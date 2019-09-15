ANKARA - Sivil havacılık için ürettikleri yerli ve milli drone ile "Dünyanın En İnovatif 20 Drone" listesine girmeyi başaran Ape Drone Teknolojileri firması, savunma alanında görüntüleme amaçlı kullanılacak ürününü de TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) tanıtacak.

Ape Drone Teknolojileri firmasının kurucu ortağı Kaan Cevher, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sivil havacılık için Ape X'in tamamen yerli imkanlarla üretildiğini söyledi.

Cevher, geçen yıl Yenilikçi Drone Start-Up Yarışması'nda, "Dünyanın En İnovatif 20 Drone"u listesine giren Ape X'i dünya pazarına taşımak istediklerinin altını çizerek, cihazı uzun vadede önce ürün, sonra da insan taşımacılığı için uygun hale getirilebilecek şekilde geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

İki yıllık Ar-Ge sürecinin sonunda ortaya çıkarttıkları Ape X'in üzerinde 4K kayıt yapan ve 3 eksenli sabitleyiciye sahip bir kamera olduğunu anlatan Cevher, kumandayla cihazın kontrolünün yapılabileceğini ifade etti.

TEKNOFEST'te tanıtım

Savunma alanında da görüntüleme amaçlı drone imalatı üzerinde çalıştıklarını anlatan Cevher, ürünün tanıtımının TEKNOFEST'te yapılacağını bildirdi.

Cevher, ürünün benzerinin yalnızda Japon ordusunda olduğunu savunarak, "Ürünün yapısı ona karada ilerleyebilme özelliği de veriyor. Bu sayede uygun yere ulaşarak tekrar kalkış yapabiliyor." diye konuştu.

"OSTİM'den çıkmıyoruz"

Firmanın kurucu ortaklarından Selin Orçunsel de yazılım alanında çalışmaların donanıma göre artık daha kolay olduğunu ifade ederek, "Ürünün donanımı da yerli olsun istedik. OSTİM'de bir üretimimiz var. Son iki aydır sürekli takip ediyoruz." dedi.

Teknolojik ürünlerde donanımın genelde maliyetinden dolayı Çin'de yapıldığına işaret eden Orçunsel, OSTİM'deki üretimleriyle model üretiminin de yerli imkanlarla yapılabileceğine vurgu yapmak istediklerini dile getirdi.

Orçunsel, girişimlerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi kuluçka merkezi "Garaj"da başlattıklarını, Ankara Kalkınma Ajansının İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı'ndan da yararlandıklarını belirtti.

Firmanın diğer kurucu ortağı Çağkan Güneri, "Açık kaynaklı kod yazılımıyla sadece yurt içinden değil, dünyanın dört bir yanından elde edilecek bilgiyle yazılımdaki ilerlemeyi arttırmak istiyoruz. Aynı zamanda gençlere dijital çağ atölyesi ile robotik kodlama eğitimi de vererek bu konuda önceliği onların almasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Firma, yaşları 26-28 arasında değişen 5 ortakla dünya pazarına açılmayı hedefliyor.

Muhabir: Sefa Şengül



