Kripto para devinden 'finansal teknolojilerde en aktif pazar Türkiye' vurgusu

Binance Üst Yöneticisi Changpeng Zhao, "Devletlerin kripto paralar ve blockchain teknolojisiyle ilgili çalışmalar yapması, kripto para pazarının yakın gelecekte daha da büyümesine olanak sağlayacak." dedi.

Kripto para devinden 'finansal teknolojilerde en aktif pazar Türkiye' vurgusu
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'nin Üst Yöneticisi Changpeng Zhao, Türkiye'nin hem blockchain teknolojisinde hem de kripto para sektöründe en aktif pazar olduğunu belirterek, "Türkiye, bu alanda lider rolü üstleniyor ve bu rol, Türkiye'ye finansal teknoloji gelişmelerine öncülük etme şansı veriyor. Türkiye, doğru adımlar atarsa finansal teknolojiler alanında yakın gelecekte çok önemli bir aktör haline gelecektir." dedi.

AA muhabirinin, merkezi ABD'de bulunan kripto para marketi izleme şirketi CoinMarketCap'in verilerinden derlediği bilgilere göre, halihazırda 4 bin 849 kripto para birimi ve bu paraların alım satım işlemlerinin gerçekleştirildiği 20 bin 850 kripto para borsası bulunuyor.

Bu yılın ocak ayında 125,6 milyar dolar olan kripto para pazarının toplam büyüklüğü, yüzde 59 artış göstererek kasım ayı itibarıyla 200 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Pazar büyüklüğündeki artışın yanı sıra hem şirketler hem de devletler kripto paraların teknolojik altyapısını oluşturan blockchain teknolojisine ve dijital paralara yönelik çeşitli çalışmalar yürütüyor.

"Devletlerin çalışmaları kripto para pazarını büyütecek"

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'nin Üst Yöneticisi Changpeng Zhao, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin Merkez Bankası'nın kripto paralarla ilgili yaptığı çalışmalar hakkında detaylı bilgi sahibi olmadıklarını belirterek, "Merkez bankalarının ve diğer girişimlerin blockchain teknolojileriyle ilgili çalışmalarına destek vermeye hazırız. Çin Merkez Bankası'nın dijital para projesi, endüstri için gayet iyi bir gelişme." dedi.

Çin'in, blockchain teknolojisinin gelişimini önemsediğini ancak kripto paraların yayılmasına yönelik bir yaklaşımlarının söz konusu olmadığını vurgulayan Zhao, Çin başta olmak üzere tüm devletlerin blockchain teknolojisine olan yaklaşımlarının olumlu ve bu durumun blockchain teknolojisi açısından sevindirici olduğunu ifade etti.

Zhao, devletlerin kripto paralar ve blockchain teknolojisiyle ilgili çalışmalar yapmasının kripto para pazarının yakın gelecekte daha da büyümesine olanak sağlayacağını kaydetti.

"Blockchain teknolojisini tanıdıkça sisteme olan güvenleri de artacak"

Changpeng Zhao, bazı insanların kripto paralarla ilgili güven sorunu yaşadığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Güven sorunu yaşayanlar blockchain teknolojisine dair bilgiye sahip değiller. Bu teknolojinin işleyişini anladıklarında blockchain'in güvenilir olduğunu görecekler. Blockchain teknolojisinde kimseye güvenmeniz gerekmiyor. Çünkü ortada siz ve bir ağ bulunuyor. Ağdaki işlemler matematiksel formüller içeren yazılımlar tarafından gerçekleştiriliyor. Bu noktada kolayca güvenebileceğimiz bir yapı olduğunu söylemek mümkün. İnsanlar blockchain teknolojisini tanıdıkça sisteme olan güvenleri de artacak."

Zhao, Türkiye'nin hem blockchain teknolojisinde hem de kripto para sektöründe en aktif pazar olduğunun rahatlıkla söylenebileceğini aktararak, "Türkiye, bu alanda lider rolü üstleniyor ve bu rol, Türkiye'ye finansal teknoloji gelişmelerine öncülük etme şansı veriyor. Türkiye, doğru adımlar atarsa finansal teknolojiler alanında yakın gelecekte çok önemli bir aktör haline gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Kağıt paraların yerini dijital paralar alacak"

Binance'nin Üst Yöneticisi Zhao, kağıt paraların yakın gelecekte yerini dijital paralara bırakacağını belirterek, Çin'de kağıt para kullanımının kalmadığını söyledi.

Zhao, Çin'de kullanılan paranın blockchain teknolojisine dayalı bir para olmasa da dijital bir para olduğunu aktararak, "İnsanlar, telefonlarını kullanarak QR kod aracılığıyla ödeme yapıyor ve herhangi fiziki bir para kullanmıyor. Şüphe yok ki dünyada tüm fiziki paralar, yerini blockchain teknolojisine adapte olmuş dijital paralara bırakacak." ifadelerini kullandı.

Binance olarak sektöre tarafsız yaklaştıklarını belirten Zhao, şunları kaydetti:

"Hiçbir coine ve bu alandaki çalışmaya karşı değiliz. Facebook'un Libra projesi eğer ciddi bir kullanıcı sayısına ulaşırsa Libra'yı desteklemekten memnuniyet duyarız. Biz tüm coin'lerin kullanıcı sayılarının artmasını isteriz. Çünkü kripto paralara daha fazla insanın ilgi göstermesi ve kullanması tüm endüstri için faydalı bir gelişme olacaktır.

Telefon ve bilgisayar ilk çıktığında tüm dünyada satılabileceği düşünülmüyordu. Fakat bugün tüm dünyada satılır ve kullanılır hale geldi. Blockchain teknolojisi de bu şekilde yakın gelecekte küresel olarak kullanılır hale gelecektir."

Muhabir: Tolga Yanık,Yunus Türk

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