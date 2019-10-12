MediaMarkt "İstanbul bölgesinin doğum gününü" indirimlerle kutluyor

MediaMarkt 12-13 Ekim'de İstanbul’a ek olarak 7 farklı ildeki MediaMarkt mağazalarında özel indirimler, bol taksit fırsatlarıyla sunacak

MediaMarkt "İstanbul bölgesinin doğum gününü" indirimlerle kutluyor
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - MediaMarkt, 2007 yılında girdiği Türkiye pazarının İstanbul bölgesinin doğum gününü teknolojiseverlere sunduğu indirimlerle kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 12- 13 Ekim'de geçerli olacak kampanya boyunca İstanbul’a ek olarak 7 farklı ildeki MediaMarkt mağazalarında da özel indirimler, bol taksit fırsatlarıyla sunulacak.

MediaMarkt, 12– 13 Ekim'de İstanbul bölgesine bağlı İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Malatya, Şanlıurfa, Erzurum ve Diyarbakır illerinde doğum gününü kutlayacak.

Türkiye Pazarına 2007 yılında giren ve Türkiye’nin en geniş alanına sahip elektronik perakendecisi konumunda bulunan MediaMarkt, kampanya kapsamında cep telefonlarından, beyaz eşyalardan elektrikli mutfak ürünlerine, televizyonlara ve aksesuarlara binlerce üründe indirim uygulayacak. MediaMarkt; büyük indirimler gerçekleştirdiği ürünlerinin yanı sıra 12 taksite varan ödeme seçenekleri de sunuyor.

MediaMarkt’ın indirimle sunduğu ürünler arasında şunlar var:

Samsung Galaxy A50 64 GB 2 bin 399 TL, Oppo AX7 64 GB 1499 TL, Xiaomi Red Mi 6A 32 GB 799 TL , Grundig 65GCU7900B 4K UHD Smart LED TV 6 bin 799 yerine 4 bin 599 TL , Sony 55XG70774K UHD Smart LED TV 5 bin 999 TL yerine 4 bin 799 TL , Philips 43PFS5503 FULL HD LED TV 2 bin 599 TL yerine 1799 TL , Xiaomi Mi Band 3 (akıllı bileklik) 139 TL , JBL Go 2 (kablosuz hoparlör) 249 TL yerine 189 TL , LG GN-H702HLHU buzdolabı 5 bin 499 TL yerine 4 bin 199 TL , Samsung DW60M5052FW Bulaşık makinesi 2 bin 499 TL yerine 1 bin 899 TL ve LG F4J6VYP0W Çamaşır makinesi 3 bin 399 TL yerine 2 bin 599 TL

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