İSTANBUL - MediaMarkt, 1 Eylül'e kadar sürecek ve yüzde 60'a varan indirimlerin geçerli olacağı stokları eritme kampanyası başlattı.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, depoları boşaltan yeni kampanyası sayesinde önemli indirimleri tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. 1 Eylül'e kadar tüm MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de geçerli kampanya kapsamında birçok elektronik eşyada yüzde 60'a varan indirim sunuluyor.

Asus X540UB-GQ1145T dizüstü bilgisayar 2 bin 999 TL, Huawei Mate 20 Lite 64 GB Akıllı Telefon 2 bin 297 TL, Samsung 50 inç 4K Ultra HD Smart LED TV akıllı televizyon ise 3 bin 597 TL'den müşterileri bekliyor.

Cep telefonlarından aksesuarlara kadar tüm kategorilerde indirimlerin olacağı kampanyada, tablet ve bilgisayarlar yüzde 33, küçük ev aletleri yüzde 44, beyaz eşyalar ise yüzde 18'e varan indirimle sunuluyor. Yapı Kredi Worldcard ve Paraf'a peşin fiyatına 6 ve 12 taksit fırsatı sunan kampanya dahilinde Denizbank'tan 36 aya varan vadelerle kredi de kullanılabiliyor.