Milli gözlem uydusu RASAT 8 yaşında

TÜBİTAK Uzay tarafından tasarlanan ve üretilen Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu RASAT, uzaydaki 8'inci yılını geride bıraktı.

Milli gözlem uydusu RASAT 8 yaşında
Ekonomi
18 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Uzay Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, RASAT'ın TÜBİTAK Uzay mühendisleri tarafından tasarlanmış yer gözlem uydusu olduğunu söyledi.

RASAT'ın yaklaşık 100 kilogram ağırlında bir uydu olduğu bilgisini veren Kuzu, "Uydumuz günde 14 tur atıyor. Dünyanın çevresini 98 dakikada bir turluyor ve sürekli görüntü çekiyor." dedi.

Kuzu, uydunun TÜBİTAK Uzay yerleşkesinde bulunan yer istasyonundan kontrol edildiğini, bu süreçte RASAT'a görevler yüklediklerini ve bu doğrultuda da uydunun çekilen görüntüleri kaydedip sonrasında paylaşılmak üzere bunların işlendiğini bildirdi.

Yörüngede 42 binin üzerinde tur attı

RASAT uydusunun tasarım ömrünün 3 yıl olduğunu anımsatan Kuzu, "Tasarım ömrü 3 yıl olmasına rağmen RASAT 8 yılı tamamlamış durumda. 8 yıldır görev yapıyor, görüntü çekiyor ve hala sağlıklı, hiçbir parçası bozulmadı. Dolayısıyla bu bir başarı göstergesidir." diye konuştu.

Kuzu, söz konusu uydunun yaklaşık 15 milyon kilometrekareyi taradığını vurgulayarak, "RASAT şimdiye kadar yörüngede 42 binin üzerinde tur attı, 2 bin 800'ün üzerinde görüntüleme görevi yaptı." ifadelerini kullandı.

RASAT ile her yıl Türkiye'nin görüntüsünü çekmeye çalıştıklarını aktaran Kuzu, şöyle konuştu:

"Bu görüntüleri gezgin.gov.tr adresinde yayınlıyoruz. E-devlet şifresiyle bu görüntüler indirilebiliyor. Bu görüntüleri gerektiğinde kamu kurumlarıyla da paylaşıyoruz. Görüntüleri çekmekle yetinmiyor, aynı zamanda işliyor ve yayınlıyoruz. RASAT ile çok çeşitli görüntüler çekiyoruz. Örneğin barajlarda su çekilmesi var mı, yeni inşaat oluşumları oluyor mu, bunları görüntüleyebiliyoruz. Yangınlar, yanardağ patlamaları, zaman zamanda dünyadaki birçok enteresan görüntüyü de çekiyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinden görüntü alabiliyoruz, bir sınırlamamız yok ama genelde Türkiye'yi çekmeye çalışıyoruz."

"Zoru hemen yaparız, imkansız biraz zaman alır "

Türk mühendislere güvenildiğinde birçok projenin gerçekleştirilebileceğine işaret eden Kuzu, şunları kaydetti:

"Uzay alanında tecrübelerimiz ortada. Ülkemizin vizyonunda yer alan önümüzdeki büyük projeler bizi heyecanlandırıyor. İrade konulduğunda büyük projelerin ülkemizde rahatlıkla yapılabildiği aşikardır. Biz zoru hemen yaparız, imkansız biraz zaman alır. Uzay Ajansımız da kuruldu. Ben de yönetim kurulu üyelerinden biriyim. İnşallah önümüzdeki günlerde çok hızlı bir şekilde çok daha yüksek teknoloji projeleri başlatacağız. Mühendislerimize, yazılımcılarımıza ve tüm çalışanlarımıza güveniyoruz. Çok daha uzun ömürlü uydu projelerini bitirmeyi hedefliyoruz."

Kuzu, halen görüntüleme alanında yürütülen yüksek çözünürlüklü İMECE uydu projesi ile ilk milli haberleşme uydu projesi olan Türksat 6A'nın yapımına da devam edildiğini dile getirdi.

RASAT 17 Ağustos 2011'de fırlatıldı

Türkiye'de tasarlanarak üretilen ilk yer gözlem uydusu RASAT, 17 Ağustos 2011'de Rusya'dan fırlatıldı.

Hiçbir sınırlama olmadan dünyanın her yerinden görüntü alabilen RASAT, bu görüntüleri TÜBİTAK Uzay'da bulunan yer istasyonuna iletiyor. RASAT'tan elde edilen görüntüler haritacılık, afet izleme, akıllı tarım, çevre, şehircilik ve planlama çalışmalarında kullanılıyor.

