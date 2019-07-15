Makarna 5 ayda 251 milyon dolar kazandırdı

- Türkiye'nin, ocak-mayıs dönemindeki makarna ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktar olarak yüzde 7, gelir olarak ise yüzde 9 arttı - İhracatta ulaşılan pazar sayısı 154'den 160'a çıktı - Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan

Makarna 5 ayda 251 milyon dolar kazandırdı
Ekonomi
22 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Makarna üretim ve ihracatında önemli bir konumda bulunan Türkiye, yılın ilk 5 ayında yüzde 9 artışla 251 milyon 852 bin 338 dolar dış satım geliri elde ederken, ulaştığı ülke sayısını da 160'a çıkardı.

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, sektördeki gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Makarna üreticileri açısından 2019 yılının şu ana kadar iyi geçtiğini belirten Külahçıoğlu, ihracat miktarında yüzde 7'lik artışla sektörün yükselişini sürdürdüğünü vurguladı.

Külahçıoğlu, yılın ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla gelir bazında yüzde 9'luk ihracat artışı yakalandığını belirterek, "Geçen yılın ilk 5 ayında yaklaşık 230 milyon dolarlık bir ihracat gelirimiz vardı. Bu yıl ise 251 milyon 852 bin 338 dolarlık gelirle yüzde 9'luk büyümeyi realize etmiş olduk." dedi.

Miktar bazında da artış yaşandığını ifade eden Külahçıoğlu, ocak-mayıs döneminde ihraç edilen makarna miktarının 2018'in aynı dönemi göre yüzde 7 artarak 538 bin 824 tona çıktığı bilgisini verdi.

Külahçıoğlu, Türkiye'nin 2018 yılında 1 milyon 200 bin tonun üzerinde makarna ihracatı yaptığını anımsatarak, 2019 yılı için belirledikleri yüzde 15'lik ihracat artışı hedefi için umutlu olduklarını söyledi.

- "Adını duymadığınız ülkelere ulaşıyoruz"

Ulaştıkları pazar sayısını arttırma yönünde yoğun çaba harcadıklarını aktaran Külahçıoğlu, birçok kişinin adını bile duymadığı ülkelerin sofrasına Türk makarnasının götürüldüğünü kaydetti.

Külahçıoğlu, geçen yıl 154 ülkeye yapılan ihracatın Fildişi Sahili, Malavi, Polinezya, Mayotte, Peru, Dominik Cumhuriyeti'nin eklenmesiyle 160'a çıktığını ifade ederek, "Üreticilerimiz durmuyor, dünyanın her yerine gidiyorlar. Afrika gibi zorlu coğrafyalarda, otellerin bile olmadığı kentlerde pazarlar yaratıp, ülkemizin ihracatına katkı sağlıyorlar." diye konuştu.

Külahçıoğlu, ihracat pazarına eklenen yeni 6 pazara, 2019'un ilk 5 ayında 700 tona yakın ürün gönderildiği bildirdi.

- "Sektörün büyüklüğü 1 milyar dolar"

Büyüklüğü 1 milyar doları bulan Türk makarna sektöründe 24 üreticinin olduğuna işaret eden Külahçıoğlu, 40 bin kişiye direkt ve dolaylı olarak istihdam sağlandığına dikkati çekti.

Külahçıoğlu, Türkiye'nin makarna üretiminde ve ihracatında önemli bir konumda olduğuna değinerek, "Her geçen yıl büyüyen bir Türk makarna sektör var. Girdiğimiz pazarlarda hep kalıcı oluyoruz. Gelecek yıl, bu yükseliş trendimizi korumak istiyoruz. Bu durum ülkemiz açısından sevindirici." dedi.

- "İç tüketim de artıyor"

Makarnanın son yıllarda ev dışında da tercih edilen bir ürün hale geldiğini ifade eden Külahçıoğlu, iç tüketim rakamlarının da artış gösterdiğini kaydetti.

