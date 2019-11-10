ANKARA - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteklerinden imalat sanayisine ayrılan pay kademeli olarak yüzde 75'e, öncelikli imalat sanayisi sektörlerine ayrılan pay ise yüzde 50'ye yükseltilecek.

AA muhabirinin 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, imalat sanayisinde rekabet gücü ve verimliliğin geliştirilerek yüksek katma değerli üretimin artırılması hedefleniyor.

Yeni dönemde imalat sanayisindeki firmalarının uzun dönemli getiriyi hedefleyerek risk almasını sağlayacak, güçlü ve yenilikçi araçlarla finansmana erişimi kolaylaştıran bir yapı oluşturulması amaçlanıyor.

Finansal destek sağlayan kurumların ve bankacılık sisteminin, imalat sanayisinin ihtiyaçlarına yönelik uygulamaları da güçlendirilmesi planlanıyor.

Hibe yerine faizsiz, uzun vadeli geri ödeme modeli

Bu kapsamda, KOSGEB destekleri içinde imalat sanayisine ayrılan pay kademeli olarak yüzde 75'e çıkarılırken, öncelikli imalat sanayisinin payı da yüzde 50'ye yükseltilecek.

Bu alanda sağlanacak desteklerin yalınlaştırılması planlanırken, hibe yerine faizsiz, uzun vadeli, geri ödemeli destek modellerine geçilecek.

İmalat sanayisi ve orta yüksek, yüksek teknolojili imalat sanayisi sektörlerine yönelik KOSGEB desteklerindeki önceliklendirme devam edecek. Proje teklif çağrılarında da 11. Kalkınma Planı'nda yer alan sektörlere öncelik tanınacak.

Bankaların yatırım kredilerine ilave destek

Yatırım teşvik sistemi kapsamında, öncelikli sektörlerde belirlenecek ürünlerin üretimine yönelik, bankalar tarafından kullandırılan yatırım kredilerinde de ilave destek sağlanacak.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi uygulamasına ilişkin çalışmalara devam edilirken, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile destek kararı verilen yatırım projeleri için nakit desteği temin edilecek.

Stratejik yatırımlar için faiz ve istihdam destekleri ise avantajlı oran, süre ve tutarlarda uygulanacak.

Taşınır rehni yoluyla krediye erişime ilişkin sistem ve süreçler etkinleştirilerek bu yolla imalat sanayisi sektörlerine kredi kullandırma imkanları artırılacak. İmalat sanayisinde hedef alt sektörler belirlenecek.