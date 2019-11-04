ANKARA - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ tarafından, Mardin'de kaçak tüketimi önlemek için kurulan 4 Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu'nun (ASOP) kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen saldırı sonucunda kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Mardin'in Nusaybin ilçesinde milyonlarca liralık yatırımla tamamlanan yer altı şebekesiyle entegre biçimde kurulmaya başlanan ASOP çalışmalarının bazı kesimlerce engellenmeye çalışıldığı ifade edildi.

Söz konusu yatırımın tamamlanmasının kaçak elektrik kullananları rahatsız ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dün gece 8 Mart Mahallesi'nde kurulan 4 panoya saldırıldı. Saldırganlar, kırdıkları panoları ateşe vererek yaktılar. Panolar kullanılamaz hale geldi. Olayın haber alınması üzerine Dicle Elektrik ekipleri olay yerine gitti. Gerekli tutanakların tutulması ve hasar tespitinin yapılmasının ardından panoların yenilenmesi için çalışmalara başlandı. Polis, saldırıyla ilgili soruşturma başlatırken, Dicle Elektrik tarafından saldırganlar hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunuldu."

Öte yandan, Dicle Elektrik dağıtım bölgesindeki kayıp kaçak oranının kararlı mücadele ve yatırımlarla yüzde 54'e düşürüldüğü belirtildi.





