"Tüketimde dünya sıralamasında 18. sıradaydık, 8. sıraya yükseldik." diyen Külahçıoğlu, "Kişi başı tüketim 8 kilogram, bu da sevindirici. Bunu daha yukarıya çıkarmak için farklı kanallardan tüketicileri bilgilendiriyoruz. Ev dışı tüketim ciddi artış gösterdi. Artık dışarıda da makarna tüketimi tercih edilir hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ONURUNA YEMEK
Isparta'da 15 Temmuz Şehitleri Anısına Fidan Dikildi
Rektör Çarıkçı’nın “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Mesajı
17. Eğirdir Triatlon ve Aquatlonu Sona Erdi
Isparta'da yöresel ürünler için adres Kolancı Şarküteri
7.EĞİRDİR TRİATLONU İLK GÜN YARIŞMALARI TAMAMLANDI
Isparta Kara Havacılık Okulu'nda ikinci yangın
TÜRKER AVM'DE HAFTA SONUNA ÖZEL İNDİRİM
Isparta Belediye Başkanı'ndan 15 Temmuz Mesajı
17’nci Eğirdir Triatlonu Başladı…2019
Isparta'da cep telefonu cam ve ekran değişimi
Isparta 15 temmuz Demokrasi Şehitlerimizi Anıyor
711 lira zam geldi! Çalışan anneye 1.015 lira
Isparta'da jandarmadan silah operasyonu
Isparta'nın Kick Boks'taki büyük başarısı 2019
Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı
Isparta'da kaçak kerevit avına sıkı denetim
Kim ne kadar ödeyecek? MTV borcu hesaplama
Eğirdir'de Triatlon ve Aguatlon Heyecanı 2019
Şeker hastasına erken emeklilik hakkı!
Kiraz Festivali 2019 konseri bu tarihte başlıyor
​Araç sahipleri dikkat! Günlük cezası var
Isparta'da merkezde 6 saat enerji kesintisi
Kuyucaklı kadınların ekmek kapısı "lavanta"
Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
site parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantISPARTA PREFABRİK EVisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Kiraz Festivali 2019 konseri bu tarihte başlıyor Kiraz Festivali 2019 konseri bu tarihte başlıyor10 Temmuz 2019
Kamuya 43 bin kişi alınacakKamuya 43 bin kişi alınacak09 Temmuz 2019
Kuyucaklı kadınların ekmek kapısı "lavanta" Kuyucaklı kadınların ekmek kapısı "lavanta" 10 Temmuz 2019
Isparta işkur'dan önemli duyuru 25 kişi...Isparta işkur'dan önemli duyuru 25 kişi...10 Temmuz 2019
Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiTapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi10 Temmuz 2019
Isparta'nın Lavanta Bahçeleri TRT Haber'deIsparta'nın Lavanta Bahçeleri TRT Haber'de08 Temmuz 2019
ISPARTA DİŞ HEKİMLİĞİ ÇITAYI YÜKSELTTİISPARTA DİŞ HEKİMLİĞİ ÇITAYI YÜKSELTTİ09 Temmuz 2019
​Araç sahipleri dikkat! Günlük cezası var​Araç sahipleri dikkat! Günlük cezası var10 Temmuz 2019
Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltıIsparta'da FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı11 Temmuz 2019
711 lira zam geldi! Çalışan anneye 1.015 lira711 lira zam geldi! Çalışan anneye 1.015 lira12 Temmuz 2019
Şehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandıŞehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı10 Temmuz 2019
Isparta'da jandarmadan silah operasyonuIsparta'da jandarmadan silah operasyonu12 Temmuz 2019
Kim ne kadar ödeyecek? MTV borcu hesaplamaKim ne kadar ödeyecek? MTV borcu hesaplama11 Temmuz 2019
24 SAAT AÇIK AVM 32 BY BAKKAL!24 SAAT AÇIK AVM 32 BY BAKKAL!08 Temmuz 2019
Isparta'da uyuşturucu operasyonu...Isparta'da uyuşturucu operasyonu...08 Temmuz 2019
Şeker hastasına erken emeklilik hakkı!Şeker hastasına erken emeklilik hakkı!11 Temmuz 2019
Burdurlu askerimiz şehit düştüBurdurlu askerimiz şehit düştü09 Temmuz 2019
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralıBurdur'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı14 Temmuz 2019
2019 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi ne kadar...2019 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi ne kadar...10 Temmuz 2019
ISPARTA'DA 15 TEMMUZ 3. YILDÖNÜMÜ ANMA ETKİNLİKLERİISPARTA'DA 15 TEMMUZ 3. YILDÖNÜMÜ ANMA ETKİNLİKLERİ10 Temmuz 2019