İSTANBUL - Lenovo'nun, iş dünyasında üst düzey performansa ekonomik fiyatla ulaşmak isteyenler için geliştirdiği V330 serisi dizüstü bilgisayarları n11.com'da 2 bin 600 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

n11.com'un açıklamasına göre, Lenovo, yeni dizüstü bilgisayar serisini n11.com'da satışa sundu.

Günlük hayatta karşılaşılan kazalara karşı şok, titreşim, klavye, menteşe, fan, panel soyulma, sıcaklık ve basın olmak üzere 8 farklı zorlu koşullarda güvenilirliği ve dayanıklılığı test edilerek geliştirilen V330, tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek geniş seçeneği, güçlü donanım özellikleriyle kullanıcısının iş heyecanına performansıyla destek oluyor.

Yeni ürün, 15 inç büyüklüğü, 180 derece açılabilen ekranıyla daha keyifli bir çalışma ve oyun deneyimi sunarken, ergonomik tam boyutlu klavyesiyle üretkenliğe de destek oluyor. HD web kamerası, stereo hoparlörü ile dünyanın diğer ucundaki iş toplantılarına daha canlı katılmayı sağlayacak ürün, kişisel verilerin korunması konusunda iddialı.

Windows 10 Pro Bitlocker ile uyumlu Trusted Platform Module bütünleşik sabit yazılımını içeren V330, hem parolaları hem de verileri koruma altına alıyor. Active Protection System özelliği ile olası arızalarda veri kaybına karşı sabit sürücüyü otomatik olarak kilitleyen ürün, fiziksel kamera kapağıyla da gizliliğinizi korumaya yardımcı olacak. 512 GB'ye kadar SSD ve 2 TB'ye kadar HDD depolama seçenekleri bulunan V330, 20 GB'ye kadar DDR4 RAM destekliyor.

Lenovo'nun iş dünyasının yükünü hafifletecek yeni serisi V330, n11.com'da 2 bin 600 TL'den başlayan fiyatlarla kullanıcıların ilgisine sunuluyor.