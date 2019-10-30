İSTANBUL - Michelin, 1,6 milimetre olan yasal sınıra dikkati çekerek tasarrufa davet ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Michelin, tasarrufun önemini vurgulamak için her yıl kutlanan 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü kapsamında, kullanmış olduğu LLP (Uzun Ömürlü Performans) teknolojisi ile lastiklerin yasal diş derinliği sınırı olan 1,6 milimetreye kadar kullanılarak hem çevreyi korumaya hem de maliyet tasarrufu sağlamaya dikkati çekiyor.

Michelin, sosyal sorumluluk bilinci ile üretimlerinde LLP teknolojisini kullanarak lastiklerin yasal sınıra kadar aynı güvenlik ve performans ile yol alabilmesini sağlarken, kullanıcılarına da hem çevre ve doğayı koruma hem de maliyet tasarrufu sağlama konusunda katkıda bulunuyor.

Araştırmalara göre, lastiklerin erken değiştirilmesi sadece Avrupa’da bir yılda 128 milyon, bütün dünyada ise 400 milyon ek lastiğin tüketilmesine neden oluyor. Çevreye etkileri incelendiğinde ise Avrupa’da erken değiştirilen lastikler 5 bin 700 hektar alandaki kauçuk ormanının tahribine yol açıyor. Ayrıca, her yıl 9 milyon ton CO2 emisyonu ortaya çıkıyor.





- WWF ile iş birliği 4 yıl daha uzadı





Doğadan aldığını geri vermek amacıyla WWF Fransa ile iş birliği başlatan Michelin, 2015 yılından bu yana çevre dostu kauçuk üretimini destekliyor.

İş birliğinin ilk aşaması boyunca sağlanan ilerlemeden cesaret alan WWF Fransa ve Michelin, ortak taahhütlerini 4 yıllığına yenilerken, sürdürülebilir bir doğal kauçuk pazarı lehinde faaliyetlerde bulunmayı amaçlayarak Endonezya'da bir pilot proje geliştirmenin yanı sıra iş birliğini sürdürülebilir hareketlilik ve biyoçeşitliliğin korunması yönünde geliştirmeyi hedefliyor.

Kalıcı hasara uğramış ve zengin biyoçeşitlilikleri ve Bukit Tigapuluh parkına yakınlıkları açısından WWF için öncelikli durumdaki bölgelerde kurulan bu proje, bir yandan ormanı koruyup yeniden tesis ederken bir yandan da hem yerel toplumlara hem de ekosistemlere fayda sağlayacak kauçuk tarlaları geliştirmeyi amaçlıyor.

Pek çok sosyal ve çevresel engelin bulunduğu bu bölgede, yerel toplumlar için bir danışma ve kapsama programı oluşturulması, köylerin inşası, bölgedeki yasa dışı ormansızlaştırma pratiklerinin azaltılması ve fil popülasyonu için yaklaşık 10 bin hektar alanın daha korunması yoluyla bu saha projesi ciddi ilerlemeler kaydetmiş durumda.

Michelin ile WWF Fransa arasındaki mevcut ortaklığın yenilenmesi; yerel ekonomik kalkınma, yerel toplumlar açısından faydalar ve ormanlarla biyoçeşitliliğin korunması arasında bir denge yakalanmasını sağlayacak şekilde bu projenin devam etmesine zemin hazırlayacak.

