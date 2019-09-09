Kuveyt Türk'te QR kodla hesaptan ödeme dönemi

Kuveyt Türk, "hesaptan havale yöntemi" ile e-ticaret sitelerinde QR kod ile ödeme yapmaya imkan tanıyan sistemi müşterilerinin kullanımına sundu - Kuveyt Türk İnsan Kaynakları, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir: - "

Kuveyt Türk'te QR kodla hesaptan ödeme dönemi
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Kuveyt Türk, ödeme çözümlerinde öncü FinTech şirketi ComPay ile birlikte, doğrudan hesaptan havele yöntemini kullanarak "QR Kod ile Hesaptan Ödeme" hizmetini hayata geçirdi.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişlerde QR Kod ile ödeme imkanı sağlayan uygulama sayesinde kullanıcılar, kredi kartına ihtiyaç duymadan alışverişlerini banka hesabından gerçekleştirebiliyor.

ComPay tarafından Kuveyt Türk API Market kullanılarak geliştirilen "QR Kod ile Hesaptan Ödeme" hizmeti hızlı, pratik ve güvenli olmasıyla dikkati çekiyor. Sistem, online alışverişlerin ödeme aşamasında ekranda alışveriş detayını içeren bir QR kod gösterilmesiyle devreye giriyor.

Kuveyt Türk müşterileri, bankanın mobil şubesi üzerinden müşteri numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra "QR Kod Menüsü"nün altından "QR Kod ile Ödeme"yi seçiyor. Kuveyt Türk Mobil Şube ekranında açılan kamera ile online alışveriş sitesindeki QR kod okutulduğunda ödeme işlemi tamamlanmış oluyor.


- "Kredi kartının yerini QR kod ile ödeme alıyor"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk İnsan Kaynakları, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, katılım bankaları arasında yenilikçi bir ödeme çözümüne imza attıklarını belirterek, bazı bankaların uyguladıkları QR kodla kredi kartından ödeme yönteminden farklı olarak doğrudan hesaptan havale yöntemiyle ödeme hizmeti sunmaya başladıklarını aktardı.

ComPay'in 50'den fazla e-ticaret sitesinde ödeme imkanı sunduğunu bildiren Demir, şunları kaydetti:

"ComPay, çalışmakta olduğu diğer anlaşmalı kurumlardan farklı olarak ‘QR Kod ile Hesaptan Ödeme’ yöntemini Kuveyt Türk ile hayata geçiriyor. İlk aşamada ComPay ile anlaşmalı üye iş yerleri arasında bulunan ereyon.com.tr, Etstur, ucuzabilet.com ve 500 TL ve üzeri alışverişler için n11.com e-ticaret sitelerinden, müşterilerimiz online alışverişlerinde Kuveyt Türk mobil şube uygulamasını kullanarak hesaptan QR kod ile ödeme yapabilecek. Bu sayede müşterilerimiz, kredi kartına ihtiyaç duymadan, havale işlemi yapar gibi alışverişlerini gerçekleştirebilecek."


- "Ekosistem iş birlikleriyle müşteri deneyimimizi iyileştiriyoruz"


Aslan Demir, Kuveyt Türk olarak müşteri odaklı yaklaşımlarını dijital dönüşüm ekseninde gerçekleştirdikleri inovatif çalışmalarla desteklerini belirterek, "Dijital dönüşüm stratejimizi kolay, güvenli, hızlı ve kesintisiz müşteri deneyimi sunmak üzerine kurguladık. Müşteri deneyimini iyileştirmek için önceliklendirdiğimiz başlıklardan biri de, ekosistem iş birlikleri gerçekleştirmek. Bu kapsamda FinTech'ler ile kurduğumuz iş birlikleriyle yenilikçi iş modellerini kurumumuza kazandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Özellikle haziran ayından itibaren 30'dan fazla FinTech ile görüşerek müşterilerinin ve çalışanlarının ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler üretmeyi ve yeni iş modelleri geliştirmeyi amaçladıklarını kaydeden Demir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"FinTech’lerin API Market üzerinden veya diğer kanallardan bankamız ile kurmuş olduğu temaslarda veya kurum içerisindeki diğer birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda gelen firmaları değerlendirme sürecini, kendi bünyemizde kurduğumuz Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Birimi ile yürütüyoruz. FinTech’lerin çalışma taleplerini ilgili iş birimleri ve teknik ekiplerin bir araya gelmesiyle kurulan komitelerde değerlendiriyoruz. Paydaşların olumlu kararları neticesinde yeni iş modellerinin kuruma kazandırılmasına ve müşteri deneyimlerinin iyileştirilmesine odaklanarak kurumumuz ve hiç şüphesiz ülkemiz için katma değer üretiyoruz. Bu doğrultuda FinTech’lerden gelen taleplere açığız ve elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız."


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