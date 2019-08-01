İSTANBUL (AA)- Kuveyt Türk, 2019 yılının ilk yarısına dair finansal sonuçlarına göre, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artışla 601 milyon TL net kâr elde ederek istikrarlı büyümesini sürdürdü.



Kuveyt Türk’ten yapılan açıklamaya göre, banka toplanan fon büyüklüğünü 2018 yıl sonuna göre yüzde 28 artışla 69,2 milyar TL’ye çıkardı. Kullandırılan fon büyüklüğü ise yüzde 10,6 artışla 52,9 milyar TL’ye ulaştı.

Öz varlıklarını 6 milyar TL, aktif büyüklüğünü ise 87 milyar TL’ye yükselten banka, aktif büyüklük açısından katılım bankaları arasında ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, başarılı geçen ilk çeyreğin ardından yılın ilk yarısını da hedeflerinin üzerinde bir büyümeyle kapattıklarını belirterek, ekonomi yönetiminin düzenlemeleriyle birlikte bankacılık sektöründeki yatay seyrin yılın ikinci yarısında yukarı yönlü ivmeleneceğini aktardı.



Reel ekonominin desteklenmesi ve büyümenin finansmanına katkı sağlamak için yaptıkları çalışmalara hız kazandıracaklarını ifade eden Uyan, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın indirim kararı sonrası, işletmelere yönelik Türk lirası finansman oranlarımızı indirirken konut ve araç finansmanı kullanmak isteyen bireysel müşterilerimiz için ise tüm vade seçeneklerinde kâr oranlarımızı aşağı çektik. Diğer taraftan banka olarak, ilk yarı verileriyle birlikte yıl sonuna kadar ulaşacağımızı öngördüğümüz 85 milyar TL aktif büyüklük tutarının üzerine çıktık. 1 milyar TL’nin üzerinde net kâr hedefimize de sağlam adımlarla yaklaşıyoruz.” ifadelerinde bulundu.





- İhracata destek için yeni paket







Uyan, ihracatı desteklemek ve ülkeye döviz girdisini artırmak amacıyla ocak ayında hayata geçirdikleri İhracat Destek Paketi’nin büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Açıkladığımız paket ile hedeflerimizi aşarak yaklaşık 500 milyon dolarlık bir hacme ulaştık. İhracatçılarımızın yoğun ilgi ve talebi üzerine kampanyamızı devam ettirme kararı aldık. 300 milyon dolarlık limitle 1 Ekim 2019’a kadar devam edecek yeni bir paket açıkladık. İhracat yapan müşterilerimizin ihtiyaçlarını analiz ederek kendilerine en uygun oran ve vade seçeneklerini sunuyoruz. İhracat bedeli taahhüdü almak kaydıyla 6 aya kadar ödemesiz olmak üzere 36 aya varan vadelerle finansman kullandırarak ihracatçımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Paketimizin yeni etabında kâr oranlarımızı da indirdik. Yeni dönemde Euro’da aylık yüzde 0,26, dolarda ise aylık yüzde 0,35’ten başlayan kâr oranlarıyla finansman desteği verebiliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.



Bu dönemde Eximbank’ın Kısa Vadeli Alacak Sigortası’na entegre olan ilk katılım bankası olduklarını ifade eden Uyan, “Eximbank, yurt dışı satışa yönelik alacakların tahsilatını kolaylaştırmak amacıyla ihracatçıların alacaklarını ticari ve politik risklere karşı sigortalıyor. Bankalar da bu sigorta poliçesini teminat kabul edip ihracatçılarına finansman sağlıyor. Bu sisteme dahil olan ilk katılım bankası olarak bundan böyle mal mukabili ihracat yapan tüm ihracatçılarımızın da yanındayız.” yorumunu yaptı.





- Sektörlere özel finansmanlar





Uyan, farklı sektörlere özel finansman paketleri oluşturduklarını belirterek, yeni yıla 50 milyon yabancı turist hedefiyle başlayan turizmcilere yönelik sezonda ödemeli turizm finansmanı ve esnek ödemeli kredi kartı imkanı sunduklarını kaydetti.



Çiftçilere özel Tohum Kart ile de tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ürün, ekipman, tohum ve fide alımlarında ödemeleri hasat dönemine kadar ertelediklerini kaydeden Uyan şunlara dikkati çekti:



“Teknoloji, inovasyon ve dijital dönüşüm ekseninde geliştirdiği ürün ve hizmetlerle müşterilerinin hayatını kolaylaştıran Kuveyt Türk, yeni mobil uygulaması TradePlus ile yatırım fonları, hisse senetleri, döviz, altın, gümüş gibi yatırım araçlarını cebe taşımaya başladı. Hafta içi her gün 24 saat, uluslararası faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde hazine yatırım ürünlerinin takibine, anlık fiyatlarla işlem yapmaya ve alım-satım emri vermeye olanak tanıyan TradePlus, müşterilerin hesaplarıyla entegre çalışan yenilikçi bir teknolojiyle müşteri deneyimini üst seviyeye taşıyor. Dijital bankacılıkta bir milyon müşteriye ulaşan Kuveyt Türk, ülke genelinde 418 şubesinde verdiği hizmetleri uçtan uca dijital bir ortamda da sunuyor.”



