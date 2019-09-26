İSTANBUL - Mitsubishi Electric, bu yıl 16-21 Eylül'de Hannover'de gerçekleştirilen EMO Fuarı'nda akıllı ve dijital otomasyon çözümleri ile esnek ve verimli üretim imkanı tanıyan yeni nesil CNC ürünlerini sektör profesyonelleriyle buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, metal işleme sektöründe dünyanın önde gelen ticaret organizasyonu olan fuarda ziyaretçilerini ağırlayan Mitsubishi Electric, en yeni CNC kontrolörlerinden durum izleme sistemlerine, robotlardan evrensel makine tezgahı ara yüzlerine kadar birçok ürünü canlı demolar eşliğinde tanıttı.

Evden uzaya kadar pek çok farklı sektörde ileri teknoloji çözümleriyle öne çıkan Mitsubishi Electric, Almanya'nın Hannover şehrinde 16-21 Eylül 2019'da gerçekleştirilen EMO Fuarı'na katıldı.

9. salonda D40 numaralı standında ürünlerini sergileyen Mitsubishi Electric, akıllı otomasyon çözümlerinin yanı sıra üretimde yüksek verim sağlayan yeni nesil CNC teknolojilerini fuar katılımcıları ile buluşturdu.

Dünyanın ilk CNC üreticilerinden biri olan Mitsubishi Electric’in EMO Fuarı kapsamında sergilediği Direkt Robot Kontrolü (DRC) özelliğine sahip M8 Serisi CNC kontrol cihazları, esnek ve hızlı üretime imkan tanıyor.

Makine operatörlerinin robotları hızlı bir şekilde programlayarak kullanabilmesinin yolunu açan geniş dokunmatik M80 ve M800 modellerindeki DRC özelliği, robot programlama uzmanlığına gerek duyulmadan robotların CNC panelinden yönlendirebilmesini sağlıyor.

Daha kısa süreli ve tekrara dayalı üretim faaliyetlerinde robotların kullanılması hem üreticilere hem de CNC tezgah operatörlerine avantaj sunuyor. Daha esnek ve yüksek hızlı üretimler sayesinde ise hem rekabet gücü hem de karlılığın artırılmasının yolu açılıyor.





- Mitsubishi Electric'in CNC uygulamaları süreçlerin yönetilmesine destek oluyor





Mitsubishi Electric'in maliyet avantajı sağlayan robot kontrollü CNC uygulamaları, ayrı bir robot kontrol ünitesine gerek duyulmadan süreçlerin yönetilmesine destek oluyor.

Robotların yükleme ve boşaltma işlemlerinin yanı sıra parçalarının işaretlenmesi gibi ikincil faaliyetler için kolay entegrasyon olanağı sunan bu sistemde, CNC kontrol cihazı ile robot arasında kurulan yüksek hızlı Ethernet bağlantısıyla hızlı ve uygun bir Plug & Play entegrasyonuna da imkan tanınıyor.

Fuarda, Mitsubishi Electric hem kurucusu hem de önde gelen üyesi olduğu e-F@ctory Alliance'ın üyelerinden Lenord + Bauer ile birlikte makine tezgahlarına özel olarak geliştirdiği ileri durum izleme sistemini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Mitsubishi Electric'in makine tezgahlarına özel çözümlerinden bir diğeri olan kestirimci bakım faaliyetlerinin verimliliğini artırmak için yapay zeka (AI) destekli geliştirilen sistem de fuardaki stantta yerini aldı.

Söz konusu sistem IBM Watson bünyesindeki AI platformunu kullanan bulut tabanlı çözüm olma özelliğine de sahip. Düşük maliyet ve yüksek verim vadeden bu iki sistem aynı zamanda uygulama sürecinin güçlendirilmesine ve üretimdeki plansız duruş süresinin önlenmesine yardım ediyor.

Akıllı kodlayıcılarla birlikte kontrol cihazları dahilindeki doğrudan iletişim arayüzünü kullanan durum izleme sistemi, doğru durum bilgilerine kolay erişim olanağı sunuyor. AI destekli kestirimci bakım faaliyetlerinin verimliliğini artıran sistem ise operasyonel verileri analiz ederek bakım programlarını fiili kullanım ve yıpranma özelliklerine uygun hale getiriyor. Bu sistem robotların yanı sıra makine tezgahları gibi diğer ekipmanlarla entegre şekilde kullanılabilmesiyle de dikkat çekiyor.

Mitsubishi Electric, EMO Fuarı kapsamında 50'den fazla makine tezgahı üreticisiyle birlikte Umati (evrensel makine tezgahı arayüzü) demosuyla ortak bir canlı gösteri yaparak üretimde dijitalleşmenin nasıl gerçekleştiğini gözler önüne serdi.

Makine tezgahlarının etkin bilgi alışverişinde bulunmasını sağlayan Umati uygulaması, yüksek verim potansiyeliyle fuarda dikkati çekti.

Makine ve cihazların tek bir dil aracılığıyla etkin bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olan Umati uygulaması, sanayide dijitalleşme açısından kilit araçlardan biri olarak görülüyor. Mitsubishi Electric CNC'leri de Umati makine ağ teknolojisini destekliyor.