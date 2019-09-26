Kuveyt Türk, Londra’da Sibos fuarına katıldı

23-26 Eylül'de Londra’da düzenlenen etkinlikte Kuveyt Türk, muhabir bankalarına ve uluslararası finans dünyasına, dış ticaret ve hazine başta olmak üzere çeşitli alanlardaki ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirdi

Kuveyt Türk, Londra’da Sibos fuarına katıldı
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

LONDRA - Türkiye’nin öncü katılım bankası Kuveyt Türk, bankacılık ve finansal teknoloji alanında dünyanın en önemli fuarlarından biri olan Sibos’a katıldı.

Bu yıl 23-26 Eylül'de Londra’da düzenlenen etkinlikte Kuveyt Türk, muhabir bankalarına ve uluslararası finans dünyasına, dış ticaret ve hazine başta olmak üzere çeşitli alanlardaki ürün ve hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe Kuveyt Türk, bu yıl ana ortağı Kuwait Finance House’un (KFH) yanı sıra Kuveyt Türk Bahreyn Şubesi, yüzde 100 iştirakliğini üstlendiği Almanya merkezli KT Bank AG ile yazılım ürünleri geliştiren Architecht Teknoloji ile birlikte yer aldı.


- “Bankamızın uluslararası arenadaki algısını daha da güçlendirdik”


Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Ahmet Albayrak, Sibos’a katılımları hakkında bilgi verdi.

Fuarın bankacılık alanındaki en prestijli organizasyonlardan biri olduğunu dikkat çeken Ahmet Albayrak, “Türkiye’de 30 yıldır faaliyetlerimizi başarıyla sürdürüyoruz. Muhabir bankalarımız aracılığıyla altı kıtanın 197 ülkesinde bankacılık müşterilerine kaliteli hizmet veriyoruz. Başta dış ticaret ve hazine ürünlerimiz olmak üzere, tüm uluslararası işlemlerimiz için yurt dışındaki finans kuruluşlarıyla sağlıklı ilişki içinde olmaya ve yeni ilişkiler kurmaya özen gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Albayrak konuşmasına şöyle devam etti:

“Sibos bize her yıl böyle bir imkanı sunarak bankamızın uluslararası arenadaki olumlu algısını daha da güçlendiriyor. Bu yıl hem ana ortağımız KFH hem de iki iştirakimiz olan KT Bank AG ve Architecht Teknoloji ile birlikte çok güçlü bir şekilde fuara katılım gösterdik. Bahreyn Şubemiz de fuarda önemli görevler üstlendi. Fuar öncesinde organize ettiğimiz toplantılarla 32 ülkeden 83 kuruluşla görüşme gerçekleştirdik. Etkinlik boyunca ayrıca çok sayıda kuruluşla tanışma imkanı bulduk. Yalnızca bankamızı değil, ülkemizi de Sibos’ta en iyi şekilde temsil ederek finans kuruluşlarına kaliteli bilgi akışı sağladık”



- Yeni ürün ve hizmetler uluslararası bankacılık sektörüne tanıtıldı


Kuveyt Türk, organize ettiği toplantı ve ikili görüşmelerin yanı sıra muhabir bankalarla da bir araya gelme fırsatı bularak başta dış ticaret ve hazine alanında olmak üzere çeşitli ürün ve hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Bu kapsamda Türkiye’de bağlantılı ithalat ve ihracat işlemlerinde kullanılan akreditif, garanti mektupları ve Türk Lirası ile dış ticaret kapsamında Vostro hesap hizmeti detaylı şekilde anlatıldı.

Ana ortağı KFH dolayısıyla Körfez Bölgesi’nde ciddi bir ilişki ağına sahip olan Kuveyt Türk, bu ilişkilerinin önemli bir kısmını Bahreyn Şubesi üzerinden yürütüyor.

Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştirakıyla kıta Avrupası’nın ilk katılım bankası olarak kurulan KT Bank AG, Sibos’ta EUR Clearing ürününü tanıttı. Kuveyt Türk’ün Ar-Ge merkezlerinde geliştirilen ürün ve hizmetlerin ihracatını gerçekleştiren teknoloji şirketi Architecht ise başta BOA Bankacılık Platformu olmak üzere çeşitli yazılım ürünlerini tanıtma imkanı buldu.

Kuveyt Türk, Sibos’ta ürün ve hizmetlerinin tanıtımının yanı özel bir etkinliğe de imza attı. Kuveyt Türk musiki ekibi, Sibos fuar alanında ney dinletisi gerçekleştirdi.

Yunus Emre’den Ömer Faruk Tekbilek’e uzanan isimlerin beş eserini ustalıkla icra eden Kuveyt Türk ekibi, fuar için dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların beğenisini kazandı.

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