RASAT uydusu, güneşe eş zamanlı dairesel yörüngede, 700 kilometre irtifada bulunuyor ve 7,5 metre siyah-beyaz, 15 metre çok bantlı uzamsal çözünürlükte süpürçek (pushbroom) kamerayla görev yapıyor.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da ​Zabıta’dan yaka kameralı denetim başladı
Isparta'da muhtarlara deprem eğitimi
Isparta'da Jandarmadan Trafik Tedbirleri 2019
Isparta'da yasa dışı silah operasyonu...
Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! bugün başladı
Geliri olmayana devletten destek
Isparta'da cinayet
Isparta Valiliği'nden önemli duyuru
Isparta'da midibüs devrildi: 8 yaralı
Sıfır araba boyalı çıktı! Mahkemeden emsal karar!
Yüzmek için girdiği Salda Gölü’nde boğuldu
Bayramda torunun torununu görmenin mutluluğunu yaşadı
ISPARTA'DA ZABITALAR İÇİN ÖNEMLİ KARAR!
Başkan'dan üniversiteyi kazanan öğrencilere önemli uyarı!
Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Zam geldi 2019
Elde kalan kurbanlıklar için ESK'dan önemli açıklama!
Isparta'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi
Isparta'da 25 kişi kesik tedavisi için acil servise gitti
EĞİRDİR'DE BAYRAMLAŞMA PROGRAMI
Isparta'da yaşlı kadının bakıcısı ölü bulundu
Isparta’da uyuşturucu operasyonları
Belediye Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandı
Isparta'a Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2019
Isparta Haber: Depreme masa tenisi oynarken yakalandılar
Isparta Belediye Başkanı Kurban Bayramı Mesajı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'a Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2019Isparta'a Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 201909 Ağustos 2019
Yüzmek için girdiği Salda Gölü’nde boğulduYüzmek için girdiği Salda Gölü’nde boğuldu14 Ağustos 2019
Isparta'da cinayetIsparta'da cinayet15 Ağustos 2019
Belediye Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandıBelediye Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandı09 Ağustos 2019
Isparta Haber: Depreme masa tenisi oynarken yakalandılarIsparta Haber: Depreme masa tenisi oynarken yakalandılar09 Ağustos 2019
Isparta’da uyuşturucu operasyonlarıIsparta’da uyuşturucu operasyonları09 Ağustos 2019
Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Zam geldi 2019Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Zam geldi 201914 Ağustos 2019
Isparta'da midibüs devrildi: 8 yaralıIsparta'da midibüs devrildi: 8 yaralı15 Ağustos 2019
Isparta Valiliği'nden önemli duyuruIsparta Valiliği'nden önemli duyuru15 Ağustos 2019
Burdur'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıBurdur'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı11 Ağustos 2019
Bayramda torunun torununu görmenin mutluluğunu yaşadıBayramda torunun torununu görmenin mutluluğunu yaşadı14 Ağustos 2019
Isparta'da yaşlı kadının bakıcısı ölü bulunduIsparta'da yaşlı kadının bakıcısı ölü bulundu10 Ağustos 2019
Isparta'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı DüzenlendiIsparta'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi11 Ağustos 2019
Isparta'da 25 kişi kesik tedavisi için acil servise gittiIsparta'da 25 kişi kesik tedavisi için acil servise gitti11 Ağustos 2019
Sıfır araba boyalı çıktı! Mahkemeden emsal karar!Sıfır araba boyalı çıktı! Mahkemeden emsal karar!14 Ağustos 2019
Isparta'da bu tarihlerde elektrik kesintisi olacakIsparta'da bu tarihlerde elektrik kesintisi olacak09 Ağustos 2019
Şarkıcı Bergen mezarı başında anıldıŞarkıcı Bergen mezarı başında anıldı14 Ağustos 2019
Isparta il sağlık müdürü Karakaya'dan önemli açıklamaIsparta il sağlık müdürü Karakaya'dan önemli açıklama09 Ağustos 2019
Isparta Belediye Başkanı Kurban Bayramı MesajıIsparta Belediye Başkanı Kurban Bayramı Mesajı09 Ağustos 2019
Burdur'da Tarla sularken hayatını kaybettiBurdur'da Tarla sularken hayatını kaybetti13 Ağustos 2019