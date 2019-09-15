isparta balik ekmek

Milli drone şirketinin gözü insan taşımacılığında

Sivil havacılık için ürettikleri yerli ve milli drone ile "Dünyanın En İnovatif 20 Drone" listesine girmeyi başaran Ape Drone Teknolojileri firması, TEKNOFEST'te savunma alanında görüntüleme amaçlı kullanılacak ürününü tanıtacak

Milli drone şirketinin gözü insan taşımacılığında
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Sivil havacılık için ürettikleri yerli ve milli drone ile "Dünyanın En İnovatif 20 Drone" listesine girmeyi başaran Ape Drone Teknolojileri firması, savunma alanında görüntüleme amaçlı kullanılacak ürününü de TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) tanıtacak.

Ape Drone Teknolojileri firmasının kurucu ortağı Kaan Cevher, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sivil havacılık için Ape X'in tamamen yerli imkanlarla üretildiğini söyledi.

Cevher, geçen yıl Yenilikçi Drone Start-Up Yarışması'nda, "Dünyanın En İnovatif 20 Drone"u listesine giren Ape X'i dünya pazarına taşımak istediklerinin altını çizerek, cihazı uzun vadede önce ürün, sonra da insan taşımacılığı için uygun hale getirilebilecek şekilde geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

İki yıllık Ar-Ge sürecinin sonunda ortaya çıkarttıkları Ape X'in üzerinde 4K kayıt yapan ve 3 eksenli sabitleyiciye sahip bir kamera olduğunu anlatan Cevher, kumandayla cihazın kontrolünün yapılabileceğini ifade etti.

TEKNOFEST'te tanıtım

Savunma alanında da görüntüleme amaçlı drone imalatı üzerinde çalıştıklarını anlatan Cevher, ürünün tanıtımının TEKNOFEST'te yapılacağını bildirdi.

Cevher, ürünün benzerinin yalnızda Japon ordusunda olduğunu savunarak, "Ürünün yapısı ona karada ilerleyebilme özelliği de veriyor. Bu sayede uygun yere ulaşarak tekrar kalkış yapabiliyor." diye konuştu.

"OSTİM'den çıkmıyoruz"

Firmanın kurucu ortaklarından Selin Orçunsel de yazılım alanında çalışmaların donanıma göre artık daha kolay olduğunu ifade ederek, "Ürünün donanımı da yerli olsun istedik. OSTİM'de bir üretimimiz var. Son iki aydır sürekli takip ediyoruz." dedi.

Teknolojik ürünlerde donanımın genelde maliyetinden dolayı Çin'de yapıldığına işaret eden Orçunsel, OSTİM'deki üretimleriyle model üretiminin de yerli imkanlarla yapılabileceğine vurgu yapmak istediklerini dile getirdi.

Orçunsel, girişimlerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi kuluçka merkezi "Garaj"da başlattıklarını, Ankara Kalkınma Ajansının İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı'ndan da yararlandıklarını belirtti.

Firmanın diğer kurucu ortağı Çağkan Güneri, "Açık kaynaklı kod yazılımıyla sadece yurt içinden değil, dünyanın dört bir yanından elde edilecek bilgiyle yazılımdaki ilerlemeyi arttırmak istiyoruz. Aynı zamanda gençlere dijital çağ atölyesi ile robotik kodlama eğitimi de vererek bu konuda önceliği onların almasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Firma, yaşları 26-28 arasında değişen 5 ortakla dünya pazarına açılmayı hedefliyor.

