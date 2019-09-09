Koçtaş'ın mobil uygulaması "ustabilir" yenilendi

Ev geliştirme perakendeciliği kuruluşu Koçtaş’ın evinde yaptıracağı tadilat için usta ihtiyacı duyan kişiler ile işinde uzman ustaları buluşturduğu Ustabilir uygulaması yenilendi

Koçtaş'ın mobil uygulaması "ustabilir" yenilendi
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Koçtaş’ın ustalar ile evini yenilemek isteyenleri bir araya getirdiği ve ücretsiz olan Ustabilir uygulaması, yenilenen ara yüzü ve birçok yeni özelliğiyle kullanıcılarla buluşuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde Koçtaş’ın bulunduğu tüm illerde kullanımda olan Ustabilir’de, Kaizen Telekomünikasyon tarafından hayata geçirilen ‘Google Sesli Asistan’ hizmeti ‘Ustabilir Asistan’ ile kullanıcılar, artık sesle veya yazılı olarak ustalar hakkında bilgi alabiliyor. İhtiyaçlara yönelik asistanlar geliştiren ve 300 binden fazla kullanıcıya hizmet veren Kaizen Telekomünikasyon’un hayata geçirdiği Ustabilir Asistan’ı açtıktan sonra kullanıcılar, “Ustabilir ile konuş” diyerek istediği ustaya kolayca ulaşabiliyor. Böylece, tadilat türüne göre işinde uzman ve evine en yakın ustayı pratik bir şekilde seçebiliyor.

Yeni sürümle birlikte Ustabilir’e ilan panosu özelliği de eklendi. Bu özellik ile müşteriler ustalara talep gönderirken, bu işlerini talepte bulundukları ustalar dışında ilan panosunda da paylaşabiliyor. Böylece iş tanımına ve bölgesine en uygun ustaların bu işleri görebilmesi ve isterlerse müşteriye teklif iletebilmesi sağlanıyor. Ustabilir’e yeni eklenen özelliklerden biri ise Usta Referans İşler alanı. Ustalar daha önce yaptıkları işleri profillerine yükleyebiliyor, daha önce tamamladıkları işleri görsellerle referans olarak paylaşabiliyor. Ustabilir’de diğer bir yenilik ise kategori bölümünde gerçekleştirildi. Kullanıcılardan gelen geri bildirimler dikkate alınarak mevcut 12 kategori, alt kırılımlarla birlikte toplam 130’a çıkarıldı. Bu yenilikle birlikte kullanıcılar, detaylı kategorilerden ihtiyacına en uygun ustayı çok daha kolay seçebiliyor. Bu kategoriler arasında klima tamiratı, seramik döşeme, duvar kâğıdı kaplama, sıhhi su tesisatı ve ısı yalıtımı gibi birçok farklı uzmanlık alanı bulunuyor.

Koçtaş müşterilerinin yanı sıra tadilat yaptırmak isteyen herkesin kullanımına açık olan Ustabilir uygulaması ile kullanıcılar, ihtiyaç duydukları hizmet ile ilgili Koçtaş mağazalarının bulunduğu tüm illerdeki ustaları kolayca filtreleyebilirken, aradığı ustayı yorum, kazandığı yıldız, sertifika durumu ve puanı üzerinden değerlendirebiliyor. IOS ve Android platformları üzerinden kullanıcılar ile buluşan ve ücretsiz olan uygulama, tüketicilerin evlerini güzelleştirmek için ihtiyaç duydukları ustalara ulaşmasını kolaylaştırıyor.

- "Uygulamayı 200 bine yakın kullanıcı indirdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu, Ustabilir uygulamasının bugün 200 bine yakın kullanıcı tarafından indirildiğini belirterek, “2018 yılı içerisinde hizmete açtığımız ‘Ustabilir’ mobil uygulamamız ile evinde yaptıracağı tadilat için bir usta ihtiyacı duyan kişiler ve ustalarımız arasında ücretsiz bir köprü oluşturduk. Şu an 33 bin kişi uygulamamızı aktif olarak kullanıyor. Bugüne kadar ustalarımıza 9 bine yakın talep iletildi. Gelen talepleri analiz ettiğimizde kullanıcıların en çok boya kategorisinde ustaya ihtiyaç duyduklarını gördük. Bu kategoriye gelen toplam talep sayısı tüm talepler içinde yüzde 23 orana sahip. Uygulamamız, ustalar ile kullanıcıların direkt iletişim kurmalarına imkân sağlarken, ustaların yeni iş fırsatları bulmasına da olanak tanıyor. Biz de Koçtaş Kampüs eğitim merkezimizde, ustalarımızın yetkinliklerini artırmak için sertifika programlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu güne kadar 40 ustamız eğitimlerini tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını almaya hak kazandı” ifadelerini kullandı.

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