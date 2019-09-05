İSTANBUL - Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA’nın Ataşehir’deki yeni hipermarketi Metropol İstanbul CarrefourSA Hiper, Ataşehir'de hizmete girdi.

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, açılışta yaptığı konuşmada Ataşehir gibi İstanbul’un önde gelen yaşam merkezlerinden birine yeni nesil market anlayışını kazandırmış olmanın haklı mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Kartallıoğlu, “Tüm hipermarketlerimizde müşterilerimize güvenilir ve kaliteli ürünleri, en uygun fiyat politikasıyla ferah bir alışveriş ortamında sunarak bambaşka bir alışveriş deneyimi yaşatmaya çalışıyoruz. Metropol İstanbul CarrefourSA Hiper ile bu deneyimi, Ataşehir’e kazandırdık. Müşterilerini dinleyerek yol haritasını belirleyen bir marka olarak Ataşehirliler’in beğenisini kazanarak alışveriş tercihlerini değiştirecek bir yatırıma imza attık. Metropol İstanbul CarrefourSA Hiper, yalnızca geniş ürün gamı ya da farklı reyon konsepti ile değil teknoloji odaklı yeni nesil market hizmetleriyle de öne çıkıyor.” diye konuştu.

CarrefourSA Hipermarketler Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı da CarrefourSA’nın yeni nesil market anlayışı çerçevesinde esnaf dokunuşunu Ataşehir’e taşıdıklarının altını çizdi. Metropol İstanbul CarrefourSA Hiper'in, başta taze gıda ürünleri olmak üzere kaliteli ve güvenilir binlerce ürünün en uygun fiyat politikasıyla müşterilerle buluştuğu bir hipermarket olduğunu kaydeden Arpacı, şunları söyledi:

"Bu vizyonla müşterilerimizi yaz-kış taze sebze-meyve ürünleri ile buluşturuyoruz. Sezonun açılmasıyla birlikte ürün yelpazesi geniş balıkçılar çarşısını Ataşehir’e taşıdık, müşterilerimize 100 farklı çeşit balık sunmaya başladık. Kırmızı ette de en iyi fiyat garantisiyle hijyen ve kalite denetimlerinin veteriner hekimler tarafından yapıldığı, kaynağı belli yüzde 100 yerli besi et ürünlerini reyonlarımıza getirdik.

Organik ekmek çeşitlerinden günlük taze tatlılara, tuzlu pastalarından geleneksel unlu mamullere kadar birçok çeşidi kendimizi pişirip fırınlarımızdan reyonlara ulaştırmaya başladık. Tat müdavimlerini unutmadık, peynirden zeytine, sucuktan Kayseri pastırmasına, ithal ve yöresel lezzet seçenekleri ve daha birçok farklı lezzete kadar onlarca çeşidi Müdavim Şarküteri’ye taşıdık.

Bir diğer yeni reyonumuz Mezeci’de şakşukadan haydariye, içli köfteden acılı ezmeye, favadan patlıcan salatasında kadar 80’e yakın meze çeşidi sunuyoruz. Bunların yanı sıra dünya mutfaklarından seçme lezzetler ve Japon Mutfağının 2 bin 500 yıllık efsane lezzeti Sushi’yi sipariş üzerine hazırlayarak taze taze müşterilerimize ulaştırabiliyoruz.”



- Yeni nesil hizmetler, Metropol İstanbul CarrefourSA Hiper’de

İstanbul’un yaşam oranı yoğun olan ilçelerinden Ataşehir’in merkezinde, 10 milyon TL yatırımla Metropol İstanbul bünyesinde hizmete giren CarrefourSA Hiper, taze gıda ürün grupları, vitamin ağacı, mahzen, dünya mutfakları, organik ürün grupları ve 70 kişi kapasiteli Lezzet Arası restoranıyla öne çıkıyor. Metropol İstanbul CarrefourSA Hiper’de toplam 100 personel görev alıyor.

Geniş ürün gamının yanı sıra Metropol İstanbul CarrefourSA Hiper, yeni nesil hizmetleriyle de öne çıkıyor. Teknoloji reyonunda bulunan mağaza içi sipariş ekranı ile müşteriler, 2 bine yakın teknoloji ürününe bir ekrandan ulaşıyor, ürün mağazada bulunmasa dahi kiosk üzerinden sipariş vererek satın alma gerçekleştirebiliyor.

Metropol İstanbul CarrefourSA Hiper’de işitme güçlüğü çekenlere kasalarda indüksiyon döngü sistemi kulaklık, yaşından dolayı hareket zorluğu olanlara akülü araba, engelli ve yaşlı müşterilere kişisel asistan, engelli müşteriler için ulaşım alternatifleri ve çocuklar için çocuk alışveriş arabaları ile hizmet veriliyor.

CarrefourSA, Hızlı Kasa uygulaması ile müşterilerine hızlı ödeme imkanı kazandırırken, Al Gelsin hizmeti ile mağazada yaptığı alışverişi kapısında teslim almak isteyen müşterilere "kapıya teslim" hizmeti veriyor.