Muhabir: Sefa Şengül


Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Isparta'da telefon dolandırıcılığı 5 zanlı tutuklandı
​Elbirliği ile bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz
Isparta'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Gözde Balık Evi sezonu açtı
Isparta Belediye Başkanı Ayazmana’da muhtarlarla bir araya geldi
“Amacımız, yaşadığımız yerdeki sorumluluğunu aldığımız kişilerin mutlu olabilmesi”
Yakaören’de Aşure Kazanları Birlik ve Beraberlik İçin Kaynadı
Isparta'da Mobilium Center'dan 9. yılına özel indirimler ve fırsatlar!
Isparta’da bu bölgelerde planlı elektrik kesintisi
YÖRESEL ÜRÜNLER KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE
Eski Eğirdir Evi Canlandı
Yeni Isparta Orman Bölge Müdürü Göreve Başladı
TED Isparta Koleji Haber Bülteni
​SDÜ’ye “Erişilebilirlik Belgesi” Verildi
Yüksekokul mezunu boya ustası 15 yıl sonra fakülteyi kazandı
Isparta Valisi Seymenoğlu Eğirdir’e Çalışma Ziyaretinde Bulundu
Burdur'daki cinayet ve yağma davası
Isparta'yı gurulandıran vücut geliştirme başarısı
Isparta'da Eşsiz Kasnak Meşesi Ormanı
​Amacımız Isparta'ya en güzel hizmeti vermektir
Isparta'da yatırımcılara önemli duyuru! Son Gün 30 Eylül
Isparta'da trafik kazası
AGD'den Isparta'da hazırlık kampı
Kamuda devrim gibi değişiklik: 1 ay içinde bitecek
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta perdesüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Kamuda devrim gibi değişiklik: 1 ay içinde bitecekKamuda devrim gibi değişiklik: 1 ay içinde bitecek11 Eylül 2019
Yerli Dijital Kripto Para GeliyorYerli Dijital Kripto Para Geliyor09 Eylül 2019
Burdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıBurdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı09 Eylül 2019
Isparta'da trafik kazasıIsparta'da trafik kazası11 Eylül 2019
Isparta'da ahır yangınıIsparta'da ahır yangını09 Eylül 2019
ISPARTA’NIN EN YÜKSEK BARAJI MİLLİ EKONOMİYE HER YIL 33 MİLYON’LUK DEĞER KATACAKISPARTA’NIN EN YÜKSEK BARAJI MİLLİ EKONOMİYE HER YIL 33 MİLYON’LUK DEĞER KATACAK11 Eylül 2019
Gözde Balık Evi sezonu açtıGözde Balık Evi sezonu açtı13 Eylül 2019
AGD'den Isparta'da hazırlık kampıAGD'den Isparta'da hazırlık kampı11 Eylül 2019
Isparta'daki uyuşturucu operasyonuIsparta'daki uyuşturucu operasyonu10 Eylül 2019
Isparta’da planlı elektrik kesintisi Isparta’da planlı elektrik kesintisi 10 Eylül 2019
Burdur'daki cinayet ve yağma davasıBurdur'daki cinayet ve yağma davası12 Eylül 2019
Isparta'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralıIsparta'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı13 Eylül 2019
Isparta Belediye Başkanı Ayazmana’da muhtarlarla bir araya geldiIsparta Belediye Başkanı Ayazmana’da muhtarlarla bir araya geldi13 Eylül 2019
Isparta'da telefon dolandırıcılığı 5 zanlı tutuklandıIsparta'da telefon dolandırıcılığı 5 zanlı tutuklandı13 Eylül 2019
Isparta’da 83 bin 658 öğrenci ilk ders heyecanı yaşadıIsparta’da 83 bin 658 öğrenci ilk ders heyecanı yaşadı09 Eylül 2019
“Amacımız, yaşadığımız yerdeki sorumluluğunu aldığımız kişilerin mutlu olabilmesi”“Amacımız, yaşadığımız yerdeki sorumluluğunu aldığımız kişilerin mutlu olabilmesi”13 Eylül 2019
Isparta’da uyuşturucu operasyonuIsparta’da uyuşturucu operasyonu09 Eylül 2019
Isparta’da bu bölgelerde planlı elektrik kesintisiIsparta’da bu bölgelerde planlı elektrik kesintisi13 Eylül 2019
Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 744 bin 529 öğrenci için ilk ders zili çaldıAntalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 744 bin 529 öğrenci için ilk ders zili çaldı09 Eylül 2019
‘Parfüm Bitkileri Çalıştayı' Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde gerçekleştirildi ‘Parfüm Bitkileri Çalıştayı' Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde gerçekleştirildi10 Eylül 2019