İSTANBUL - Repsol Honda takımının pilotu Marc Marquez, MotoGP'deki 6'ncı şampiyonluğunu ilan etti.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından olan MotoGP’nin 2019 Dünya Şampiyonası'ndaki 15'inci yarışına Tayland ev sahipliği yaptı. MotoGP 2019 Dünya Şampiyonası'nın tamamlanmasına 4 yarış kala bu sezonun 15'inci ayağı olan Tayland Grand Prix'sinde pilotlar şampiyonu belli oldu.



Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, Tayland Grand Prix'sinde de zafere ulaşarak MotoGP 2019 Dünya Şampiyonası'nın tamamlanmasına 4 yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.



Bu sezonun 9'uncu, kariyerinin ise 53’üncü MotoGP zaferine ulaşan 26 yaşındaki İspanyol sürücü Marc Marquez, 2013, 2014, 2016, 2017 ve 2018'den sonra 2019’da 6'ncı MotoGP şampiyonluğuna ulaştı. Bu şampiyonluk ile Marc Marquez, profesyonel kariyerinde 9'uncu şampiyonluğunu kazanmış oldu.



Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de, sezonun 15'inci yarışı Tayland'ın Buriram bölgesindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde 26 tur üzerinden yapıldı. Sezonun ilk 14 yarışının ardından 300 puanı bulunan Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, Tayland’daki birinciliği ile puanını 325'e çıkararak sezonun bitmesine 4 yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.

