İSTANBUL - Koçtaş, 1 Aralık'a kadar geçerli "Şahane Cuma" kampanyasından yararlanmak isteyen Koçtaş Kart sahiplerini, Koçtaş mağazalarında bekliyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, banyo, mobilya, aydınlatma, ısıtma ve halı gibi seçeneklerin yanı sıra, mutfağın vazgeçilmezleri arasında bulunan küçük ev aletleri, tadilat işlerini kolaylaştıran el aletleri gibi yüzlerce çeşit ürünü kapsayan "Şahane Cuma" indirim kampanyasını başlatıyor.

Avantajlar dünyasının kapılarını açan Koçtaş Kart ayrıcalığıyla 1 Aralık'a kadar geçerli olacak indirimler, bugünden itibaren başlıyor.



"Şahane Cuma" indirimleri kapsamında indirimler şöyle sıralandı:

"Beko El Blender Seti 309,90 TL yerine 199,90 TL’lik, Fidel 3’lü avize 149,90 TL yerine 89,99 TL’lik, Asya Country 6 Kapaklı 2 Çekmeceli Aynalı Gardırop 2 bin 299 TL yerine 1299 TL’lik fiyatlarla Koçtaş’taki yerini alıyor. Ayrıca Erbauer darbeli matkap 319,90 TL yerine 199,90 TL’lik fiyatıyla yaşam alanlarına kendi dokunuşlarıyla değişiklik katmak isteyenleri bekliyor."