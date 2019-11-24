KOSGEB'den kredi faiz oranlarında indirim

KOSGEB Başkanı Uzkurt, "KOBİ'lerin krediye kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla yeni destek programı geliştiren KOSGEB, ekonomideki olumlu sinyaller üzerine faiz ve kar payı oranlarını 175 baz puan aşağı yönlü revize etti."dedi.

KOSGEB'den kredi faiz oranlarında indirim
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, KOBİ Finansman Destek Programı'nda faiz ve kar payı oranlarının 175 baz puan aşağı yönlü revize edildiğini belirterek, "Stratejik ve öncelikli sektörlerde yer alan işletmelere 500 bin liraya kadar, KOSGEB desteğiyle işletmesini kurmuş ya da kuracak olan işletmelere ise 50 bin liraya kadar kredi kullanımlarında destek oluyoruz." dedi.

Uzkurt, AA muhabirine, KOSGEB'in, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve 10 bankayla protokol imzalayarak, KOBİ Finansman Destek Programı'nı devreye aldığını anımsattı.

Türk ekonomisindeki canlanmanın kredi faizlerindeki düşüşü de beraberinde getirdiğini ifade eden Uzkurt, KOBİ'lerin krediye kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla yeni bir destek programı geliştiren KOSGEB'in, ekonomideki olumlu sinyaller üzerine faiz ve kar payı oranlarını, 175 baz puan aşağı yönlü revize ettiğini söyledi.

Yeni düzenlemeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni'nde açıkladığını dile getiren Uzkurt, "KOSGEB olarak, stratejik ve öncelikli sektörlerde yer alan işletmelere 500 bin liraya kadar, KOSGEB desteğiyle işletmesini kurmuş ya da kuracak olan işletmelere ise 50 bin liraya kadar kredi kullanımlarında destek oluyoruz. 50 bin liralık kredi kullanımının 10 puanlık, 500 bin liralık kredi kullanımının ise 12 puanlık faiz veya kar payı kısmını biz karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Stratejik ve öncelikli sektörlere destek

Uzkurt, kredi kullanan KOBİ'ler için avantajlı olan revizyonla artık işletmelerin 15 bin liraya kadar daha az faiz ve kar payı ödeyeceklerini belirterek, her iki kredinin de işletme kredisi ve makine teçhizat kredisi olarak kullanılmasının mümkün olacağını vurguladı.

KOSGEB desteğiyle kurulan bir KOBİ'nin 50 bin liralık bir krediye hak kazandığında bunun 30 bin lirasının makine teçhizat kredisi, 20 bin lirasının da işletme kredisi olarak kullanabileceğini anlatan Uzkurt, "İşletme kredisinde vade en fazla 18 ay iken, makine teçhizat kredisinde 36 ay olacak. Stratejik ve öncelikli sektörlerde yer alan işletmelerin 500 bin liraya kadar kullanacakları kredilerde karşılanan 12 puanlık faiz veya kar payının tamamını biz karşılayacağız. 12 aylık vadede faiz-kar payı yaklaşık 33 bin 100 lira olacak. 18 aylık vadede ise biz yaklaşık 49 bin lira faiz-kar payı ödeyeceğiz. İşletme de anapara hariç yaklaşık bin lira faiz veya kar payı ödeyecek." diye konuştu.

Uzkurt, KOBİ'lerin bankalarla yapılan protokol gereği kredi limitlerini 3 yıllık bir periyotta tek seferde veya parça parça kullanabileceklerini ifade ederek, KOBİ'lerin ise belirlenen vadelerde her ay ödeme yapabileceklerini söyledi.

KGF ve 10 bankayla protokol imzalandı

KOSGEB'in 50 bin liralık girişimcilik kredisinin, girişimcinin; kadın, genç, engelli, gazi ve şehit yakını olması durumunda 70 bin lira olarak uygulandığının altını çizen Uzkurt, şunları kaydetti:

