmuz 2019
Türkiye'nin en karanlık bölgesi Isparta Dedegöl dağı etekleriTürkiye'nin en karanlık bölgesi Isparta Dedegöl dağı etekleri23 Temmuz 2019
İş arayana 900 lira destekİş arayana 900 lira destek20 Temmuz 2019
Isparta'da otomobil evin bahçesine devrildiIsparta'da otomobil evin bahçesine devrildi23 Temmuz 2019
Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli olduEmeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu23 Temmuz 2019
Burdur'da bir kişi iş yerinde ölü bulunduBurdur'da bir kişi iş yerinde ölü bulundu21 Temmuz 2019
Başkan Gök,Eğirdir Devlet Hastanesi inşaatını incelediBaşkan Gök,Eğirdir Devlet Hastanesi inşaatını inceledi19 Temmuz 2019