"Kamu kaynağının daha etkin, verimli kullanılması ve daha fazla katma değer üretilmesi ilkesinden hareketle, KOBİ'lerimizin düşük maliyetlerle finansman imkanlarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla yıl boyu erişilebilen bir program olarak uygulamaya alınan KOBİ Finansman Destek Programı KOBİ'lerimize ve ekonomimize değer katması en büyük mutluluğumuz olacak. KOBİ'ler, KGF, Akbank, Denizbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Türk Ekonomi Bankası ve Yapı Kredi Bankası'na başvuru yapabilecek."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarası
Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!
Hakiki Karadeniz Hamsi Gözde Balık Tezgahlarında...
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI 1 'İ AĞIR 2 YARALI
Güleda'dan geriye mutlu ve neşeli görüntüleri kaldı
Düşük emekli maaşı bağlanmasının 3 nedeni! Yüksek maaş için bunlara dikkat
​Asgari ücrette ilk rakamlar!
Davraz’ın sezonu Gül ve Lavantayla Uzayacak
Güleda'nın "fotoğrafçılık" hayali yarım kaldı
Isparta il Kültür Müdürlüğü'nde Hizmet iç eğitim programı düzenlenecek...
Aranan 22 şahıs Isparta'da yakalandı
Isparta Gülü ve Lavantası Kooperatifler Fuarı'nda
​AKŞEHİR'Lİ ÖĞRETMENLER EĞİRDİR'E HAYRAN KALDI
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI
Isparta il Müftüsü Öğretmenler Günü Mesajı
Usta Fotoğraf sanatçısından muhteşem Eğirdir hatırası
Isparta'da sporculara ücretsiz Cep Herkülü filmi izletildi
TED Isparta Koleji'nde Ağız ve Diş Sağlığı ele alındı
Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak
​ISPARTA 4.TRAVELEXPO ANKARA Turizm ve Seyahat Fuarında...
Başdeğirmen'den Isparta 32 spor'a maddi destek
Isparta'da üniversite öğrencisinin öldürüldüğü apartın boşaltıldığı iddiası
Vali Seymenoğlu Sağlık Hizmetleri Sempozyumu”nun açılış törenine katıldı
EYT'nin devlete yıllık maliyeti dudak uçuklattı
Isparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepkiISPARTA'DA KADINLARDAN, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GÜLEDA CANKEL'İN ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİ
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
ısparta yas pastaısparta eğlence merkezleriısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!17 Kasım 2019
Isparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulunduIsparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulundu17 Kasım 2019
Isparta'dan 5 ülkeye "kemik çimentosu" ihracatıIsparta'dan 5 ülkeye "kemik çimentosu" ihracatı18 Kasım 2019
Gözde Balık Evi'nden efsanevi deniz ürünleri menüleriGözde Balık Evi'nden efsanevi deniz ürünleri menüleri17 Kasım 2019
Isparta’da özel sporculardan yüzmede çok özel başarı Isparta’da özel sporculardan yüzmede çok özel başarı18 Kasım 2019
Yeni Burdur Tanıtım Filmi ÇıktıYeni Burdur Tanıtım Filmi Çıktı18 Kasım 2019
Vali Ömer Seymenoğlu,Şarkikaraağaç Çaltı Köyü'ndeVali Ömer Seymenoğlu,Şarkikaraağaç Çaltı Köyü'nde19 Kasım 2019
Isparta'da üniversite öğrencisinin öldürüldüğü apartın boşaltıldığı iddiasıIsparta'da üniversite öğrencisinin öldürüldüğü apartın boşaltıldığı iddiası21 Kasım 2019
Üniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandıÜniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı19 Kasım 2019
Isparta'da 51 yaşındaki Turan'dan haber alınamıyor!Isparta'da 51 yaşındaki Turan'dan haber alınamıyor!19 Kasım 2019
Isparta'da bıçaklanan üniversite öğrencisi kız öldüIsparta'da bıçaklanan üniversite öğrencisi kız öldü19 Kasım 2019
Isparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepkiIsparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepki20 Kasım 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç ziyaretiIsparta Valisi Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç ziyareti19 Kasım 2019
EYT'nin devlete yıllık maliyeti dudak uçuklattıEYT'nin devlete yıllık maliyeti dudak uçuklattı21 Kasım 2019
TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!19 Kasım 2019
Üniversiteli Güleda cinayetindeki ihmal iddiaları araştırılıyorÜniversiteli Güleda cinayetindeki ihmal iddiaları araştırılıyor20 Kasım 2019
Isparta il sağlık müdürülüğü'nden önemli bilgilendirmeIsparta il sağlık müdürülüğü'nden önemli bilgilendirme19 Kasım 2019
Güleda'nın "fotoğrafçılık" hayali yarım kaldıGüleda'nın "fotoğrafçılık" hayali yarım kaldı22 Kasım 2019
Ayhan Usta'dan Isparta'ya yeni şubeAyhan Usta'dan Isparta'ya yeni şube20 Kasım 2019
Gramı bir milyon euro: Bakanlık harekete geçti, ekonomiye kazandırılacakGramı bir milyon euro: Bakanlık harekete geçti, ekonomiye kazandırılacak20 Kasım 2019